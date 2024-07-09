Эль Класико на чемпионате Европы. Первая серия сражения Ямаля против Мбаппе

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09 июля 2024, 09:08

Французы из «Реала» и «Барселоны» сыграют со сборной Испании.

Соперник недооценивает испанцев

- Полузащитник Рабьо заявил, что Ямалю надо сыграть намного лучше, чем выступал до этого, чтобы впечатлить оборону сборной Франции и оказаться в финале. Резервные футболисты говорят, что Дешам знает, как обыграть Испанию. Отчасти это правда, ведь Франция обыграла Испанию в 2021 году в финале Лиги Наций со счетом 2:1. Но вице-чемпионы мира сейчас не в лучшем состоянии. Дешам не всегда побеждал Испанию. У Дидье 1 ничья, 2 поражения и 2 победы.

- Де ла Фуэнте собрал самую интересную команду из финальной четверки на Евро-2024. Понятно, что непросто пройти французов – у Де Брюйне и Роналду не получилось. Но молодые испанцы Уильямс и Ямаль, а также их опытные коллеги – Карвахаль и Кукурелья, умеют зажечь на флангах. Родри и Руис в центре тоже настроены серьезно. С 2012-го у Испании не было успехов на главных турнирах Евро и ЧМ . Пауза затянулась, игрокам мало прошлогодней победы в Лиге Наций.

- У Испании плохая статистика в противостояниях с Францией именно на Евро. Сначала Платини обыграл «Красную фурию» в финале турнира в 1984 году 2:0. Затем в качестве тренера Мишель выбил соседей из квалификации на Евро-1992. Лишь на Евро-2012 испанцы остановили Францию дублем Хаби Алонсо, прошли в финал и уверенно его выиграли в итоге. Но чаще побеждали Зидан, Папен и Платини. Дешам тоже принимал участие в матчах против Испании, знакомый ему соперник.

- «Красная фурия» с трудом прошла Германию в предыдущем раунде. Но Мерино забил победный мяч в овертайме. Обошлось без пенальти. Полузащитник «Реала Сосьедад» отличился на стадионе, где забивал в еврокубках его отец. И даже отпраздновал мяч как папа, пробежавшись вокруг углового флага. В запасе у де ла Фуэнте полно сильных футболистов. После травмы Педри – для хавбека турнир закончен по итогам встречи с Кроосом, Испанию выручил Ольмо, гол плюс пас с немцами.

- У Испании есть потери накануне полуфинала. Педри подменит Ольмо, а вот Каравахаля и Ле Нормана заменить сложнее, так как это два основных защитника. Вместо них могут появиться возрастные Навас и Начо. Но правильно ли ставить на фланг Мбаппе двух ветеранов? Посмотрим на выбор тренерского штаба, но на остальных позициях у Испании всё четко и понятно. К полуфиналу основной состав выкристаллизовался. Обидно, что дисквалификации и травма мешают, но в резерве опытные люди.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Руис, Родри, Ольмо – Ямаль, Мората, Уильямс.

Французы соглашаются с критикой

- У фаворита ни одного гола с игры. Нереализованные моменты на 6-8 забитых мячей. Проходили дальше после автоголов соперников. Били пенальти с Португалией. Не работает центральный нападающий, независимо от выбора Дешама. Хавбеки стараются улучшить положение Франции, но не всегда получается. А вот Кунде и Эрнандес на флангах играют неплохо. Защитник «Барселоны» завоевал авторитет у напарников, стал одним из локомотивов команды вместе с Канте.

- Франция задолжала публике живой футбол, а Испания впечатлила умением действовать в разных стилях. Против Хорватии и Германии команда де ла Фуэнте отрезками терпела чужое давление, полагаясь на надежность голкипера Симона и его линии обороны. И во всех поединках включались в атаке, ведь классно сыграли впереди не только в день перестрелки со сборной Грузии в плей-офф. Испания – очарование Евро-2024, но Франция слишком мощная, чтобы уверенно их списать до матча.

- У Дешама немало игровых проблем. У Гризманна не получается в роли «десятки» и свободного художника. Мбаппе не может нащупать ритм в атаке. Тюрам, Дембеле и Коло Муани не помогают, ведь из всей тройки только вингер Усман имел в активе удачные отрезки на Евро. Канте и Рабьо в порядке, но вместе с Тчуамени не уничтожили ни одного приличного соперника. Франции стало тяжело побеждать грамотных оппонентов, вроде Нидерландов, Бельгии и Португалии. В каждой игре мучились.

- Франция в лучшем состоянии, чем Англия, если говорим о легкости создания моментов. Отрезками подопечные Дешама напоминали, что это именно они были в четырех финалах крупных турниров, если к ЧМ и Евро добавить Лигу Наций. Выиграли два решающих поединка из четырех, но на кубке Европы задолжали публике успешный футбол, поскольку в прошлый раз вылетели от Швейцарии. Сейчас нет проблем с кадрами, все в строю. Осталось обновить тактику и подобрать правильное сочетание в атаке.

Ориентировочный состав Франции (4-3-1-2): Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени, Канте – Гризманн – Мбаппе, Дембеле (Тюрам).

Сыграют люди с ДНК «Реала» и «Барселоны»

- Без Педри и Карвахаля меньше игроков из Эль Класико. Но остаются воспитанники «Барселоны», вроде Кукурельи и Ольмо. И футболисты, которыми интересуются гранды – Уильямс может переехать в Каталонию к своему другу Ямалю. Ламин встретит Мбаппе, и это первый матч между ними, когда Килиан официально представляет мадридский «Реал». Тчуамени, Камавинга и Кунде тоже участники будущего Эль Класико. Дембеле и Гризманн играли за «Барселону», Эрнандес – за «Реал».

- Футболисты главных клубов Испании вперемешку в полуфинале, но стиль понятен каждому. Франция в лучших матчах не играет в испанский футбол, однако опыт интенсивных сражений помог Гризманну и его молодым напарникам. Дешам сам испанец, баск по национальности, сегодня будет соседская драка. Надеемся, с элементами неожиданности. До матча сложно представить его сценарий, если не скатываться к ставке на скучный футбол до первого гола, или на серию пенальти.