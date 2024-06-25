Венесуэла — Мексика: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.06.2024)

Венесуэла
"Красное вино” в международном рейтинге ФИФА стоит на 54-м месте. Освежим в памяти последнюю пару игр с его участием, чтобы узнать возможный исход предстоящего матча с мексиканцами. 25-го марта произошла встреча с Гватемалой, которая закончилась вничью со счетом 0:0.
23-го июня национальная команда выиграла сборную Эквадора с результатом 2:1.
Мексика
"Майя” в международном рейтинге ФИФА занимает 14-е место. Вспомним последние игры с их участием. 9-го июня мексиканцы уступили один мяч Бразилии проиграв со счетом 2:3.
23-го числа в футбольном поединке с Ямайкой национальная команда вышла победительницей (1:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Венесуэлы — 3.68
· Ничья — 3.38
· Триумф Мексики — 2.20
· Победа мексиканцев с форой -1.5 — 1.04
· ТБ 3.5 — 4.15
· ТМ 3.5 — 1.18
Статистика
· Венесуэла за последнее время выиграла всего одну игру.
· Мексика за такой же период победила дважды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Майя”.
Прогноз
За последние несколько поединков Мексика показывает неплохую игру. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа мексиканской сборной с коэффициентом 2.20.