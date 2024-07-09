«Палмейрас» — «Атлетико Гойаниенсе»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.07.2024)

1720514154

09 июля 2024, 11:35

"Палмейрас”

"Футбольная академия” на данный момент занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы примерно понимать какой исход может нас ожидать в предстоящем матче с "Атлетико Гойаниенсе”. Пятого числа "Палмейрас” сыграли вничью с командой "Гремио”.

Восьмого июля "Поросята” обыграли "Баию” с разницей в два мяча (2:0).

"Атлетико Гойаниенсе”

"Драконище” в рейтинге КОНМЕБОЛ стоит на 100-м месте. Вспомним последние сыгранные матчи с его участием. Четвертого числа команда уступила "Брагантино” два мяча (3:1).

8-го июля "Атлетико Гойаниенсе” проиграла с разницей в один мяч "Атлетико Паранаэнсе” (2:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Палмейрас” — 1.44

· Ничья — 4.59

· Победа "Атлетико Гойаниенсе” — 7.40

· Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.25

· ТБ 3.5 — 1.29

· ТМ 3.5 — 3.32

Статистика

· За последние пять матчей "Палмейрас” победили трижды.

· "Атлетико Гойаниенсе” закончили три из пяти матчей вничью.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

У "Палмейрас” последняя серия игр выходит удачнее, чем у предстоящего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу "Футбольной академии” с коэффициентом 1.44 в БК Pinnacle