Грузия — Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

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вчера, 19:58

Грузия

"Крестоносцы” в международном турнирном рейтинге ФИФА стоят на 75-м месте. Освежим в памяти последние несколько матчей с их участием, чтобы понимать какой исход может быть у матча. 18-го июня грузины уступили национальной команде турции два мяча (1:3).

22-го числа встреча с чехами закончилась вничью с результатом 1:1.

Португалия

"Команда избранных” стоит на 6-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Вспомним результаты крайних двух матчей. 18-го июня португальцы одержали победу в поединке с чехами, обыграв их с разницей в один мяч (2:1).

22-го числа национальная команда закончила встречу с турками со счетом 3:0 в пользу первых.

Котировки БК Pinnacle

Победа Грузии — 8.15

Ничья — 5.31

Триумф Португалии — 1.42

Победит Португалия с форой -1.5 — 1.01

ТБ 3.5 — 2.51

3.5 — 2.51 ТМ 3.5 — 1.62

Статистика

За последние пять игр у Грузии три победы.

У португалии за тот же период времени четыре триумфа.

Единственная очная встреча закончилась победой португальцев.

Прогноз

У португальцев на данный момент длится серия побед, пока что она состоит только из трех, но возможно после этого поединка их станет больше. Рекомендуем сделать ставку на победу Португалии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.42.