Англия в сотом матче Саутгейта снова разозлила британцев. Без Гарета могли выигрывать чаще и ярче

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07 июля 2024, 18:48

Индивидуальный класс футболистов спасает тренера.

Рациональность вредит Англии, а не помогает

Тренера Бьелсу спросили, куда катится футбол. Наставник сборной Уругвая ответил красиво:

У самых бедных людей мало поводов для радости. Нет денег, чтобы «купить» счастливые мгновения. Футбол – одна из бесплатных вещей, которые поддерживают самых бедных. Поэтому футбол такой популярный. Но когда игра предсказуемая, то теряет привлекательность. Количество зрителей растет, это плюс для бизнеса. Но когда не будет игроков, которые заслуживают внимания 90 минут, а не в обзоре на 5 минут, то футбол окажется в упадке.

Евро-2000 был турниром Зидана, Тотти, Давидса, Мальдини, Фигу, Клюйверта, Блана, Каннаваро, Тюрама и Тольдо. В этом списке защитник Лилиан и вратарь Франческо ярче и зрелищнее, чем почти все нападающие на Евро-2024. Сейчас даже фаворит из Англии – пожиратель футбола. По сумме xG десятые, хотя сыграли два овертайма. На групповом этапе Англия рожала по 0.7 xG за матч. Хуже сербов, не вышедших в плей-офф.

Многое можно простить за честность. Но Саутгейт не признал, что играет паршиво. Не обещает показать иной футбол. «Три льва» делают вид, будто всё замечательно. А ведь дважды были на грани позорного вылета. Со словаками спас чудесный удар в падении через себя. Со швейцарцами били пенальти. Британцы шутят, что Саутгейт выбрал самых глупеньких для некоторых ударов, поэтому те бесстрашно исполнили приговоры.

Даже умница Сака не промахнулся. Букайо смышленый, но три года назад у него не было опыта, чтобы забить в серии пенальти в финале Евро. А вот Пикфорд тогда и сейчас – классический британский хулиган. У него даже драки в барах имеются для подтверждения народного звания. Джордан правильный голкипер для серий пенальти, как Мартинес из сборной Аргентины. Пикфорд со шпаргалкой потащил удар Аканджи.

И все-таки глупо отрицать, что Англии повезло. Серии пенальти это игра с огнём. Португалец Кошта отразил три удара словенцев подряд, а против Франции не справился в серии. Так что называть Саутгейта гением за удачную игру Пикфорда на линии ворот точно неправильно. Почему-то многим хочется, чтобы критика сборной Англии имела один из двух цветов, белый или черный. Но ведь белое и черное по очереди.

Саутгейт ставит на помощь клубной философии

Вчера Гвардиола был на теннисном матче, где объяснял спутнице какие-то нюансы. Испанец всегда говорит эмоционально, смотрелось забавно. Словно выдавал установку футболисту. После матча теннисист Зверев просил Хосепа возглавить «Баварию». Там будет работать ученик Гвардиолы – Компани, а вот Саутгейт плохой студент. Даже скопировать идеи Клоппа и Артеты толком не смог.

Разумеется, Гарет повлиял на трансформацию системы подготовки сборных Англии. Но саму пирамиду придумал и развил другой менеджер, а именно новый спортивный директор МЮ Эшуорт. Младший брат бывшего босса «Спартака» продумал все мелочи. А вот Саутгейт скорее оказался в правильном месте в удобное для него время. Не всегда тот, кто возглавляет процесс, является главным гением.

Рассказы, будто три полуфинала Англии за шесть лет — заслуга строго тренера, вызывают улыбку. Логическая ошибка. Защитники Саутгейта забывают один важный вопрос. Кто сказал, что с другим тренеров эта Англия не играла бы намного лучше? У команды были плохие поединки на ЧМ -2018. Уступили хорватам в полуфинале, когда оставался шаг до мечты и поединка против юного резкого Мбаппе.

На ЧМ -2022 снова не сумели переиграть Францию. На Евро-2020 судейское решение вытащило Англию в финал, Стерлинг нырял против Дании. Сейчас помогает сетка турнира. Словакия и Швейцария симпатичные, но не элитные соперники. А Саутгейту важно не мешать индивидуальностям. Райс, Беллингем и Сака лучшие отрезки на Евро-2024 провели в клубном стиле. Гарет их ничему новому не научил.

Самоуверенность мешает Англии созидать чаще

Футболисты согласны с Саутгейтом. Считают, что играют классно. Мол, счет всё спишет. И если говорим о подготовке позиционных атак, то отчасти правы. Цифры у всех фаворитов Евро-2024 на второй трети поля одинаково хорошие. Но у Англии нет хавбеков в форме Родри и Руиса из Испании. У них нет грамотной игры крайнего форварда в штрафной площади, как у Гакпо из Нидерландов.

Но сам Коди честно говорит, что не считает футбол Голландии идеальным, можно лучше. Англия медленнее в центре поля, чем Франция с Канте, Гризманном и Рабьо. Фланги у Турции работали лучше, чем у Англии. Ветераны Уокер и Триппьер стали проблемой, а Трент и Шоу пока не в основе. Англичан выручает удачливая наглость, как у Беллингема, который провоцирует соперников.

Или как у Трента. Александер-Арнольд реализовал решающий пенальти. А после матча сплетничал на бровке с родственниками, что один из игроков струсил бить пенальти. Похоже, Трент насмехался над хавбеком Райсом. Сам Деклан обозвал тренера сборной Словакии, и его даже не наказали. УЕФА хочет, чтобы в финале была Англия. Но к их сборной заслуженное критическое отношение.

Ведут себя плохо и высокомерно. Играют скучно. Против Швейцарии круто отработал Сака, но вылетела лучшая из двух команд. Подопечные Якина играли интереснее, если суммировать все поединки. Даже Франция мучилась реже, чем Англия, просто у команды Мбаппе плохая реализация моментов. Саутгейт работает неправильно, но у него настолько сильная команда, что пока идут дальше.

А забей словаки с центра поля – вылет фаворита гарантирован. Пробей умный Аканджи иначе в серии, и даже Пикфорд не смог бы ничего поделать. Один из англичан повторил бы опыт Саутгейта или Бекхэма. Почему не признают везение? Англия пролезла в полуфинал против Нидерландов. И Саутгейту крупно повезло, что соперника тоже тренирует наставник уровня «Мидлсбро», Куман не Гвардиола.

Англичане точно не успеют влюбить в себя независимую публику, поезд ушел. Но очевидно, что Саутгейт может стать чемпионом Европы с антифутболом. Одно другому не мешает, удивляет лишь отрицание фактов. Даже рациональный футбол бывает красивым, Италия Манчини – крутая банда. А у Саутгейта пока всё сводится к ожиданию очередного спасителя, вроде Пикфорда или Сака.