Нидерланды – последняя надежда на праздник в финале Евро. Козыри англичан – фортуна и Беллингем

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10 июля 2024, 11:50

«Оранжевым» сложно с ними поспорить.

Тренеры, которых недолюбливают

Рональд Куман нашёл свою нишу – в футболе сборных он куда лучше держит топ-уровень. В 2018-м и 2019 году «оранжевые» при нём давали результат: финал Лиги Наций против сборной Португалии, доминация в отборе на Евро-2020 (в том числе победа над Германией). При этом опыта с «Барселоной» хватило, чтобы подпортить себе имидж. После возвращения тренера к работе с национальной командой отношение голландцев к нему более прохладное. Доверия меньше, давления больше.

И точно с такой же прохладой к Гарету Саутгейту относятся болельщики сборной Англии. Здесь конфликт даже более выражен – при абсолютно топовом составе «три льва» продолжают играть в похмельный футбол. Он не способен притягивать на уровне содержания – коллектив смотрится разбалансированным и медлительным, любые моменты возникают со скрипом. При этом как-то сборной удалось добраться до полуфинала – спасибо индивидуальному мастерству Джуда Беллингема.

И пока все нити ведут именно к фигуре главного тренера – нет другого внятного объяснения, почему игроки с огромнейшим потенциалом становятся настолько ограниченными именно в период игры за национальную команду. Саутгейт в затруднительном положении. Он так и не принёс трофеев, не компенсирует это яркой игрой – поэтому сейчас на его антифутбол закроют глаза только в случае победы на Евро.

Лидеры обеих команд готовы на перформансы

Голландцам важно подготовить план под сильные стороны сборной Англии. В первую очередь речь об аномальных результатах при посредственной игре. Сложнее всего готовиться к сопернику, когда не знаешь, от кого в составе ждать перформанса.

У «трёх львов» по-прежнему крайне добротный состав, в котором каждый может сделать разницу в отдельном матче. Но пока в этом замечен только Джуд Беллингем. Переход в мадридский «Реал» настолько пошёл на пользу, что 21-летний полузащитник мгновенно вырос в ментального лидера. Он берёт на себя инициативу в атмосфере уныния – забивает сербам, когда нужно начать турнир с победы, начинает камбэк со словаками (пока у остальных напрочь отбило голевое чутьё). Невольно задаёшься вопросом – кто, если не он? Но тут может выстрелить и Харри Кейн. От позорного вылета от Швейцарии спас уже Букайо Сака. А ведь ещё своего слова не сказал Фил Фоден. Будет сложно перекрыть воздух всем.

Для «оранжевых» главное – что у них достаточно своих джокеров, которые выстреливают с равной долей вероятности. В первую очередь смотреть будут за Коди Гакпо, который снова обрёл уверенность на этом Евро – это был долгий путь тяжёлой адаптации в «Ливерпуле». На большом турнире он решил встать во главе перспективной команды – три гола, один ассист, сами голландцы – в полуфинале. Выстрелить готовы и Вут Вегхорст с Дониэллом Маленом. Плюс опытный Мемфис Депай, которого рано отправлять на пенсию.

Англия – клон французов в другой части сетки

Встречаются на турнирах команды, которые влюбляют своей игрой – но есть и те, кто готов поступиться чем угодно ради результата. К первому лагерю относятся Испания и Германия – поэтому их столкновение называли скрытым финалом и грустили, что оно произошло так рано. И поэтому никого не тянет болеть за такую Англию и Францию – это представители второго лагеря.

Команды идентичны друг другу настолько, будто каждый смотрит в зеркало. Что «трёхцветные», что «три льва» выдали посредственную групповую стадию – победа на тоненького в первом туре и две ничьих далее. Французы прошли проблемных бельгийцев благодаря автоголу – англичане мучались со словаками (!), а спастись удалось только в концовке благодаря Беллингему. В четвертьфинале затянули соперника в своё болото и пробились дальше по пенальти.

В конце концов – статистика. У команды Дешама за шесть игр на Евро – только четыре гола. И лишь один – с игры. Ещё один – с пенальти, остальные два – автоголы. Англичане забили больше – пять мячей. Это был необходимый минимум, чтобы шатко-валко забраться так далеко – дважды помогали Беллингем и Кейн, один раз проснулся Сака.

Симпатичной команде не хватает мощи

Зеркальное сходство дополняет и то, что французы с англичанами продвигались по разным частям стеки. В одной уже восторжествовал футбол – испанцы выбили серебряных призёров ЧМ -2022. Двух скучных прагматичных команд в финале никто бы не выдержал. Теперь черёд Нидерландов творить праздник – но вот в их перспективах против англичан серьёзные сомнения.

Практика показала, что против таких соперников нужна определённая марка класса, качественная ротация и стабильность. «Красная фурия» пропустила первой – но приверженность стилю и качества лидеров позволили гнуть свою линию. И к 25-й минуте они установили справедливый счёт – 2:1. Голландцам на порядок сложнее поддерживать одинаковый уровень давления на чужие ворота. Те же Вегхорст, Мален, Депай, де Врей выстреливают стихийно, в этом нет системности – а один Гакпо против топ-сборной разницу сделать вряд ли сможет. Сегодня подопечные Рональда Кумана будут бороться и с антифутболом англичан, и со своими внутренними демонами (с тем же статусом около-топ сборной).

Прогноз Soccer.ru: вылет Англии стал бы торжеством футбола – но в успех Нидерландов сложно поверить. Опять будет вязкий футбол, победителем выйдут «три льва».