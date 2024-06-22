Прошлое «Реала» – против будущего. 19-летний Гюлер пройдёт экзамен у легенды мадридцев

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вчера, 09:22

В противостоянии переплетаются разные поколения и талантливая молодёжь.

Сегодня определится лидер группы F – между собой сыграют сборные Турции и Португалии. У этих коллективов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Кого-то связывает мадридский «Реал», кто-то растёт среди португальцев – на эти сопутствующие сюжеты стоит взглянуть внимательнее.

Роналду и Гюлеру есть о чём поговорить

Молодой полузащитник считается главным талантом поколения в Турции. Уже в 16 лет его потихоньку привлекали к играм основы «Фенербахче» в чемпионате и еврокубках, а к финишу предыдущего сезона Арда превратился в полноценного игрока стартового состава. Тогда ему было 18.

Отсюда пристальный интерес «Барселоны», а уже исходя из него – преждевременный трансфер в «Реал». У мадридцев не было острой необходимости подписывать неопытного хавбека – это сделали, чтобы не усилился главный конкурент. Но так Гюлер попал в руки к человеку, который прекрасно работает с молодёжью – сделал Винисиуса, Вальверде, Беллингема ментальными лидерами «Реала». И на финише сезона хавбек воспользовался полученной возможностью сверкнуть.

Гюлера с его шестью голами за 10 матчей в Ла Лиге считают будущим «Реала». И сегодня он встретится с тем, кто относится к великому прошлому мадридцев. Криштиану Роналду наверняка будет интересно посмотреть, кого успел вырастить «папа Карло» — достоин ли этот юнец носить сливочную футболку. Вполне возможно, что оба выйдут в старте – этакое столкновение двух эпох «галактикос».

Кокчу растёт бок о бок с талантливой португальской молодёжью

Есть в составе «лунных звёзд» ещё один талант – 23-летний полузащитник Оркун Кокчу. Турок воспитывался голландскими клубами, затем попал в систему «Фейеноорда» и потом дорос до основы клуба. Прошлым летом его талант нашёл подтверждение – за молодым футболистом пришла португальская «Бенфика». Перебравшись в Лиссабон, Оркун играет бок о бок с другими талантами, которых «орлы» чуть позже откроют для европейских грандов (на кого-то уже открылась охота).

Поэтому Кокчу знаком сразу с несколькими игроками из сборной Португалии. Он защищает одни клубные цвета с Жоау Невешем, Антонио Силвой. Все они входят в костяк «Бенфики», все набирались опыта в Лиге чемпионов. И Оркуну, и Жоау с Антонио ещё играть и играть, впереди – годы карьеры в качестве лидеров своих сборных. И очные матчи они будут проводить, помня об общих истоках в Лиссабоне. Предстоящий поединок станет одним из первых таких «дерби».

Туркам не удаётся превратить набор топ-исполнителей в сильный коллектив

В целом у сборной довольно сильный костяк – есть не только возрастные лидеры раздевалки, но и молодёжь, готовая взять инициативу на себя. Мы назвали только двух футболистов, которые ещё на заре своей карьеры играют в видных европейских клубах. А ведь есть и другие. Кенан Йилдыз, например, после 10 лет в системе «Баварии» решил бороться за основу «Ювентуса» – клуб сменил в 2022 году. А в минувшем сезоне постучался в основу «бьянконери» и стал открытием в Серии А. К декабрю 2023 года он закрепился в стартовой обойме – и с тех пор не выпадал из неё.

Ахметжан Каплан же попал на радары «Аякса» — амстердамцы переманили центрального защитника, когда он только-только пробился в основу «Трабзонспора». Минувший сезон он тоже начинал на скамейке – и выиграл конкуренцию уже во второй половине кампании.

В этот же список можно включить Бергута Йилдырима, который играет за «Ренн». Позднее присоединиться к ним может и Семих Киличсой – форварду всего 18 лет, но он уже ведёт игру в «Бешикташе». В минувшем сезоне забил 11 мячей в 23 матчах чемпионата Турции – и наверняка привлёк европейских покупателей.

Другое дело, что этих сильных по отдельности исполнителей и старожилов калибра Чалханоглу не удаётся объединить в стройный сильный коллектив, который добивается результата. Как раз последнего туркам не хватает – качественно проведённого турнира. Пик пришёлся на 00-е – тогда были бронзовые медали ЧМ -2002 и Евро-2008. Но с тех пор сборная никак не может пробиться на мировой форум, а на Евро выбывает на этапе групповой стадии. Сейчас наступает время переламывать тенденцию.

Подобрались игроки, которые пойдут по следам Рамуша

В последние годы всё актуальнее вопрос – кто вынудит Криштиану Роналду сесть на скамейку. Экс-форвард «Реала», «Ювентуса» и МЮ годами выступал на топ-уровне и был лидером европейских грандов, приносил им трофеев. Такая карьера, очевидно, сказалась на характере португальца – эго не позволяет ему принять мысль, что с возрастом он не становится лучше, а требования к игрокам меняются. И моменты, когда тренер выбирает более подходящего ему исполнителя на позицию, приводят к конфликтам.