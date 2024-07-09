«Палмейрас» — «Атлетико Гойаниенсе»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.07.2024)

"Палмейрас”
"Футбольная академия” на данный момент занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы примерно понимать какой исход может нас ожидать в предстоящем матче с "Атлетико Гойаниенсе”. Пятого числа "Палмейрас” сыграли вничью с командой "Гремио”.
Восьмого июля "Поросята” обыграли "Баию” с разницей в два мяча (2:0).
"Атлетико Гойаниенсе”
"Драконище” в рейтинге КОНМЕБОЛ стоит на 100-м месте. Вспомним последние сыгранные матчи с его участием. Четвертого числа команда уступила "Брагантино” два мяча (3:1).
8-го июля "Атлетико Гойаниенсе” проиграла с разницей в один мяч "Атлетико Паранаэнсе” (2:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Палмейрас” — 1.44
· Ничья — 4.59
· Победа "Атлетико Гойаниенсе” — 7.40
· Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.25
· ТБ 3.5 — 1.29
· ТМ 3.5 — 3.32
Статистика
· За последние пять матчей "Палмейрас” победили трижды.
· "Атлетико Гойаниенсе” закончили три из пяти матчей вничью.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
У "Палмейрас” последняя серия игр выходит удачнее, чем у предстоящего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу "Футбольной академии” с коэффициентом 1.44 в БК Pinnacle