«Краснодар» в шаге от первого трофея в истории. К «Зениту» накопились претензии, их могут высказать на поле

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вчера, 19:06

Матч Суперкубка становится принципиальным.

О делах «Зенита»

- Самое эмоциональное чемпионство из последних осталось в прошлом сезоне – петербуржцы быстро оправились от послевкусия и приступили к латанию дыр. Чтобы понять масштаб трансферной кампании и амбиции «сине-бело-голубых», нужно уточнить: предстоящий сезон для клуба с берегов Невы – особенный. «Зениту» исполняется 100 лет.

- Поэтому на рынке петербуржцы проводят масштабнейшую трансферную кампанию, конкурентов просто не видно. Ключевая составляющая – «сине-бело-голубые» усилили российский блок игроков. Состав команды пополнили Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок. Проще говоря, все те, кто хоть как-то отличился в минувшем чемпионате. Глушенков – и вовсе главное приобретение. «Зенит» получил топ-плеймейкера, лучшую «десятку» и ассистента прошлого сезона. В Латышонке надеются найти решение вечно актуальной проблемы с основным вратарём, а Волков и Горшков – усиление проблемных флангов обороны. Клуб старается лишить себя каких-либо слабых мест. И, судя по словам главного тренера Сергея Семака, селекция продолжится:

У нас есть два нападающих. Они разные по своему функционалу. Ваня Сергеев играл у нас в нападении, потому что у нас нет ярко выраженных форвардов, когда отсутствует Кассьерра. Ване лучше играть вторым форвардом. Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий, который может бороться за мячи.

Видимо, отсюда и вероятный интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

- Эта кампания будет иметь огромное значение для будущего «Зенита». С прошлого сезона остро встал вопрос перестройки команды, тогда сообщалось о желании уйти Вендела и Клаудиньо, но обоих удалось удержать. Сейчас петербуржцы подготовили полноценный состав под борьбу за все трофеи, а также заложили фундамент для дальнейшего обновления. А оно начинается уже сейчас. Клаудиньо, по последним данным, принял решение покинуть «Зенит». Хавбек давно смотрел в сторону родины, теперь же на него вышел «Фламенго». «Сине-бело-голубые» согласились на продажу за 18 миллионов евро, также в сделку включили приоритетное право выкупа полузащитника Лоррана.

- Тяжелее всего Сергею Семаку будет определять стартовый состав и обойму. Легко угодить в ловушку имени «Челси», когда у тренера слишком много игроков в заявке, за всеми в ходе тренировок просто не уследить. В товарищеских матчах наставник задействовал всех четырёх вратарей, новичков и действующих лидеров – определиться стоит как можно раньше.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Латышонок – Сантос, Нино, Родригао, Волков – Барриос, Вендел, Клаудиньо – Мостовой, Кассьерра, Глушенков.

О делах «Краснодара»

- «Быки» – те, кто потрепал гегемону нервы, но если «сине-бело-голубые» по сравнению с финишем прошлого сезона стали сильнее, то южане сделали пару шагов назад. В составе происходят серьёзные сдвиги – потеряли сразу нескольких игроков костяка. Матвей Сафонов отправился покорять Европу в Париж – и это то ослабление, за которое клуб ругать невозможно. Тем более школа «Краснодара» настолько сильная, что Матвею уже есть замена: теперь ворота команды будет защищать Станислав Агкацев. А вот потеря Хуниора Алонсо бьёт по проекту Мурада Мусаева довольно сильно, он был лидером обороны и приносил спокойствие и уверенность (чего не дождёшься с Кайо в составе). Переход Сергея Волкова – вообще удар как по спортивной составляющей, так и по имиджу.

- Противоречиво выглядит и закупка. «Горожане» решили вернуться в прошлое, чтобы снова сыграть в «стеночки-забегания». Иначе не объяснить подписание двух возрастных экс-футболистов клуба. Фёдор Смолов раскрылся как звезда лиги именно в «Краснодаре», но это было в прошлом. Сейчас форварду уже 34, он давно не выдавал длительных качественных отрезков, а в минувшем сезоне с «Динамо» чаще сидел на скамейке, уступив место Тюкавину. Газинский за период в «Урале» больше восстанавливался, чем играл – возрастному полузащитнику всё тяжелее набирать форму. И с обоими подписали контракты. Да, пришли свободными агентами, но это не то усиление, которого ждали после завоевания серебра.

- До закрытия летнего трансферного окна предстоит определиться со стратегией относительно Эдуарда Сперцяна. Понятно, что отпускать сразу двух воспитанников-лидеров клуба никто не хочет – должен же быть игрок-пример перед глазами молодёжи из академии. Да и по игровой составляющей это удар. Но удерживать хавбека тоже не стоит. Точно не хочется, чтобы Эдуард так и остался в РПЛ , не пробившись в топ-чемпионат. Сообщалось о том, что за игроком следят «Дженоа», «Лацио», «Селтик», дортмундская «Боруссия». Но о предметных переговорах речи не заходит.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Агкацев – Оласа, Кайо, Тормена, Петров – Сперцян, Черников, Кривцов – Са, Смолов, Мозес.

О противостоянии

- За последний год противостояние приобрело оттенок принципиальности. Южане наверняка держат в уме недавнюю чемпионскую гонку. На дистанции сезона обойти петербуржцев не удалось, хотя в первой части чемпионата «быки» удерживали лидерство. Хотя бы в рамках Суперкубка «горожане» захотят взять реванш.

- При этом особый эмоциональный оттенок встрече придаёт не только это. Между клубами складываются прохладные отношения и в части трансферов. У «быков» остался осадок после перехода Сергея Волкова – по слухам, перед оформлением сделки защитник требовал у клуба согласования условий, а руководство в ответ собиралось исключить игрока из основного состава. Осадок оставляет также история с Кордобой. По информации СМИ , «горожане» остались недовольны тем, что петербуржцы связывались с Джоном, не получив разрешения на переговоры, собирались даже обратиться в РФС в связи с неэтичным поведением. Самим южанам удалось перехватить Данила Козлова – воспитанника «Зенита», которого петербуржцы хотели вернуть из «Балтики».

Прогноз Soccer.ru: пока команды не набрали форму, всё возможно. Но «Зенит» умеет выигрывать матчи на классе. Так получится и в этот раз.