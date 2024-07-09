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Эль Класико на чемпионате Европы. Первая серия сражения Ямаля против Мбаппе

09 июля 2024, 09:08
Мбаппе

Французы из «Реала» и «Барселоны» сыграют со сборной Испании.

Соперник недооценивает испанцев

- Полузащитник Рабьо заявил, что Ямалю надо сыграть намного лучше, чем выступал до этого, чтобы впечатлить оборону сборной Франции и оказаться в финале. Резервные футболисты говорят, что Дешам знает, как обыграть Испанию. Отчасти это правда, ведь Франция обыграла Испанию в 2021 году в финале Лиги Наций со счетом 2:1. Но вице-чемпионы мира сейчас не в лучшем состоянии. Дешам не всегда побеждал Испанию. У Дидье 1 ничья, 2 поражения и 2 победы.

- Де ла Фуэнте собрал самую интересную команду из финальной четверки на Евро-2024. Понятно, что непросто пройти французов – у Де Брюйне и Роналду не получилось. Но молодые испанцы Уильямс и Ямаль, а также их опытные коллеги – Карвахаль и Кукурелья, умеют зажечь на флангах. Родри и Руис в центре тоже настроены серьезно. С 2012-го у Испании не было успехов на главных турнирах Евро и ЧМ. Пауза затянулась, игрокам мало прошлогодней победы в Лиге Наций.

- У Испании плохая статистика в противостояниях с Францией именно на Евро. Сначала Платини обыграл «Красную фурию» в финале турнира в 1984 году 2:0. Затем в качестве тренера Мишель выбил соседей из квалификации на Евро-1992. Лишь на Евро-2012 испанцы остановили Францию дублем Хаби Алонсо, прошли в финал и уверенно его выиграли в итоге. Но чаще побеждали Зидан, Папен и Платини. Дешам тоже принимал участие в матчах против Испании, знакомый ему соперник.

- «Красная фурия» с трудом прошла Германию в предыдущем раунде. Но Мерино забил победный мяч в овертайме. Обошлось без пенальти. Полузащитник «Реала Сосьедад» отличился на стадионе, где забивал в еврокубках его отец. И даже отпраздновал мяч как папа, пробежавшись вокруг углового флага. В запасе у де ла Фуэнте полно сильных футболистов. После травмы Педри – для хавбека турнир закончен по итогам встречи с Кроосом, Испанию выручил Ольмо, гол плюс пас с немцами.

- У Испании есть потери накануне полуфинала. Педри подменит Ольмо, а вот Каравахаля и Ле Нормана заменить сложнее, так как это два основных защитника. Вместо них могут появиться возрастные Навас и Начо. Но правильно ли ставить на фланг Мбаппе двух ветеранов? Посмотрим на выбор тренерского штаба, но на остальных позициях у Испании всё четко и понятно. К полуфиналу основной состав выкристаллизовался. Обидно, что дисквалификации и травма мешают, но в резерве опытные люди.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Руис, Родри, Ольмо – Ямаль, Мората, Уильямс.

Французы соглашаются с критикой

- У фаворита ни одного гола с игры. Нереализованные моменты на 6-8 забитых мячей. Проходили дальше после автоголов соперников. Били пенальти с Португалией. Не работает центральный нападающий, независимо от выбора Дешама. Хавбеки стараются улучшить положение Франции, но не всегда получается. А вот Кунде и Эрнандес на флангах играют неплохо. Защитник «Барселоны» завоевал авторитет у напарников, стал одним из локомотивов команды вместе с Канте.

- Франция задолжала публике живой футбол, а Испания впечатлила умением действовать в разных стилях. Против Хорватии и Германии команда де ла Фуэнте отрезками терпела чужое давление, полагаясь на надежность голкипера Симона и его линии обороны. И во всех поединках включались в атаке, ведь классно сыграли впереди не только в день перестрелки со сборной Грузии в плей-офф. Испания – очарование Евро-2024, но Франция слишком мощная, чтобы уверенно их списать до матча.

