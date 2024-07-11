"Сантос” — "Итуано”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (16.07.2024)

"Сантос”
"Рыбы” на данный момент находятся на 6-м месте в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Итуано”. Второго числа встреча закончилась победой команды над "Шапекоэнсе” с результатом 1:0.
6-го июля "Сантос” обыграли "Сеару” со счетом 1:0.
"Итуано”
"Петушки” на данный момент стоят на 81-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 30-го июня команда уступила два мяча (4:2).
Пятого июля "Итуано” обыграли "Ботафого Сан-Паулу” с разницей в один мяч (3:2).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Сантос” — 1.28
· Ничья — 5.35
· Победа "Итуано” — 10.50
· Победа "Сантос” с форой -1.5 — 1.88
· ТБ 3.5 — 2.79
· ТМ 3.5 — 1.36
Статистика
· "Сантос” выиграли три матча из последних пяти.
· У "Итуано” за тот же период времени одна победа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Итуано”.
Прогноз
У "Сантос” длится неплохая серия игр. Рекомендуем заключить пари на победу команды "Сантос” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.28.