Уругвай — Боливия: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (28.06.2024)

Уругвай
"Небесные олимпийцы” в международном рейтинге ФИФА занимают 14-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход поединка с Боливией. Встреча с мексиканской командой, которая произошла 6-го июня закончилась победой Уругвая со счетом 4:0.
24-го числа "Чарруа” обыграли Панаму с разницей в два мяча (2:1).
Боливия
"Зеленые” на данный момент стоят на 84-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 16-го числа боливийцы уступили Колумбии три мяча (3:0).
24-го июня матч с американцами закончился в пользу вторых с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа Уругвая — 1.14
- Ничья — 9.05
- Победа Боливии — 21.00
- Победа Уругвая с форой -1.5 — 1.43
- ТБ 3.5 — 2.14
- ТМ 3.5 — 1.77
Статистика
- Уругвай выиграл два матча из пяти последних.
- Боливия за тот же период времени выиграла одну игру.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу Уругвая.
Прогноз
Национальная команда Уругвая показывает отличную игру по сравнению с боливийцами. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу Уругвая с коэффициентом 1.14.