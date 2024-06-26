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Уругвай — Боливия: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (28.06.2024)

вчера, 19:24
Уругвай — Боливия: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (28.06.2024)

Уругвай

"Небесные олимпийцы” в международном рейтинге ФИФА занимают 14-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход поединка с Боливией. Встреча с мексиканской командой, которая произошла 6-го июня закончилась победой Уругвая со счетом 4:0.

24-го числа "Чарруа” обыграли Панаму с разницей в два мяча (2:1).

Боливия

"Зеленые” на данный момент стоят на 84-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 16-го числа боливийцы уступили Колумбии три мяча (3:0).

24-го июня матч с американцами закончился в пользу вторых с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Уругвая — 1.14
  • Ничья — 9.05
  • Победа Боливии — 21.00
  • Победа Уругвая с форой -1.5 — 1.43
  • ТБ 3.5 — 2.14
  • ТМ 3.5 — 1.77

Статистика

  • Уругвай выиграл два матча из пяти последних.
  • Боливия за тот же период времени выиграла одну игру.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу Уругвая.

Прогноз

Национальная команда Уругвая показывает отличную игру по сравнению с боливийцами. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу Уругвая с коэффициентом 1.14.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:02
Уругвай значительно превосходит соперника Ф1(-2).
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