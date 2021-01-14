Его хотели подписать почти все клубы высшей лиги СССР. Путь от юного бомбардира к легенде «Ротора»

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14 января 2021, 15:52

«Соккер.ру» рассказывает об Александре Никитине.

Из Волгограда пришла печальная весть. Не дожив несколько недель до своего 60-летия, умер знаменитый нападающий «Ротора» Александр Никитин. Подробности трагедии пока не сообщаются. Известно лишь, что Александр Борисович был найден в подъезде собственного дома.

В восьмидесятые годы мало кто знал отчества действующих футболистов. Разве что по случаю награждения игрока в «Советском спорте» или еженедельнике «Футбол.Хоккей» можно было узнать отчество того или иного спортсмена. Но нападающего «Ротора» Александра Никитина в Волгограде принято было называть Александр Борисович. Что несколько приближало его к великим Григорию Федотову и Льву Яшину, которых по отчеству величали даже партнёры по команде.

Правда, причина столь почтительного уважения к молодому игроку носила технический характер – в какое-то время в «Роторе» было два Александра Никитина. Защитник и нападающий. И дабы избежать путаницы их стали называть Александр Александрович и Александр Борисович. Но форварда продолжали звать по имени-отчеству и когда в «Роторе» остался лишь один Александр Никитин. Уважали. И было за что.

Во-первых, Александр был свой, сталинградский. Паренёк с рабочей окраины, днём гонял мяч на пыльных пустырях, зимой – шайбу на самодельной коробке. Сначала попал в детскую команду при моторном заводе, потом участвовал в турнире «Кожаный мяч», где и был замечен даже не тренером, а братом вратаря волгоградских «Баррикад» Вячеслава Балабанова. Тот замолвил за Сашу словечко брату, тот – в свою очередь тренерам, и Никитина позвали в группу подготовки «Баррикад». Команда с революционным названием играла во второй лиге, но пробиться туда было непросто. И молодого левого полузащитника отправили во второй по рангу коллектив области – «Труд» из Волжского.

Да-да, левого полузащитника. Александр с детства играл на этой позиции и нападающим стал случайно. Получили травмы основные нападающие «Труда», и тренер Владимир Бубнов отправил в атаку 18-летнего Никитина. Тем более что по регламенту второй лиги в стартовом составе должны были выходить два футболиста, чей возраст не превышает 20 лет. Одним из таких и был Александр. И в первой же игре на новой позиции Никитин забил три мяча. Вот так Александр Борисович стал форвардом.

Никитин стал лучшим снайпером «Труда» и был им на протяжении двух лет, пока не вернулся в Волгоград. «Баррикады» к тому времени переименовали в «Ротор», кстати, к неудовольствию местных болельщиков. Во-первых, Александра хорошо помнили и знали в родном клубе. А во-вторых, своеобразным катализатором стало новое изменение в регламенте – в составе могло быть только шесть футболистов, чей возраст превышает 28 лет. «Ротор» был довольно возрастной командой, понадобилось срочное омоложение. Тут-то и пригодились юные, а 20-летний Никитин соответствовал этому критерию, игроки.

Омоложение пошло на пользу волгоградцам, и в 1981 году «Ротор» завоевал право играть в первой лиге. Александр Никитин был одним из тех, кто добывал заветную путёвку. И хотя состав «Ротора» подвергся обновлению, конкуренция, особенно в атаке, оставалась весьма серьёзной, — волжане располагали опытным бомбардиром Александром Гузенко и молодым Виктором Васильевым. Но тренер Геннадий Шершнёв нашёл место на поле всем троим, которые в итоге забили 52 мяча (25 — Гузенко, 18 — Васильев и 9 — Никитин) из 96.

В первой лиге не затерялись ни «Ротор», ни Александр Борисович, — именно тогда, после прихода из нальчикского «Спартака» его тёзки и однофамильца, Никитиных стал звать по имени отчеству. На молодого нападающего приезжали смотреть посланцы клубов высшей лиги. Несколько раз в Волгограде был замечен «эмиссар» Валерия Лобановского. Тренер олимпийской сборной Владимир Сальков тоже приезжал посмотреть одного из кандидатов, которым и был новичок первой лиги.

