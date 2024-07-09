Французы всегда недовольны Дешамом. Желали смерти, называли расистом и спорили с решениями

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09 июля 2024, 18:33

Гризманн может оказаться на лавке против Испании.

Французов не любят их соседи, испанцы не исключение. Фанаты сливочного масла давно нажили врагов. Не удивляет, что у самих французов вагон претензий к тренеру сборной по футболу. Но здесь обе стороны конфликтов одинаковые. У Дешама сложный характер, скандалы тянутся ещё с игровых лет. Дидье заявил: «Если вам не нравится футбол сборной Франции, то не смотрите наши матчи». Ответ старого упрямца и наглеца. А Рабьо зачем-то задел Ямаля. И получил от 16-летнего ответ в форме пацанской цитаты: «Делай ходы молча. Говори, лишь когда поставил шах и мат». Перепалка напоминает, с кем имеем дело. Футболисты не самые мудрые из людей. Во многих сборных постоянно конфликты.

Евро-2024. Дешама критикуют за скучный футбол

До начала турнира кивали на выбор в пользу травмированных любимчиков. Но про это забыли, когда не выиграли группу с Австрией, Польшей и Нидерландами. После проколов Дешам попал на Бельгию, Португалию и Испанию в плей-офф. Дидье успел поссориться с Гризманном, своим любимчиком. Сегодня рекордсмена Антуана планируют оставить на лавке, если тренер в последний момент не передумает. Также наставник открыто критиковал Жиру. Вот только Тюрам и Коло Муани играют в атаке не лучше. Дешаму сказочно повезло, что Канте набрал форму в 33 года, плохо сыграв за клуб из Саудовской Аравии. Но почти все успехи Франции пока завязаны на индивидуальном классе Салиба, Кунде, Канте и вялого Мбаппе, ведь Килиан создавал голевые моменты. А где тут тренер Дешам? Посмотрим против яркой Испании.

ЧМ -2022. Отказ от Бензема отдал кубок Месси

Дешам плохо спланировал финал. Ученик де ла Фуэнте – испанец преподавал у Скалони, разнёс Францию в дебюте. Затем уставшая в плей-офф Аргентина проиграла Мбаппе, Килиан сделал хет-трик. Но последнее слово было против Дешама после ничьей 3:3. Тренер до финала отказался от форварда Бензема, хотя имел шанс пригласить Карима в Катар на решающие матчи. Обладатель «Золотого мяча» явно сильнее Коло Муани, который не забил голкиперу Мартинесу в выходе один на один. В серии пенальти Дибу тоже был круче, чем подопечные Дешама. Дидье вышел в два финала чемпионата мира подряд. Но французские критики задавали себе логичный вопрос. А разве у Зидана получилось бы с таким роскошным составом хуже? Зинедин дипломатичнее, чем Дешам. А Дидье поссорился не только с Бензема.

Евро-2020. Дешам проиграл крепкой Швейцарии

Чистое тренерское поражение. Команда Владимира Петковича уступила Франции, где заправлял Погба. Но Поль с коллегами пижонил, поэтому упустили момент, когда надо было придержать мяч и подсушить игру. Швейцарцы отыгрались, а дальше Мбаппе не забил в серии пенальти. После этого на него обрушились все расисты Франции. До этого в предубеждениях из-за расы обвиняли самого Дидье. Тренер игнорировал форварда «Монако» Бен-Йеддера перед следующим ЧМ -2022, а на Евро-2020 не сумел помирить представителей разных лагерей. Жиру ссорился с Мбаппе, а Павар поцапался с Вараном и Погба. Очевидно, что единства не было. Расовое разделение не позволило создать единую команду, как в России, где чудесным образом отбросили эгоизм ради общей победы.

ЧМ -2018. Триумф без ставки на яркий футбол

После анализа разных матчей Дешама можно прийти к выводу, что его команда начинает играть красиво, только если такой футбол задаёт соперник. Финал против Аргентины – заслуга команды Месси. Перестрелка со Швейцарией — по инициативе оппонента, который отказался сдаваться. Даже яркие матчи ЧМ -2018, вроде финала в «Лужниках» с хорватами – успех Франции 4:2, или классного матча против Аргентины в плей-офф – Мбаппе выиграл 4:3, стали результатом действий оппонентов. Но сейчас Дешам признаёт, что та команда была ярче, чем нынешняя сборная. Льорис чудил в рамке, но Варан и Умтити, Люка Эрнандес и Павар, Погба и Канте собрались, чтобы Гризманн и Мбаппе не прожили жизнь без кубка мира в коллекции. Единственный случай, когда у Дешама получилось почти всё. Но даже перед ЧМ -2018 были проблемы. Не вернул Бензема и конфликтовал с резервистом Рабьо, который не попал в заявку.

Евро-2016. Выгнал Бензема ради политиков

Конфликт Бензема и Вальбуэна получился с политическим подтекстом. Друзья Карима шантажировали бывшего полузащитника «Динамо». Говорят, сняли интимное видео с Матье, а Бензема помогал друзьям продать запись фигуранту дела. Карим признал вину в итоге после суда, а его адвокат обманывал, будто признание ничего не значит. Ещё до вердикта Дешам под крики политиков отстранил Карима от сборной Франции. В ответ получил обвинения в расизме, ведь выгнал не только по происхождению Бензема, но также Бен Арфа с отцом из Туниса. У Дешама редко были проблемы с темнокожими футболистами. Но вот игроков арабского происхождения не всегда поддерживал. Дидье даже подавал в суд на Кантона. Эрик заступился за Бензема и Бен Арфа, ведь у Короля дома жена с североафриканскими корнями.

ЧМ -2014. Создавали эскиз для команды чемпионов

Дешаму сейчас помогает его огромный опыт. Он ещё в 2014 году получил публичные пожелания смерти от подруги третьего голкипера, которого проигнорировал. Десять лет назад Дидье ещё дружил с Бензема. Зато спорил с другими капризными звёздами через прессу. На ЧМ -2014 сыграли Эвра, Кабай, а в атаке соперничали Бензема и Жиру. А вот Самира Насри не было на ЧМ -2014 в Бразилии. Модель, с которой тогда дружил атакующий хавбек, назвала Дешама «дерьмовым тренером». Без Насри французы вылетели в четвертьфинале от Германии. Не получили разгром 7:1, как бразильцы в полуфинале десять лет назад. Зато стартовали с внутренних конфликтов. Дешам ведь заработал обвинения в сексизме, когда после истерики Насри заявил, что Самиру лучше играть в женской сборной Франции.

Накануне полуфинала Евро-2024 можем сделать выводы. У Дешама сложная работа. Ему всего 55, на пять лет моложе Бреда Питта, а выглядит как старик. Дидье – противоречивый успешный тренер с ужасными поединками. А также умудренный опытом наставник, у которого случаются приступы расизма, шовинизма и сексизма. Дидье ровно такой, как среднестатистический немолодой белый француз? Вот только от его решений зависит судьба жемчужины французской короны, сборной по футболу. Последний подарок империи, ведь это сборная мира. Даже у Гризманна папа немец, а мама из Португалии. Франции не привыкать, ведь Платини итальянец, Зидан алжирец, а сам Дешам испанец из страны Басков. Когда в одном котле столько культур, религий, политических взглядов, заблуждений и эмоций, то не удивляет, что идеальная репутация в сборной Франции только у работящего скромняги Нголо Канте. Святость остальных под вопросом.