Тренеры моложе 30 лет на ЧМ-30: Дьёрдь Орт — был футболистом, стал тренером; Октав Лучиде — не был ни футболистом, ни тренером

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сегодня, 16:43

Довольно путанная история сегодня на сайте ФИФА с перечислением тренеров в той или иной сборной на прошедших чемпионатах мира.

В старой версии сайта, вероятно, и не было предусмотрено несколько строк для тренеров. Сейчас есть простор для творчества. Уже и по три фамилии встречаются.

Кстати, посмотрел специально — сколько фамилий значатся там у сборной СССР на ЧМ -82? Мы же помним тот триумвират из тренеров Спартака, киевского и тбилисского Динамо. Ан, нет — указан только один Константин Иванович Бесков.

А вот у сборной Румынии на ЧМ -38 сегодня фигурируют 3 фамилии. Одна из них присутствует на всех трёх первых мундиалях — речь о Константине Радулеску.

Он сам играл в футбол, при довольно низком росте был вратарём. Воевал в Первую мировую, получил травму, стал футбольным судьёй, руководил сборной Румынии, был начальником команды.

Радулеску был футбольным человеком. Его имя в старых версиях сайта ФИФА было единственным в списке тренеров сборной Румынии на ЧМ -30, и вовсе не было в списках на ЧМ -34 и 38.

Нынче всё не так!

На ЧМ -30 у Румынии теперь числятся два тренера — Константин Радулеску и Октав Лучиде (Octav Luchide). Строго говоря, румыны произносят не Ч, а К в таких случаях — Лукиде. Ну, это кому как нравится.

Для чего господина Лучиде включили в когорту тренеров — совершенно не понятно.

29-летний Октав Лучиде был скорее функционером. Да и не «скорее» — а фактически, — он был одним из трёх официальных лиц румынской делегации в Монтевидео в 1930 году.

Именно Лучиде был инициатором и активным участником создания федерации футбола в Румынии в 1929 — а это было непременным условием для подачи заявки на участие в первом чемпионате мира.

Как пишут румынские авторы — Лучиде был секретарём-основателем федерации футбола. Вообще-то он был юристом, имел докторскую степень. Но со спортом был связан издавна.

Ещё в школьные годы он с группой других энтузиастов основал футбольный клуб Sportul StudențEsc. Он сам играл в регби, входил в состав регбийной команды Румынии на Межсоюзнических играх военных в Париже в 1919. А в 1924 г. он под номером 21 был запасным игроком сборной Румынии на Олимпиаде в Париже, завоевал вместе с командой бронзовую медаль.

Всё, что есть в румынском футболе — было создано и придумано им, структура дивизионов, система соревнований и т.п. Лучиде занимал множество должностей в спортивных организациях. Но среди прочего — он был секретарём национальной оперы, сам переводил на родной язык либретто многих опер. Им написано несколько книг по филателии — человек широчайшей эрудиции и кругозора.

Но стоит ли включать его в список тренеров национальной сборной на ЧМ -30 — вопрос для дискуссий. Хотя, сайт rsssf пишет его фамилию даже на первом месте в списке тренеров сборной Румынии на турнире.

Да и сайт romaniansoccer.ro, где аккумулированы все матчи сборной Румынии, демонстративно указывает в качестве единоличного тренера Октава Лучиде только в 2 матчах в 1930 году — вы угадали, только в матчах на ЧМ -30. В остальных двух матчах до турнира и в одном после — тренер постоянен и это К.Радулеску.

Странные метаморфозы, какие-то чинивничьи игры.

В любом случае, Остав Лучиде родился в феврале 1901, а значит ему не было 30 лет на первом чемпионате мира.

На фото перед матчем против Уругвая на стадионе Сентенарио присутствуют кроме 11 игроков и остальные члены румынской делегации:

Крайний слева в тёмном костюме и светлых брюках стоит репортёр Морис Бейлис, он ездил вместе с командой, писал репортажи с места событий. Далее в плаще стоит функционер Николас Луческу, хотя по другим сведениям — у него другое имя. Перед Луческу стоят, чуть согнув колени, запасной вратарь Самуэль Зауэр (он в берете) и тренер национальной команды Костел Радулеску (в фуражке).

С правой стороны стоят ещё двое функционеров, оба бывшие регбисты, участники Олимпиады 1924 года. В тёмном костюме — это и есть 29-летний Октав Лучиде. Рядом с ним — Паул Неделкович, шеф делегации.

Вот так Лучиде выглядит поближе:

Тренер Костел Радулеску оказался единственным из тренеров, кто был вместе с национальной командой на всех трёх первых чемпионатах мира. Он легко узнаваем на фото из-за своего небольшого роста и редкой шевелюры, а вернее из-за наличия неизменной фуражки у него на голове.

А вот информация, что Октав Лучиде также был в составе делегации сборной Румынии на всех тех же трёх турнирах в Монтевидео в 1930, в Италии в 1934 и во Франции в 1938 годах — такая информация встречается редко. Понятно, что на других двух мундиалях Лучиде уже в списки тренеров не включают. Повторим, что Лучиде никогда не был футбольным тренером, в отличие от Костела Радулеску. То, что Радулеску на ЧМ -30 побывал ещё и в роли лайнсмена в двух матчах — факт широко известный. Оба те матча были с участием сборной Аргентины.

