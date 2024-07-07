Победный Марш. Сборная Канады устроила сенсацию на Кубке Америки

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07 июля 2024, 16:30

«Кленовые листья» уже в полуфинале и не собираются останавливаться.

Если бы ещё несколько лет назад кто-то сказал, что канадские футболисты окажутся выше бразильцев на любом из крупных футбольных турниров, то этого смельчака подняли б на смех. Но на текущем розыгрыше Кубка Америки сборная Канады пробилась в полуфинал, а бразильская команда пакует чемоданы. И ещё неизвестно, какое место займут канадцы в итоге.

Не хоккеем единым

Сборная Канады оказала достойное сопротивление аргентинцам и оставила позади команды Чили и Перу. В четвертьфинале подопечные Джесси Марша в серии пенальти прошли команду Венесуэлы. Пока одна победа в четырёх встречах. Но и у них уже есть место не ниже четвёртого. И чемпионам мира — Лионелю Месси и его друзьям придётся немало постараться, чтобы преодолеть сопротивление «кленовых листьев» и выйти в финал.

Кроме того, сборная Канады показала лучший результат среди североамериканских сборных, что очень недурственный результат в преддверии чемпионата мира 2026. Одной из хозяек которого будет Канада. И канадцам важно не только хорошо подготовиться к домашнему первенству планеты, но и застолбить за собой статус, пусть и регионального ( КОНКАКАФ ), лидера. Наряду с командами Мексики, США и Коста-Рики.

Существует стереотип, что Канада до недавних пор была территорией, свободной от футбола. Родина хоккея — да. А мяч — не для канадцев. Что, разумеется, не так. Канадцы даже олимпийскими чемпионами по футболу становились. Правда, это было очень давно — в 1904 году. Но сам факт. Канада выиграла олимпийское золото в футболе раньше, чем в хоккее — 1920.

В финальную часть чемпионатов мира канадские футболисты пробивались дважды. В 1986 году они неожиданно опередили все североамериканские команды и поехали в Мексику. Там канадцы проиграли все три встречи в группе. В том числе и сборной СССР 0:2. Второе, и пока последнее на сегодняшний день, появление сборной Канады на чемпионате мира было совсем недавно — в 2022 году. Результат такой же — три матча и ноль очков. Поражения от команд Бельгии 0:1, Хорватии 1:4 и Марокко 1:2.

Вратарский вопрос

За этот короткий срок произошли некоторые перемены. Не так давно, а именно в конце мая, пост главного тренера занял американец Джесси Марш. Тот самый, что работал с «РБ Лейпциг» и «Лидсом». Конечно, создавал, можно сказать лепил, эту команду англичанин Джон Хердман, который и возил на чемпионат мира в Катар. Потом его дело продолжил местный специалист Мауро Бьелло, на плечи которого выпала наибольшая нагрузка по подготовке к текущему турниру. Кстати, Бьелло никуда не ушёл, а остался в тренерском штабе Марша.

Но несправедливо утверждать, что Марш пришёл на всё готовое и пользуется багажом предшественника, а ныне помощника. Опытный американец сумел привить футболистам некую уверенность в своих силах, которой прежде не хватало многим канадцам. Во всех матчах на Кубке Америки «кленовые листья», в том числе и в игре со сборной Аргентины, выглядели очень смело. Словно каждый день с чемпионами мира играют. И эта устойчивость помогла канадцам выйти из группы и пройти дальше. А ещё Марш окончательно решил вратарский вопрос. На пост основного стража ворот претендовали 27-летний Дэйн Сент-Клер и 30-летний Максим Крепо. При Хердмане и Бьелло Крепо потерял место в основе. Марш сделал выбор в пользу Максима, и теперь он претендует на звание лучшего вратаря турнира. Выход в полуфинал — во многом заслуга голкипера североамериканского клуба «Портленд».

Дэвис и Дэвид

Пора рассказать подробнее о составе команды, ставшей открытием Кубка Америки. Тем более что в составе «кленовых листьев» есть весьма достойные игроки, выступающие не в МЛС , а в европейских клубах.

После чемпионата мира 2022 года покинул команду её капитан и рекордсмен по числу матчей за национальную команду Аттиба Хатчисон. Всё-таки 39 лет, пора уходить. Капитанская повязка перекочевала на плечо 23-летнего Альфонсо Дэвиса, одного из лидеров «Баварии». Дэвис по праву входит в число сильнейших левых защитников мирового футбола, его очень хочет видеть у себя мадридский «Реал». Скорее всего, мюнхенцы согласятся продать Альфонсо, ибо до истечения контракта остался один год. Но каким будет размер трансфера? До Кубка Америки Дэвис стоил 50 миллионов евро, но сейчас он, наверняка, подорожал. И прилично.

Звезда номер два — нападающий Джонатан Дэвид, выступающий во французском «Лилле» уже четыре сезона. И за эти четыре сезона уроженец Нью-Йорка забивал не меньше 15 мячей только в чемпионате — соответственно 13. 15, 24 и 19 голов. Больше в Лиге 1 забивал только Килиан Мбаппе. Естественно, Джонатан является одним из украшений французского чемпионата, но, видимо, скоро перестанет быть таковым. Ибо, как и в случае с Дэвисом, контракт через год завершится. Оставаться в «Лилле», да и во Франции Джонатану смысла нет. А «Лилль», умеющий продавать своих футболистов, наверняка поднимет цену выше 50 миллионов.

Третья звезда сборной Канады Исмаэль Коне уже решил свои клубные вопросы. 22-летний опорный полузащитник перебрался в «Марсель» из «Уотфорда» за 15 миллионов евро. В новом французском сезоне выходец из Кот-д’Ивуара может стать открытием Лиги 1. Исмаэль не только выполняет гигантский объём работы в центре поля, но и бывает весьма полезен у чужих ворот. Хорошо играет головой, да и обладает поставленным, сильным ударом.

Конечно, сборная Канады — это не только четыре указанных выше футболиста. В распоряжении Марша целый комплект добротных игроков из МЛС и европейских клубов. Полузащитник Стивен Эуштакиу играет в «Порту», Тэйджон Бьюкенен стал чемпионом Италии в составе «Интера». Кроме того, канадских футболистов перестали воспринимать как экзотику.

Сейчас в Сети можно найти две фотографии — сборных Канады 1986 года и нынешней. Предлагается сравнить. На первой исключительно белые парни, игроки на втором фото чем-то похожи на современную сборную Франции. Не ищите здесь расизм. Да, большинство футболистов канадской команды — вест-индского или африканского происхождения, как упомянутые Дэвис и Коне. Хотя у большинства населения Канады светлая кожа. Но им как-то не особо интересен футбол, они предпочитают хоккей. А для потомков мигрантов футбол — это социальный лифт, возможность вырваться из нужды. Их приток в игру способствовал прогрессу канадского футбола, который уже виден невооружённым глазом.