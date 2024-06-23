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Грузия — Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

вчера, 19:58
Грузия — Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

Грузия

"Крестоносцы” в международном турнирном рейтинге ФИФА стоят на 75-м месте. Освежим в памяти последние несколько матчей с их участием, чтобы понимать какой исход может быть у матча. 18-го июня грузины уступили национальной команде турции два мяча (1:3).

22-го числа встреча с чехами закончилась вничью с результатом 1:1.

Португалия

"Команда избранных” стоит на 6-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним результаты крайних двух матчей. 18-го июня португальцы одержали победу в поединке с чехами, обыграв их с разницей в один мяч (2:1).

22-го числа национальная команда закончила встречу с турками со счетом 3:0 в пользу первых.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Грузии — 8.15
  • Ничья — 5.31
  • Триумф Португалии — 1.42
  • Победит Португалия с форой -1.5 — 1.01
  • ТБ 3.5 — 2.51
  • ТМ 3.5 — 1.62

Статистика

  • За последние пять игр у Грузии три победы.
  • У португалии за тот же период времени четыре триумфа.
  • Единственная очная встреча закончилась победой португальцев.

Прогноз

У португальцев на данный момент длится серия побед, пока что она состоит только из трех, но возможно после этого поединка их станет больше. Рекомендуем сделать ставку на победу Португалии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.42.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:37
Португальцы явно по сильнее будут Ф2(-1).
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