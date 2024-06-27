Англия — Словакия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

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вчера, 15:37

Англия

"Три льва” занимают пятое место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние матчи с их участием для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи со Словакией. 20-го июня англичане закончили игру с Данией с результатом 1:1.

Поединок, который состоялся 25-го июня со Словенией закончился вничью (0:0).

Словакия

"Словацкие соколы” стоят на 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару игр с их участием. 21-го числа национальная команда Словакии уступила один мяч украинцам (2:1).

26-го июня сборная сыграла с румынами вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия — 1.44

Ничья — 4.70

Победа Словакии — 9.25

Победа Англии с форой -1.5 — 2.31

ТБ 3.5 — 3.56

3.5 — 3.56 ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

Англия выиграл два матча из последних пяти.

Словакия за тот же период выиграла трижды.

Словакия еще ни разу не выиграла очную встречу.

Прогноз

Англия показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу "Трех львов” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.44.