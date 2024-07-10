Мбаппе не спас Францию. Испанцы проявили волю к победе и вышли в финал

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10 июля 2024, 00:58

Вчерашний школьник Ямаль сломал игру французской сборной.

У испанцев перед игрой возникли кадровые проблемы в обороне. Из-за перебора жёлтых карточек не попали в заявку Дани Карвахаль и Робин Ле Норман. Первого на правом фланге обороны заменил ветеран Хесус Навас, а вместо этнического француза Ле Нормана в центре защиты появился Начо. Без Робина в составе испанцев вышел только один француз Эмерик Ляпорт. Но и в сборной Франции на левом фланге вышел испанец Тео Эрнандес.

Крутой разворот

Ход полуфинального матча был взорван быстрым голом французов. Всего девять минут понадобилось подопечным Дидье Дешама, чтобы соорудить свой первый полноценный забитый мяч на Евро. Навес Килиана Мбаппе в штрафную, и удар Рандаля Коло Муани головой с близкого расстояния. Вряд ли Унаи Симон мог тут что-то сделать. Так французы вышли вперёд.

И это при том, что начало матча не предвещало испанцам ничего плохого. Скорее наоборот. Первый опасный момент в матче возник у ворот Мика Меньяна. Но на пятой минуте Фабиан Руис плохо пробил из убойной позиции после навеса Ламина Ямаля.

Казалось, что сейчас французы, вырвавшись вперёд, закроются и будут играть на удержание. Оборона «les bleus» — одна из лучших на чемпионате Европы. Сборная Франции пропустила лишь один мяч, и тот с пенальти. Но Ламин Ямаль, который побил очередной возрастной рекорд, не стал разрывать защиту вице-чемпионов мира. Взял да пробил метров с 25 своей левой. Мяч по интересной траектории миновал руки Меньяна, и рикошетом от штанги зашёл в ворота — 1:1. Оказывается, французы умеют не только забивать, но и пропускать. А 16-летний Ямаль стал автором самого молодого гола в истории чемпионатов Европы.

А через четыре минуты Дани Ольмо и вовсе сломал сценарий матча. Подхватил мяч в штрафной, да пробил. Круглый от ноги Жюля Кунде заскочил в ворота. Так испанцы вышли вперёд. Ольмо отличился в третьем матче подряд, причём все голы пришлись на встречи плей-офф.

Два мяча вовсе сломали и без того нестройную игру сборной Франции. Испанцы играли быстрее, острее и интереснее. Будь точнее Ямаль, его команда могла забить и третий мяч. Но обошлось рикошетом и угловым. Что касается французской сборной, остаток первого тайма она приходила в себя. Судя по отсутствию моментов у ворот Симона, так и не пришла. Первая половина игры за испанцами — 2:1. Счёт вполне адекватный по ходу первого тайма.

Под диктовку «красной фурии»

Сказать, что игра французской команды изменилась в начале второго тайма, было бы преувеличением. Может быть, французы чуточку прибавили в скорости. Чуть быстрее стал шевелиться Мбаппе. Это увидел Луис де ла Фуэнте и заменил 38-летнего рекордсмена Наваса. Начо сместился на правый фланг обороны, а его место в центре занял Дани Вивиан.

Французы досаждали испанцам фланговыми прорывами. Парочка из них привела к угловым. В одном из этих случаев Унаи Симон едва не отбил мяч в свои ворота. Недовольный игрой своей команды Дешам произвёл тройную замену — убрал с поля Коло Муани, Адриена Рабьо и даже самого Нголо Канте. В бой были брошены Эдуардо Камавинга, Антуан Гризманн и Брэдли Баркола. Но каких-то качественных изменений в игре сборной Франции не произошло.

Игра складывалась по сценарию де ла Фуэнте, который повторил свою двойную замену в игре с немцами — выпустил двух Микелей из «Сосьедада» — Мерино и Ойарсабаля вместо уставших Дани Ольмо и Альваро Мораты. Дешам в ответ бросил в бой долговязого Оливье Жиру в надежде на перевес в воздухе. Но Оливье первым делом заехал локтем в нос перебежчику Эмерику Ляпорту, оставшись при этом безнаказанным. Но испанский защитник всё же смог продолжить игру, а Жиру избежал наказания.

Судья Славко Винчич добавил шесть минут к основному времени, но французам это не помогло. Испанцы уверенно довели матч до победы 2:1 и в пятый раз вышли в финал чемпионатов Европы. Три раза сборная Испании становилась сильнейшей командой континента.

Всё по делу

Сборная Испании одержала уверенную, несмотря на скромный счёт, победу. Пропустив в начале встречи, испанцы не рассыпались, а ответили на быстрый гол двумя точными попаданиями. После чего подопечные Луиса де ла Фуэнте спокойно довели матч до победы. Заметьте, испанцы не отбивались, не тянули время, не убивали игру. Просто контролировали ход встречи, умело распоряжались мячом и заслуженно победили. Кроме того, испанцы забили уже 13 мячей. Это второй результат в истории чемпионатов Европы. Пропущено всего три.

Можно ли назвать бронзового призёра разочарованием чемпионата? Не главным, эта роль отдана итальянцами, и никто у них её не отберёт. Но сборная Франции бездарно провела турнир. Вымученные голы, отсутствие каких-либо свежих идей. Слабая игра, в силу разных причин, Килиана Мбаппе. Эта сборная Франции оказалась чересчур зависима от своего лидера. Куда больше, чем прежние версии от Мишеля Платини или Зинедина Зидана. Да и сам Мбаппе пока не Платини и не Зидан. А остальные игроки не смогли поддержать лидера. Гризманн и Жиру уже не тянут, а молодые партнёры Килиана ещё не готовы решать большие задачи. Не заслуживает упрёков разве что вратарь Майк Меньян.

Это ещё и личное поражение Дидье Дешама, который так и не смог запустить свою команду. С каждым новым матчем были ожидания, что французы наконец-то проснутся. Но сон оказался крепче. Не показав ничего в атаке, сборная Франции заслуженно оказалась без финала. Более того, она засиделась на турнире, и бронза это больше, чем она заслужила. Отдельный привет президенту страны Эммануэлю Макрону, который втянул игроков сборной в свои политические игры, чем отвлёк футболистов от решения своей главной задачи.