По окончании сезона-1982 Александр Никитин ушёл из «Ротора». Но оказался он не в высшей лиге, а в другом коллективе первого дивизиона – ростовском СКА . Пришло время служить в армии. Послушаем самого Александра Борисовича:

По предварительной договорённости меня должны были призвать в воинскую часть на острове Зелёный. Но осенью умер Брежнев, и в стране начались перемены, проверки. Приходит предписание, и я отправился в Ростов. Многое там было в новинку. Другой город, другие традиции. В команде всё было не как в «Роторе». Меня очень удивило, что игроки обращаются к тренеру на «ты», просто по отчеству. Я же в «Роторе» боялся тренеру в глаза посмотреть. После того как мы прошли курс молодого бойца в спортроте, нас привезли в СКА . Команда перед тренировкой построилась, а там стоят Сергей Андреев, Александр Воробьёв, другие известные игроки. Тогда я подумал: «Ууу, здесь играть я точно не буду». Но заиграл и заиграл очень прилично. Желание не возвращаться в спортроту заставило меня прибавить. В команду вписался очень удачно, хотя попал туда по принуждению. О двух годах проведенных в СКА не жалею нисколько.

Ещё бы! Связка бомбардиров Андреев–Никитин стала одной из сильнейших в лиге. Армейцы вернулись в высшую лигу, а самого Александра вызвали в олимпийскую сборную. Да и в элите ростовчане не затерялись – какое-то время шли в лидерах, потом разгромили «Спартак» в «Лужниках». Один из шести мячей в матче, прозванном космическим (футбол впервые показывали на орбитальной станции «Салют»), забил Александр Никитин.

Срок воинской службы кончился. Как ни пытался СКА оставить Никитина у себя, Александр был твёрд в своём решении вернуться в Волгоград. А предложения были. Как вспоминал сам Александр Борисович, звали все клубы высшей лиги, кроме «Жальгириса». Даже закавказские команды, опиравшиеся на своих воспитанников. Из Баку пригоняли чёрную «Волгу», в Ланчхути сулили машину и роскошный особняк у моря – только приди. Особенно настойчивы были киевляне и московское «Торпедо». Но огромные нагрузки на занятиях Лобановского отпугнули молодого футболиста. Над торпедовским предложением Александр долго думал и в какой-то момент был склонен его принять. Но приехав в Волгоград и увидев «Ротор» в довольно плачевном состоянии, Александр Борисович решил никуда не ехать.

Пришлось пожертвовать сборной. Какое-то время Александра приглашали в главную команду страны. Однажды он участвовал в двусторонке, и вторая команда обыграла первую 3:2. Два мяча в ворота Рината Дасаева положил Никитин. Но закрепиться в сборной игроку первой лиги было невозможно. Сергей Андреев – это исключение, подтверждающее правило. Верно ли поступил Никитин, отказавшись от перехода в более сильный клуб? Этого нам знать не дано. Возможно, от затворничества в первой лиге потеряли и сам игрок, и наш футбол. Хотя… другой лидер «Ротора» Виктор Васильев играл и в ЦСКА , и в московском «Динамо», но полностью реализовать свой потенциал не смог.

С возвращением бомбардира дела «Ротора» пошли на лад. А когда в город на Волге приехал тренер Виктор Евгеньевич Прокопенко, «Ротор» и вовсе замахнулся на высшую лигу, в которой волжане не играли целую вечность. Никитин же был настоящим лидером команды и её лучшим бомбардиром. В сезоне-1988, когда «Ротор» осуществил мечту волгоградских болельщиков и шагнул в высшую лигу, Александр Борисович забил 22 мяча. Волжане сумели закрепиться среди сильнейших команд страны. Но через год в силу разных причин «Ротор» покатился вниз.

Тогда многие футболисты уезжали за границу. Не стал исключением и Александр Борисович, отыгравший два года в Финляндии. Но финский футбол показался ему слишком скучным. Тянуло домой. Тем более что в чемпионате России «Ротор» выступал очень неплохо.

В девяносто третьем году волжане стали серебряными призёрами. В той команде были уже новые герои – Олег Веретенников, Владимир Нидергаус, Валерий Есипов. Вклад ветерана – 11 матчей и 1 гол может показаться скромным. Но ведь именно Александр Борисович был одним из тех, кто готовил этот успех, приближал его ещё во второй лиге.

Александр Борисович стал тренером и работал в родном клубе в разных должностях – помощником главного тренера, тренировал молодёжь. Вторую команду. Возможно, он не смог столь же полно реализовать свой тренерский дар, как бомбардирский. Что немудрено, ибо определение «многострадальный» крепко приклеилось к волжской команде. Но сам Александр Борисович верил, что футбол в Городе-Герое непременно возродится и тренер Никитин будет востребован командой. Увы, скоропостижная смерть всё перечеркнула.

При подготовке материла использованы выдержки интервью А.Б.Никитина «Дар бомбардира мне пришёл свыше» официальному сайту «Ротора».