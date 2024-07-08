В «Динамо» рассказали о целях в новом сезоне

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о целях команды в новом сезоне.
На этот сезон «Динамо» ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях.
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о целях команды в новом сезоне.
На этот сезон «Динамо» ставит такие же цели, как и на прошлый. Задача команды: быть в медалях.
гафин, ты для приличия, распорядись, чтобы Орден Ленина вернули на динамовский Стяг, а потом будешь о целях на сезон говорить!!!
гафин, ты для приличия, распорядись, чтобы Орден Ленина вернули на динамовский Стяг, а потом будешь о целях на сезон говорить!!!