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В «Динамо» рассказали о целях в новом сезоне

сегодня, 18:58

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о целях команды в новом сезоне.

На этот сезон «Динамо» ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях.

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LOpp
LOpp
сегодня в 21:04
Медали разные бывают
Capral
Capral
сегодня в 19:50
Какой омерзительный и неприятный тип. Двух слов связать не может, а в футболе- элементарный профан. А впрочем, банкирскому Динамо других и не надо...

гафин, ты для приличия, распорядись, чтобы Орден Ленина вернули на динамовский Стяг, а потом будешь о целях на сезон говорить!!!
za47e75rvbng
za47e75rvbng
сегодня в 19:37
Медали золотые они упустили, теперь ещё долго их ждать придётся
Гость
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