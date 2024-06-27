ЕВРО-2024: жёлтая карточка «невидимка» у Словении и якобы побитый «рекорд» судьи Иванова по предъявленным карточкам на ЧМ

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вчера, 15:59

В группе С на текущем Евро Дания и Словения распределены в итоговой таблице согласно одному из мало известных критериев. При равенстве очков и всех прочих исчисляемых чисто игровых показателей в расчёт берутся баллы за недисциплинированность. А вот здесь и крылась заковыка.

Удалений у этих двух команд не было. Предупреждений у них тоже поровну — по 6 штук. Но это для игроков.

В матче первого тура Дания — Словения балканская команда получила один горчичник, который вы нигде не найдёте, ни в одном протоколе.

Но жёлтая карточка была:



Вот этот момент. Как видим, получил этот горчичник один из помощников главного тренера сборной Словении. Он как раз стоит в чёрно-белом спортивном одеянии.

Случился сей момент во втором тайме, при счёте 1-0 в пользу Дании.

На 69-й мин словенцы перехватили в центре поля мяч и начали свою конратаку. С мячом по левому флангу был только что вышедший на замену Беньямин Вербич №7. Но датчанин умело оттеснил словенца от мяча, в результате чего Вербич оказался сидячим на газоне. Но арбитр жестом показал, что всё в рамках правил.

Главный тренер Словении Матьяж Кек и примкнувший к нему его ассистент выразили своё недовольство решением арбитра.

Вот их обоих видно внизу кадра в этот момент:

Через полминуты словенцы вновь перехватили мяч и вновь контратаковали. Но и датчане не дремали. В центре поля Андреас Кристьенсен №6 нарушил правила на Беньямине Шешко №11. Рефери нарушение правил зафиксировал, назначив штрафной в пользу словенцев.

Именно в этот момент, началась 70-я минута, швейцарский арбитр Сандро Шерер и подбежал в скамейке запасных Словении и показал карточку ассистенту тренера. В прямом эфире этот момент не показали, но чуть позже дали картинку Шерера с жёлтой карточкой в руке перед одним из тренеров.

Повторюсь, этой карточки вы не найдёте ни в одном протоколе. Тем более не будете знать на какой минуте она была показана.

А ведь именно этот горчичник позволил сборной Дании обойти по дополнительным показателям сборную Словении и занять второе место в группе.

Впрочем, если бы и по карточкам было равенство, датчане по следующему критерию (ранжир в квалификации к Евро) всё-равно обошли бы словенцев.

Довольны ли датчане? — им играть против Германии — время покажет. Словенцы прыгали от счастья после ничьей с Англией, сам факт выхода в плей-офф для них уже победа. Ничего волшебного Португалия на турнире не показывает, так что словенцы готовятся.

Вот и сам ассистент тренера Миливойе Новакович, который схлопотал горчичник:

С этим горчичником «невидимкой» разобрались.

Теперь к другому матчу, самому грязному (пока) на Евро, матч Чехия — Турция.

Арбитр матча Иштван Ковач из Румынии раздал предупреждений вволю. Да и удалений было в матче два. Причём, вторая красная карточка была показана уже после финального свистка арбитра, при всеобщей небольшой потасовке. После финального свистка арбитр в общей сложности вынес ещё 4 предупреждения. Но показал ЖК из них только двоим, остальных рьяных просто внёс (с помощью видеоассистентов) в свои записи, а потом и в протокол.

Да, не обращайте внимания на то, что эти 4 предупреждения в протоколе значатся с разным временем — два якобы на 90+5-й минуте, ещё два на 90+8-й. Всё было на 90+8-й и позже.

Странно, что на сайте УЕФА в статистике матча значатся 11 ЖК у Турции и 7 у Чехии. На самом деле только 6 чехов имеют по предупреждению в том матче.

А вот Антонин Барак (Чехия) был удалён за вторую жёлтую карточку уже на 20-й минуте. Но при подобном удалении — за 2 жёлтые — эти горчичники в общую корзину не сваливаются и не подсчитываются как предупреждения. Но УЕФА как-то всё сваливает в одну кучу. А ведь это «лишний» штрафной балл на счету команды. Получается, что чехи за удаление Барака накопят сразу 4 штрафных балла — 1 предупреждение, и 1 удаление. Бардак!

Для ясности: в матче было показано 11 + 6 = 17 горчичников.

Плюс 2 удаления, одно прямое, после финального свистка, карточка показана Томашу Хоры, и уже упомянутое удаление Барака.

Итого не 20 карточек в матче как пишут некоторые издания, а 19.

Но и в любом случае — это рекорд чемпионатов мира и Евро всех годов.

Но никакого рекорда россиянина Валентина Иванова румынский арбитр не побил, он просто установил свой рекорд.

Валентин Иванов на ЧМ -2006 в матче Португалия — Нидерланды показал «всего» 8 горчичников и было 4 удаления за 2 ЖК . Не нужно эти 4 умножать на 2 и приплюсовывать ещё якобы 8 жёлтых. Просто 8 карточек и 4 удаления.

Если сложить карточки у румынского арбитра 17 + 2 = 19 — это рекорд крупных турниров.

Да и 17 предупреждений — намного больше, чем показывали арбитры в самых «жёлтых» матчах на чемпионатах мира. Наиболее урожайным на карточки на ЧМ был матч четвертьфинала Аргентина — Нидерланды в 2022. Тогда испанский арбитр Антонио Матеу Лайос вынес 14 предупреждений и одного удалил за 2 ЖК . Но там были горчичники и тренерам.

Считать тренерские горчичники нынче или не считать —- ситуация запутанная.

Но, как видим, и эти карточки учитываются.

Не знаю, заметили ли вы или нет — УЕФА при подсчёте баллов по дисциплине использует несколько иную систему баллов. ФИФА разработала 5-балльную шкалу, а УЕФА пользуется только 3-балльной. В системе ФИФА прямое удаление «весит» 4 балла, а за вторую жёлтую — только 3 балла.

Для УЕФА любое удаление — это 3 балла. Нюансы есть.