На матч с загадкой Евро – без лидера. Франция умеет разбирать Нидерланды, но участие Мбаппе под вопросом

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21 июня 2024, 11:31

Голландцам лучше сохранить облик «тёмной лошадки».

Сага вокруг Мбаппе

Один из главных вопросов в преддверии встречи – выйдет ли Килиан Мбаппе на поле. Угроза лишиться своего лидера на оставшиеся матчи групповой стадии возникла уже в первом туре – «трёхцветные» играли с Австрией (1:0), в концовке случился стык, в котором форвард получил перелом носа. Изначально сообщалось, что операция не потребуется. Уже позднее появились инсайды, что ситуация достаточно серьёзная – игрок выбыл на оставшиеся матчи группы и вернётся в строй только к старту плей-офф.

При этом уже спустя пару дней Килиан вернулся к тренировкам перед игрой против сборной Нидерландов. Футболист показался в защитной маске в цветах национального флага Франции. Правда, тут же всплыла другая проблема – в такой маске Мбаппе могут запретить играть, поскольку она нарушает регламент. УЕФА разрешает носить «неопасное защитное снаряжение» – но оно, среди прочего, должны быть одноцветным. На неё не должны наносить символику команды и логотипы производителей.

Сейчас вопросов больше, чем ответов – выпустят ли всё-таки Килиана, разрешит ли УЕФА выходить в такой маске, станет ли игрок использовать именно её или это лишь вариант для тренировок?

Дешаму незачем рисковать здоровьем своей главной звезды

Вообще тренеру по-хорошему стоило бы дать Килиану время на восстановление. Понятно, что потеря игрока такого калибра даже на пару матчей невосполнима – это лидер в раздевалке и на поле, топ-бомбардир, к тому же крайне атлетичный. Заменить будет сложно. С другой стороны, Франция – единственная команда без слабых мест и с глубоким составом. Дешам может уверенно ротировать игроков, поскольку коллективно команда компенсирует отсутствие форварда.

В обойме достаточно профильных форвардов: Антуан Гризманн, Рандаль Коло Муани, Оливье Жиру, Маркус Тюрам. Использовать Маркуса или Антуана проблемно – они и так задействованы (просто на других позициях), придётся дополнительно вмешиваться в сочетания в поисках новой «десятки» и вингера. Коло Муани Дидье не доверяет, а вот Жиру на короткой дистанции в 2 матча – идеальная альтернатива. Опытный форвард всё ещё забивает на топ-уровне (был хорош в «Милане»), его присутствие на поле будет чувствоваться.

При такой постановке вопроса Дешаму нет смысла рисковать Килианом – он ещё сыграет свою роль, когда начнётся мясорубка в плей-офф.

Воспользоваться моментом или поберечь силы до плей-офф

Нидерланды можно причислить к «тёмным лошадкам» этого Евро. Понятно, что команда традиционно входит в пул топ-сборных. Но в её перспективах нет уверенности. Это при ван Гале коллектив пробился в четвертьфинал чемпионата мира 2022 и рубился с Аргентиной. Теперь команду возглавляет Рональд Куман – и он корректирует игровую философию.

Ещё в ходе квалификации возникло ощущение, что голландцы окажутся в тени более ярких конкурентов. Это, конечно, европейский гранд – но всё же слабее по составу, чем те же французы и англичане. Итальянцы сильнее за счёт опыта и философии, в которой средние игроки полностью подчинены тренеру.

Но на деле у «оранжевых» достаточно крепкий и сбалансированный состав, с которым можно биться и за медали. В группе их конкуренты – Польша (уже обыграли) и Австрия, так что это главный претендент на вторую прямую путёвку в плей-офф. Иной вопрос – с каким настроем подойти к поединку с другим фаворитом.

Вроде и можно разогнаться в обоюдоостром футболе, воспользоваться травмой Мбаппе – когда ещё подвернётся такая возможность? Если удастся зацепить хотя бы ничью, шансы на выход с первого места будут в разы выше. Но стоит ли разрушать образ разбалансированной потерявшей класс команды? На недооценке можно сыграть в плей-офф – это будет дополнительным козырем.

Неудачи в отборе толкают к реваншу

Голландцам при этом будет сложно абстрагироваться от результатов в отборочном турнире. Тогда «оранжевые» тоже играли в одной группе с французами – и дважды потерпели поражение. Одно из них – разгромное (0:4). Тогда же за коллективом закрепился статус околотоп-команды, которой не хватает мощностей бороться за трофеи.

Прагматизм в таких ситуациях отходит на второй план, ведь для Нидерландов этот матч – и реванш за неудачи в отборе, и шанс громко заявить о себе.

В топ-матчах на Евро не забивают много

До этого между собой уже играли Испания и Италия, Дания и Англия. Из этих матчей складывается впечатление, что топ-сборные в матчах с достойными соперниками скорее осторожничают. Не хотят раскрывать своих козырей и предпочитают сэкономить силы до решающих поединков. Поэтому в обеих встречах минимальные счета – победа «красной фурии» 1:0 и ничья 1:1. При этом в матче «трёх львов» это – скорее наказание за излишнюю осторожность. Датчане всё же не так грозны, чтобы их опасаться.

Много голов разве что в матчах, где видна огромная разница в классе. Либо в тех, где играют сборные, от которых нет огромных ожиданий.

Прогноз Soccer.ru: французы уже обыгрывали голландцев – даже дважды. Они прекрасно знают, как играет соперник, знают его слабые стороны. С другой стороны, у «оранжевых» просыпаются лидеры – тот же Коди Гакпо выдал отличный старт на Евро. Матч будет обоюдоострым, Нидерланды вынудят соперника ввязаться в обмен ударами – и в нём сильнее будет команда Дешама.