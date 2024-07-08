Одна их ошибка изменит ход истории. Четыре человека, от которых зависит судьба кубка Европы

1720464838

08 июля 2024, 21:53

В напряженных полуфиналах вратари – половина команды.

Растет цена момента из-за сценария Евро-2024. Турнир сложно назвать увлекательным, Дзагоев прав. Не было сенсаций после группового этапа. Немало серий пенальти и овертаймов. Один гол может стать решающим. И на центральных форвардов надежды нет. Мората, Тюрам, Коло Муани и Кейн сейчас не главные футболисты на турнире. Депай у голландцев это «ложная девятка». Как и Мбаппе у французов, когда оказывается в чужой штрафной площади. Зато растет ценность голкиперов, особенно если в полуфиналах и финале будет серия пенальти. Настало время поговорить о молодцах в воротах полуфиналистов.

Испания. Унаи Симон, 27 лет

На Евро 4 игры, 390 минут.

Сейвы – 11, процент спасений – 84.6.

Пасы – 97, точность 70.3 %.

Длинные пасы – 30, точность 42.9 %.

«Сухари» – 2, пропущенные голы – 2.

Возвраты мяча – 43.

Возвраты мяча — перехваты руками после навесов не в створ ворот или любые другие действия голкипера, когда вернул владение своей команде. Например, после неудачного разрезающего паса, когда вратарь первым успел к мячу. У испанца Симона классная статистика. Голкипер «Атлетика» выиграл борьбу у вратаря Райи из «Арсенала» за место в основе. Кепа и Де Хеа не у дел, хотя в прошлом надеялись занять место Касильяса в воротах сборной Испании. Но Унаи Симон подкупил тренеров спокойствием.

Хороший голкипер, но отметим также надежную оборону. Пропустили всего дважды, а 11 раз выручил голкипер. Против Франции, наверное, придется поработать, ведь это злой соперник без голов с игры. Дешам попробует заставить Мбаппе и Гризманна включить иные скорости у ворот Симона. Унаи играет на Евро с травмой запястья, поэтому двойное уважение голкиперу «Красной Фурии». Терпит боль, но делает всё, чтобы команда мало пропускала. Достойный голкипер, хотя понятно, что Симон не равен Касильясу. Но Икер по таланту, технике и достижениям в пятерке лучших вратарей в истории, так что ничего удивительного. Не нужно равняться на легенду, надо тащить Испанию в финал.

Франция. Мик Меньян, 29 лет

На Евро 5 игр, 480 минут.

Сейвы – 16, процент спасений – 94.1.

Пасы – 95, точность 81.9 %.

Длинные пасы – 17, точность 44.7 %.

«Сухари» – 4, пропущенные голы – 1.

Возвраты мяча – 37.

Франции повезло с Меньяном. Уго Льорис вышел на пенсию, а Дешам получил опытного вратаря с амбициями. У Мика есть лидерские качества. Меньян выиграл с «Лиллем» чемпионат Франции. Помог «Милану» стать чемпионом Италии, директор Ибрагимович отрицает вероятность ухода Мика летом. Меньян не играл в финале Лиги Наций против Испании три года назад. Также его не было в решающей серии против Аргентины, Льорис проиграл Мартинесу. Меньян не вице-чемпион мира, ведь не попал в заявку из-за травмы. Евро-2024 тоже едва не пропустил из-за повреждения мизинца. Но, как видите по 16 спасениям, Мик может играть полноценно. Точнее работает ногами, чем Симон. А вот если дойдет до серии пенальти, то тяжело прогнозировать. Помним, как португалец Кошта сначала взял 3 удара против Словении, а потом не спас в серии пенальти против Франции. Меньяну повезло с ударом в штангу Жоау Феликса. Но если против Испании доберутся до такой фазы матча, то Мику пора спасать французов.

Нидерланды. Барт Вербругген, 21 год

На Евро 5 игр, 450 минут.

Сейвы – 15, процент спасений – 75.

Пасы – 131, точность 83.44 %.

Длинные пасы – 30, точность 53.6 %.

«Сухари» – 2, пропущенные голы – 5.

Возвраты мяча – 36.

В отличие от коллег, Барт может пойти на заметное повышение после Евро. Голкипер «Брайтона» и сборной Нидерландов лучше всех играет ногами. Ему доверяют дальние выносы мяча, ведь пасы достаточно точные. Также ван Дейк и де Врей ждут передач юного стража ворот, чтобы начать атаку команды Кумана. Хотя Вербруггена знали по выступлениям в АПЛ , для широкой публики Барт себя представил именно на турнире в Германии. У него не самая надежная линия обороны, хватало ошибок, пропустил 5 мячей. Это больше, чем у остальных вратарей. Зато Вербругген против команды Польши доказал, что может справляться с давлением и с большим количеством ударов. Нидерландам повезло со жребием в плей-офф, но у «оранжевых» есть герои в каждой из линий. Барт отличился в воротах, а Симонс и Гакпо – в атаке. На флангах и в центре полузащиты, где травмы своровали основных хавбеков, немало интересных игроков. Нидерланды раскрылись на Евро-2024 рядом с проверенными фаворитами. Действия их голкипера важны против скучной Англии.

Англия. Джордан Пикфорд, 30 лет

На Евро 5 игр, 510 минут.

Сейвы – 12, процент спасений – 80.

Пасы – 152, точность 72 %.

Длинные пасы – 42, точность 42 %.

«Сухари» – 2, пропущенные голы – 3.

Возвраты мяча – 43.

Кто мог подумать, что Англии не хватало голкипера «Эвертона», чтобы приблизиться к большим финалам? Пикфорд смешной парень. У него забавные сообщения в социальных сетях в 2012 году в стиле «мама попросила пойти за молоком». Семейный провинциальный англичанин. Нельзя задевать его жену и смеяться над «маленькими ладошками» вратаря, сразу полезет в драку с хулиганом. Пикфорд любит выпить и никогда не стремился попасть в основу «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Средне играет ногами, но делает это постоянно, ведь команда Саутгейта медленно выходит в атаку. Джордан на своем месте и готов подстраховать Англию, если дело дойдет до серии пенальти.

А вот по ходу матчей у британцев не было соперников, которые создали бы невероятные моменты у ворот Пикфорда, чтобы сделать его главным героем турнира. Но против Нидерландов от качества работы Джордана многое зависит. Если сборная Англии пропустит первой, то будет непросто в позиционной атаке с низким блоком Кумана. Саутгейт рад, что появился Пикфорд. Умеет тащить пенальти в сериях и по характеру правильный первый номер. Без него Англия была бы намного слабее. Иногда в составе сборной героем может стать не самый талантливый голкипер, а подходящий тренерскому вкусу, линии обороны и сильный по характеру. Кривляка Пикфорд выручил в серии против Швейцарии, ведь подглядывал в шпаргалку и потащил удар Аканджи.