- У Дешама немало игровых проблем. У Гризманна не получается в роли «десятки» и свободного художника. Мбаппе не может нащупать ритм в атаке. Тюрам, Дембеле и Коло Муани не помогают, ведь из всей тройки только вингер Усман имел в активе удачные отрезки на Евро. Канте и Рабьо в порядке, но вместе с Тчуамени не уничтожили ни одного приличного соперника. Франции стало тяжело побеждать грамотных оппонентов, вроде Нидерландов, Бельгии и Португалии. В каждой игре мучились.

- Франция в лучшем состоянии, чем Англия, если говорим о легкости создания моментов. Отрезками подопечные Дешама напоминали, что это именно они были в четырех финалах крупных турниров, если к ЧМ и Евро добавить Лигу Наций. Выиграли два решающих поединка из четырех, но на кубке Европы задолжали публике успешный футбол, поскольку в прошлый раз вылетели от Швейцарии. Сейчас нет проблем с кадрами, все в строю. Осталось обновить тактику и подобрать правильное сочетание в атаке.

Ориентировочный состав Франции (4-3-1-2): Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени, Канте – Гризманн – Мбаппе, Дембеле (Тюрам).

Сыграют люди с ДНК «Реала» и «Барселоны»

- Без Педри и Карвахаля меньше игроков из Эль Класико. Но остаются воспитанники «Барселоны», вроде Кукурельи и Ольмо. И футболисты, которыми интересуются гранды – Уильямс может переехать в Каталонию к своему другу Ямалю. Ламин встретит Мбаппе, и это первый матч между ними, когда Килиан официально представляет мадридский «Реал». Тчуамени, Камавинга и Кунде тоже участники будущего Эль Класико. Дембеле и Гризманн играли за «Барселону», Эрнандес – за «Реал».

- Футболисты главных клубов Испании вперемешку в полуфинале, но стиль понятен каждому. Франция в лучших матчах не играет в испанский футбол, однако опыт интенсивных сражений помог Гризманну и его молодым напарникам. Дешам сам испанец, баск по национальности, сегодня будет соседская драка. Надеемся, с элементами неожиданности. До матча сложно представить его сценарий, если не скатываться к ставке на скучный футбол до первого гола, или на серию пенальти.

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Все комментарии
d5kxhy38s4mb
d5kxhy38s4mb
09 июля в 13:35
Спасибо, интересно!
j7hvn6zth34t
j7hvn6zth34t
09 июля в 13:34
Футбол всё хуже и хуже, неинтересно...
DXTK
DXTK
09 июля в 13:32
Скорей всего победитель этой пары и выиграет ЧЕ, Возможно это будет Франция, если они станут победителями Евро тогда Мбаппе точно заберет золотой мяч. Испания скорей всего проиграет, потому что фарт от них отвернется, так как они могли сюда и не пройти, поставь в их ворота пенальти и в полуфинале играли бы немцы. Но что самое главное в полуфинале играют два моих фаворита, которых я выделял перед стартом турнира - первый Франция - второй Испания, жаль что это не финал.

PS в финал выйдет Франция.
Nick Ch
Nick Ch
09 июля в 12:16
Что за прикол с «противостоянием Ямаля и Мбаппе»? Сравнение с противостоянием Криштиану и Месси некорректное по двум причинам: во-первых, Ямалю ещё нужно себя показать, звёзд одного сезона уже видели немало, пусть для начала хотя бы пару-тройку сезонов выдаст стабильных… Во-вторых, между ними 9 лет разницы (если никто не врёт с годом рождения, конечно)! По футбольным меркам это игроки разных поколений - уже поэтому они не могут быть как Криштиану и Месси…
DVL
DVL
09 июля в 11:52
Если в финале ЧЕ сойдутся Франция - Англия, это будет одна из главных несправедливостей на ЧЕ. Думаю Испания пройдет, по игре они мощнее смотрятся, чем скучные французы. Испании победы!!!
Гость
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