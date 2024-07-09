Хуже всех на Евро – «девятки». Только один человек не ударил в грязь лицом

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09 июля 2024, 21:11

Ужасное лето для Кейна, Лукаку и их коллег по амплуа.

Форварды виноваты в скучности турнира

Футбол начинался как спорт о форвардах и для форвардов. Посмотрите на списки обладателей «Золотых мячей». Там в основном центральные нападающие. Даже когда пришла пора вингеров Месси и Роналду, то Лионель стал «ложной девяткой», а Криштиану перешёл в центр атаки. Форварды делали карнавал, как Роналдо и Пеле. И самая простая причина скучности Евро – разгромное поражение центральных нападающих.

Причём «девятки» проиграли не только классным защитникам, ведь создавали моменты самим себе. У лидеров по xG – Хаверца, Роналду и Депая — всего три мяча, хотя форварды могли забить 12-13 голов. Сразу отмечаем, что здесь вся тройка — переученные атакующие хавбеки, которые играли по центру. Но профильные «девятки» Кейн, Лукаку, Митрович, Арнаутович и Шик выступили не лучше. Настоящий кризис в атаке.

Например, в «группе смерти» ни один из форвардов не сыграл круто. Мората — не главный герой Испании на данный момент. У Албании форварду «Рубина» Даку не нашлось места в основе, а 27-летний Рей Манай не забивал. Итальянец Скамакка после успехов в «Аталанте» не смог показать класс в составе команды Спаллетти. Лучано покинул Евро-2024 после игры со Швейцарией, но оба мяча соперника забил не центрфорвард.

Тренер Хорватии Далич использовал троих нападающих, получив на всех один гол от ветерана Крамарича. Понятно, что с великими «девятками» беда не только на Евро. У Аргентины нет Батистуты, хотя есть хорошие вторые форварды. Бразилия вылетела, а молодой Эндрик отдал две передачи за весь матч против Уругвая. Но в Европе кризис отличается. Нападающих полно, их высоко оценивают в клубах, а голов недосчитались.

Тренеры отказываются от чистых «девяток»

Вынужденная мера. В одних случаях речь о дефиците футболистов для работы в штрафной площади. Но куда чаще «девятки» начали турнир настолько слабо, что наставникам пришлось выдумывать велосипед. Также популярной стала игра со сдвоенным центром, где вторым нападающим может быть даже чистый вингер. Кварацхелия и Микаутадзе успешно провели турнир, но Жорж не был единственным форвардом на линии офсайда.

Тюраму, Жиру и Коло Муани тоже не доверяют острие. Гризманн и Мбаппе в разных матчах сборной Франции шли к чужим воротам, выполняя работу в стиле Роналду. Сам Криштиану провалился на Евро-2024. Опытный португалец не смог интегрироваться в игру с плотной опекой и резвыми действиями защитников соперника. Потерял в интенсивности и резкости, а Леау и Бернарду лишились маяка в штрафной площади.

Команды, которые пытались играть на чистых центральных форвардов – украинцы с Довбиком, бельгийцы с Лукаку, сербы с двумя «столбами» Влаховичем и Митровичем, не получили должного голевого эффекта. Датчанин Хёйлунд и его коллеги по амплуа не стали героями турнира. В символическую сборную можно сместить с фланга голландца Гакпо и отметить работу юркого грузина Микаутадзе, но провалов намного больше.

На клубном уровне в новом сезоне увидим продолжение тенденций. Даже у «Реала» не будет центрального нападающего, если Винисиус и Мбаппе сыграют в дуэте, а Эндрик будет выходить лишь на замену. Арда Гюлер был «ложной девяткой» сборной Турции в одном из матчей на Евро. У юниора получилось лучше, чем у многих профильных нападающих. Защитники тоже молодцы, физически готовы лучше, чем форварды.

Нападающим проще всего взять реванш

Когда у голкипера три подряд ошибки, то он уходит в запас. Когда у форварда тридцать явных промахов за сезон, то это Эрлинг Холанд, лучший снайпер сезона в АПЛ . Норвежца ждут в «Реале» и «Барселоне», наготовив мешок денег на зарплату. Нападающим прощают всё, как Роналду его штрафные по воробьям. Даже «десятки» старого разлива получали больше критики, а форвардам позволяли всё, лишь бы забивали мячи.

И людям их позиции проще всего взять реванш за один неудачный поединок. Если сегодня Франция сыграет с тремя форвардами, то центральный из них будет в шаге от статуса героя полуфинала с Испанией. Мората уступает в яркости молодым вингерам своей команды. Но Альваро выдали капитанскую повязку и помогают оказываться в центре внимания. Хаверц обычно проводит в роли «ложной девятки» много слабых матчей.

А потом Кай забивает гол – все говорят, какой молодец. Форвардом быть проще. Кейн может после двух голов в полуфинале и финале Евро стать национальным героем. Сразу забудут слабую игру на турнире, ведь принесёт себе и стране первую европейскую корону. Нападающим проще и сложнее одновременно. Прощают промахи, но растёт давление. На Евро видим, как нападающие ломаются сначала морально, а потом технически.

Лукаку, если у него всё круто и легко, забивает мячи. Кейн в «Баварии» в незнакомой Бундеслиге справился без проблем, а теперь лишь тень. Не только у Довбика классная результативность в топ-5, но на самом Евро многие результативные «девятки» себя не показали. Но это не значит, что позицию надо хоронить. Скорее повод напомнить, что форвард – самая зависимая от команды роль. Отрезали от пасов – потеряешься в тумане.

Не оправдываем Кейна и Лукаку, плохо готовы. Но даже люди с оттяжкой в глубину поля не получили моменты. Причину можно найти в усталости всех футболистов. Португалия сбилась на навесы, хотя для Роналду в 39 лет удобнее пасы в ноги. Хорватия не вышла в плей-офф без нового Шукера, создавая моменты. Посмотрим на Морату, Мбаппе, Кейна и ложного форварда Депая в решающих матчах. Всем нужно забивать чаще.