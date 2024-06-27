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Англия — Словакия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

вчера, 15:37
Англия — Словакия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Англия

"Три льва” занимают пятое место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние матчи с их участием для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи со Словакией. 20-го июня англичане закончили игру с Данией с результатом 1:1.

Поединок, который состоялся 25-го июня со Словенией закончился вничью (0:0).

Словакия

"Словацкие соколы” стоят на 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару игр с их участием. 21-го числа национальная команда Словакии уступила один мяч украинцам (2:1).

26-го июня сборная сыграла с румынами вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Англия — 1.44
  • Ничья — 4.70
  • Победа Словакии — 9.25
  • Победа Англии с форой -1.5 — 2.31
  • ТБ 3.5 — 3.56
  • ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

  • Англия выиграл два матча из последних пяти.
  • Словакия за тот же период выиграла трижды.
  • Словакия еще ни разу не выиграла очную встречу.

Прогноз

Англия показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу "Трех львов” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.44.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:37
Словакам по силам обыграть Англичан, так что буду болеть за них.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12
Ставлю на англичан - пора бы им "взяться за ум" - П1.
Гость
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