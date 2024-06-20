Винисиус попробует затмить Месси, а хозяева боятся неудачи. Кубок Америки – репетиция ЧМ

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вчера, 15:36

Ночью стартует необычный турнир.

Главные звёзды

Винисиусу важно сыграть лучше Месси. Если ветеран из Аргентины станет явно лучшим футболистом Кубка Америки, а Жуниор не покажет себя, то вряд ли бразильцу отдадут «Золотой мяч», о котором он мечтает после успехов с «Реалом». На баскетболе, который посетили Неймар и Винисиус, был смешной момент. Режиссер трансляции вывел титр для травмированного вингера «Аль-Хиляля». И на арене объявили, что на матче Неймар. Винисиус сидел рядом и явно ждал, что ему тоже посвятит время диктор. Но нет, для американской публики Жуниор – никто, он даже скривился, когда это понял. Попробует сделать в США всё, чтобы его запомнили. Если на время абстрагироваться от составов Аргентины и Бразилии, где есть ветераны и молодежь, вроде Гарначо и Эндрика, то есть также созвездие в Уругвае. Вернулся Суарес, а рядом Вальверде и Нуньес. Также на количество известных игроков не жалуется команда Колумбии. Там ветерану Хамесу помогают Диас и Кайседо. Есть канадцы Дэвис и Дэвид. Но основное внимание, конечно, к аргентинцам и бразильцам. Не только Винисиусу пора стать лидером Бразилии, но и Лаутаро Мартинесу нельзя промахиваться, как на ЧМ . Проходит смена поколений, ждём яркой игры молодежи, как в первом туре Евро-2024.

Разные фавориты

У Бразилии непростой период в истории. Роналдиньо пошел на рекламную провокацию, разнес в щепки команду Доривала. В ответ футболисты возмущались, пока не поняли, что это специальное заявление – компиляция слов фанатов. Бразильцы разлюбили собственную сборную. За 1:7 против немцев не было расплаты на последующих чемпионатах. На Кубке Америки уступили дома Аргентине, Ди Мария забил победный мяч в финале. У Аргентины атмосфера куда лучше. Фанаты татуировок – почти все аргентинцы с «забитыми» руками и ногами, планируют острым козырьком пройтись по тактическому горлу соперников. Скалони уверен в своей команде. А Месси подучил особенности игры в США , понимает английский язык и проведет время в компании товарищей по сборной, которые после ЧМ -2022 его боготворят. Ещё одна победа Аргентины не удивит. А вот бразильцы загадочнее, эволюция команды пройдет на глазах болельщиков. Приятно смотреть на голы Эндрика, хотя ему пока тяжело тащить на себе состав, где есть более опытные вингеры Родриго и Винисиус. У «селесао» нормальный состав, просто у всех фанатов со стажем перед глазами сборная Сколари с Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо. И тогда нынешняя заявка, невзирая на наличие сильных Алиссона и Маркиньоса в обороне, заметно уступает вечной классике ЧМ -2002. Поэтому болельщики и соглашались с провокатором Роналдиньо.

«Тёмные лошадки»

Уругвай и Колумбию сложно назвать «темными лошадками», известные сборные. Но если команда, которой руководит Бьелса, побеждала в 2011-м, то Колумбия не выигрывала Кубок Америки с 2001-го. Ждут не так долго, как получилось у Аргентины – до свежего турнира не выигрывали с 1993-го. Теперь и сборная с Кордобой, Карраскалем и Кастаньо должна себя показать. Не нужно ждать до ЧМ -2026, надо стремиться к прорыву сейчас. Команды Эквадора, Чили и Мексики тоже втайне мечтают впечатлить на предстоящем турнире. Мексиканцы и эквадорцы в одной группе, планируют оставить позади Венесуэлу и Ямайку. Хотя если не загадывать до полуфиналов, где ждут Бразилию и Аргентину в разных частях сетки, то представить в четверке можно любой коллектив. Даже Ямайку или Коста-Рику. Турнир быстрый, соперники из разных частей Америки реже играют между собой. Стало интереснее из-за формата, будет больше матчей и возможностей для сенсации. Аргентина не застрахована от поражений, ведь помним их результаты в Катаре. Месси проиграл Саудовской Аравии.

Дилемма хозяев

Отдельного внимания заслуживают «гости» турнира – представители Северной Америки. Их участие помогает провести полноценный кубок на 16 участников. Получится цельный турнир с плей-офф. Но три хозяина будущего ЧМ -2026 переживают из-за уровня формы и выступлений. Основное внимание посвящено сборной США , потому что Кубок Америки пройдет только на стадионах из этой страны. Дома нельзя не выйти из группы с Уругваем, Панамой и Боливией. Слепой жребий в пользу сборной США , из такого квартета надо выходить, даже если Бьелса отправит на вторую строчку. Вот только американцы не нашли свою нишу в главном футболе. Местный чемпионат – лига ветеранов европейских клубов. Сборная запомнилась скандалами для телевизионных шоу в стиле «Домохозяйка поссорилась с соседкой». Американцам надо представить финальный эскиз команды на домашний ЧМ -2026. И они побаиваются, что не готовы к экзамену. В группе никто не поймет неудачу США . А вот дальше по курсу победитель группы с Бразилией и Колумбией, и вот тут легко уступить в непростом поединке.

В тени Евро-2024