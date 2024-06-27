Англия — Словакия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Англия
"Три льва” занимают пятое место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние матчи с их участием для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи со Словакией. 20-го июня англичане закончили игру с Данией с результатом 1:1.
Поединок, который состоялся 25-го июня со Словенией закончился вничью (0:0).
Словакия
"Словацкие соколы” стоят на 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару игр с их участием. 21-го числа национальная команда Словакии уступила один мяч украинцам (2:1).
26-го июня сборная сыграла с румынами вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Англия — 1.44
- Ничья — 4.70
- Победа Словакии — 9.25
- Победа Англии с форой -1.5 — 2.31
- ТБ 3.5 — 3.56
- ТМ 3.5 — 1.25
Статистика
- Англия выиграл два матча из последних пяти.
- Словакия за тот же период выиграла трижды.
- Словакия еще ни разу не выиграла очную встречу.
Прогноз
Англия показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу "Трех львов” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.44.