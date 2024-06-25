Венесуэла — Мексика: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.06.2024)

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вчера, 18:26

Венесуэла

"Красное вино” в международном рейтинге ФИФА стоит на 54-м месте. Освежим в памяти последнюю пару игр с его участием, чтобы узнать возможный исход предстоящего матча с мексиканцами. 25-го марта произошла встреча с Гватемалой, которая закончилась вничью со счетом 0:0.

23-го июня национальная команда выиграла сборную Эквадора с результатом 2:1.

Мексика

"Майя” в международном рейтинге ФИФА занимает 14-е место. Вспомним последние игры с их участием. 9-го июня мексиканцы уступили один мяч Бразилии проиграв со счетом 2:3.

23-го числа в футбольном поединке с Ямайкой национальная команда вышла победительницей (1:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Венесуэлы — 3.68

· Ничья — 3.38

· Триумф Мексики — 2.20

· Победа мексиканцев с форой -1.5 — 1.04

· ТБ 3.5 — 4.15

· ТМ 3.5 — 1.18

Статистика

· Венесуэла за последнее время выиграла всего одну игру.

· Мексика за такой же период победила дважды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Майя”.

Прогноз

За последние несколько поединков Мексика показывает неплохую игру. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа мексиканской сборной с коэффициентом 2.20.