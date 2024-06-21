На матч с загадкой Евро – без лидера. Франция умеет разбирать Нидерланды, но участие Мбаппе под вопросом

Голландцам лучше сохранить облик «тёмной лошадки».
Сага вокруг Мбаппе
Один из главных вопросов в преддверии встречи – выйдет ли Килиан Мбаппе на поле. Угроза лишиться своего лидера на оставшиеся матчи групповой стадии возникла уже в первом туре – «трёхцветные» играли с Австрией (1:0), в концовке случился стык, в котором форвард получил перелом носа. Изначально сообщалось, что операция не потребуется. Уже позднее появились инсайды, что ситуация достаточно серьёзная – игрок выбыл на оставшиеся матчи группы и вернётся в строй только к старту плей-офф.
При этом уже спустя пару дней Килиан вернулся к тренировкам перед игрой против сборной Нидерландов. Футболист показался в защитной маске в цветах национального флага Франции. Правда, тут же всплыла другая проблема – в такой маске Мбаппе могут запретить играть, поскольку она нарушает регламент. УЕФА разрешает носить «неопасное защитное снаряжение» – но оно, среди прочего, должны быть одноцветным. На неё не должны наносить символику команды и логотипы производителей.
Сейчас вопросов больше, чем ответов – выпустят ли всё-таки Килиана, разрешит ли УЕФА выходить в такой маске, станет ли игрок использовать именно её или это лишь вариант для тренировок?
Дешаму незачем рисковать здоровьем своей главной звезды
Вообще тренеру по-хорошему стоило бы дать Килиану время на восстановление. Понятно, что потеря игрока такого калибра даже на пару матчей невосполнима – это лидер в раздевалке и на поле, топ-бомбардир, к тому же крайне атлетичный. Заменить будет сложно. С другой стороны, Франция – единственная команда без слабых мест и с глубоким составом. Дешам может уверенно ротировать игроков, поскольку коллективно команда компенсирует отсутствие форварда.
В обойме достаточно профильных форвардов: Антуан Гризманн, Рандаль Коло Муани, Оливье Жиру, Маркус Тюрам. Использовать Маркуса или Антуана проблемно – они и так задействованы (просто на других позициях), придётся дополнительно вмешиваться в сочетания в поисках новой «десятки» и вингера. Коло Муани Дидье не доверяет, а вот Жиру на короткой дистанции в 2 матча – идеальная альтернатива. Опытный форвард всё ещё забивает на топ-уровне (был хорош в «Милане»), его присутствие на поле будет чувствоваться.
При такой постановке вопроса Дешаму нет смысла рисковать Килианом – он ещё сыграет свою роль, когда начнётся мясорубка в плей-офф.
Воспользоваться моментом или поберечь силы до плей-офф
Нидерланды можно причислить к «тёмным лошадкам» этого Евро. Понятно, что команда традиционно входит в пул топ-сборных. Но в её перспективах нет уверенности. Это при ван Гале коллектив пробился в четвертьфинал чемпионата мира 2022 и рубился с Аргентиной. Теперь команду возглавляет Рональд Куман – и он корректирует игровую философию.
Ещё в ходе квалификации возникло ощущение, что голландцы окажутся в тени более ярких конкурентов. Это, конечно, европейский гранд – но всё же слабее по составу, чем те же французы и англичане. Итальянцы сильнее за счёт опыта и философии, в которой средние игроки полностью подчинены тренеру.
Но на деле у «оранжевых» достаточно крепкий и сбалансированный состав, с которым можно биться и за медали. В группе их конкуренты – Польша (уже обыграли) и Австрия, так что это главный претендент на вторую прямую путёвку в плей-офф. Иной вопрос – с каким настроем подойти к поединку с другим фаворитом.
Вроде и можно разогнаться в обоюдоостром футболе, воспользоваться травмой Мбаппе – когда ещё подвернётся такая возможность? Если удастся зацепить хотя бы ничью, шансы на выход с первого места будут в разы выше. Но стоит ли разрушать образ разбалансированной потерявшей класс команды? На недооценке можно сыграть в плей-офф – это будет дополнительным козырем.
Неудачи в отборе толкают к реваншу
Голландцам при этом будет сложно абстрагироваться от результатов в отборочном турнире. Тогда «оранжевые» тоже играли в одной группе с французами – и дважды потерпели поражение. Одно из них – разгромное (0:4). Тогда же за коллективом закрепился статус околотоп-команды, которой не хватает мощностей бороться за трофеи.
Прагматизм в таких ситуациях отходит на второй план, ведь для Нидерландов этот матч – и реванш за неудачи в отборе, и шанс громко заявить о себе.
В топ-матчах на Евро не забивают много
До этого между собой уже играли Испания и Италия, Дания и Англия. Из этих матчей складывается впечатление, что топ-сборные в матчах с достойными соперниками скорее осторожничают. Не хотят раскрывать своих козырей и предпочитают сэкономить силы до решающих поединков. Поэтому в обеих встречах минимальные счета – победа «красной фурии» 1:0 и ничья 1:1. При этом в матче «трёх львов» это – скорее наказание за излишнюю осторожность. Датчане всё же не так грозны, чтобы их опасаться.
Много голов разве что в матчах, где видна огромная разница в классе. Либо в тех, где играют сборные, от которых нет огромных ожиданий.
Прогноз Soccer.ru: французы уже обыгрывали голландцев – даже дважды. Они прекрасно знают, как играет соперник, знают его слабые стороны. С другой стороны, у «оранжевых» просыпаются лидеры – тот же Коди Гакпо выдал отличный старт на Евро. Матч будет обоюдоострым, Нидерланды вынудят соперника ввязаться в обмен ударами – и в нём сильнее будет команда Дешама.
все переживает из за носа Мбаппе?!
как известно, Эрик Кантона ненавидит Дешама.
и даже прозвал его водоносом.
теперь этот водонос идет за уникальным достижением
Дидье уже выиграл ЧМ и Евро как игрок и ЧМ как тренер.
до абсолютного величия - один ЧЕ.
хорошо помню как играл Дешам, когда другие команды играли в два опорника, Франция и Ювентус играли в одного, потому что у них был Дешам.
он один перекрывал весь центр в обороне.
и после перехватов и в атаке Дешам не возил, играл быстро и рационально.
а чтобы так играть нужно иметь голову, нужно очень хорошо понимать и читать игру и видеть всё поле постоянно.
так что Дешам был очень умный и невероятно полезный игрок.
и неудивительно, что он стал таким сильным тренером.
сегодня поболею за Францию.
Кантона - антогонист, задрать нос, а сзади...подчищают водоносы.
все переживает из за носа Мбаппе?!
как известно, Эрик Кантона ненавидит Дешама.
и даже прозвал его водоносом.
теперь этот водонос идет за уникальным достижением
Дидье уже выиграл ЧМ и Евро как игрок и ЧМ как тренер.
до абсолютного величия - один ЧЕ.
хорошо помню как играл Дешам, когда другие команды играли в два опорника, Франция и Ювентус играли в одного, потому что у них был Дешам.
он один перекрывал весь центр в обороне.
и после перехватов и в атаке Дешам не возил, играл быстро и рационально.
а чтобы так играть нужно иметь голову, нужно очень хорошо понимать и читать игру и видеть всё поле постоянно.
так что Дешам был очень умный и невероятно полезный игрок.
и неудивительно, что он стал таким сильным тренером.
сегодня поболею за Францию.
Кантона - антогонист, задрать нос, а сзади...подчищают водоносы.