После слов о росте и причёске, я думаю, вы без труда узнаете на фото Костела Радулеску в качестве лайнсмена в матче Аргентина — Мексика на ЧМ -30:

Кстати, реферировал тот матч ещё один тренер — Улисес Сауседо, тренер сборной Боливии, он с мячом. Вторым лайнсменом был президент ассоциации футбольных арбитров Уругвая Гуальберто Алонсо в фирменном пиджаке.

Вообще-то, селекционером и даже играющим тренером той сборной Румынии в 1930 году иногда считают и Рудольфа Ветцера. Он был опытным игроком, поиграл за рубежом (Югославия, Венгрия). Ветцер был участником Олимпиады 1924 года — нет, не по регби, а по футболу. Он был ровесником Лучиде, оба родились в один год с разницей в месяц плюс-минус.

Конечно, знали друг друга. Комплектовали сборную Румынии из игроков Бухареста и Тимишоары.

Между прочим, сайт rsssf и на ЧМ -30 пишет в списке тренеров у Румынии сразу троих — добавляют туда и Ветцера как играющего тренера. Но это, конечно, не совсем правильно. Есть настоящий тренер, есть причисленный ФИФА к тренерскому цеху функционер — а теперь ещё и играющий? Многовато будет…

Да вот и он сам, Рудольф Ветцер в окружении партнёров перед матчем 21 июля против Уругвая:

Слева направо: Николае Ковач (18 лет), Адальберт Дешу (21), Рудольф Ветцер (29), Ладислау Рафински (25) и Штефан Барбу (22).

Попала в кадр и голова главного тренера Костела Радулеску, в фуражке.

Попутно замечу, что фамилию Рафински иногда пишут с двумя буквами Ф.

В товарищеском матче 25 мая 1930 г. перед отъездом в Уругвай румыны разделали «под орех» сборную Греции 8:1 — 5 голов забил Ветцер, соскучившийся по играм за сборную, два года не играл.

Если подходить формально и не вникать — то Румыния на ЧМ -30 свой первый матч играла 14 июля, а Аргентина на следующий день. В обеих командах один из двух тренеров (не берём в расчёт Ветцера) был моложе 30 лет. Но формальную пальму первенства рука не поднимается отдать Лучиде — он ни разу, как говорится, не тренер. Так что аргентинец Хуан Хосе Трамутола по праву зафиксирован как первый тренер на мундиалях в возрасте менее 30 лет. О нём был подробный рассказ в прошлой статье.

Итак, свой первый матч на ЧМ -30 сборная Аргентины, ведомая Хуаном Хосе Трамутола и Франсиско Оласаром (или наоборот) провела 15 июля. На следующий день в дело вступила сборная Чили.

У чилийцев был ангажированный на 4 месяца тренер, венгр Дьёрдь Орт. Родился этот специалист 30 апреля 1901 года. В 1925 году он получил тяжёлую травму колена и через год практически закончил карьеру игрока.

И начал тренировать. А ему ещё не было и 30 лет. Уехал из Венгрии в Чили. И местные чиновники предложили ему возглавить сборную страны.

И у Д.Орта в сборной были игроки старше него по возрасту: Улисес Пуарье 33 года, Эрнесто Чапарро 29 полных, почти на 4 месяца старше тренера, в запасе был и 34-летний форвард Орасио Муньос.

Дьёрдь Орт пришёлся ко двору в Чили, впоследствии получил даже чилийское гражданство. Позже тренировал сборные Мексики, Колумбии. Вот уход его был прямо на рабочем месте, во время тренировки в клубе Порту, в Португалии в январе 1962 года.

Биографические данные венгра вроде все в норме, на фото он узнаваем по причёске, вернее по лысой голове. Но вот стоило ему надеть шляпу — не признали венгерского тренера. Да и за столько лет никто не признал.

Наткнулся я случайно на эту фотографию в поисках чего-то совсем другого — так часто и бывает.

По итогам первого чемпионата мира было выпущено официальное издание под название Альбом. Там и предыстория турнира, регламент, презентация всех сборных, фото и обзор всех матчей, футбольная итоговая статистика, данные по сбору выручки и т.п.

Вот так выглядит это издание:

Понятно, что это не мой личный экземпляр, у меня есть сканы разворотов, да и то не все.

И вот что я обнаружил на странице, посвящённой презентации сборной Парагвая:

Как видите, перечислены все члены делегации Парагвая. Справа дано фото, я его и ранее приводил, когда шла речь о 16-летнем футболисте в составе Парагвая, он есть на фото.

А вот левое фото как-то не связывалось, что-то знакомое мелькнуло, но не сразу раскрылось.

Отгадка будет ясна, если посмотреть на фото прибытия в Монтевидео делегации Чили:

На фото выделен господин в белом шарфе, с выглядывающим темным пиджаком из-под светлого пальто. Он-то и привлёк моё внимание.

Вот так поближе:

На фото действительно два члена делегации, но чилийской — журналист Энрике Дидье и главный тренер Дьёрдь Орт.

Энрике Дидье был не только журналистом, но и футбольным арбитром. Его фото тоже уже было ранее. Но повторим:

Здесь Дидье и два футболиста сборной Чили, игравших на ЧМ -30. Справа как раз 33-летний Улисес Пуарье. Рядом с ним Гильермо Сааведра, сыгравший во всех 3 матчах на мундиале.

Ну а тренера сборной Чили можно представить множеством фотографий. Например, вот фото сборной Чили перед матчем с Мексикой:

Вратарь Роберто Кортес стоит по центру в свитере отличном от других. А вот правее него разместились как раз трое уже известных нам человека.

С лысиной — это и есть тренер команды венгр Дьёрдь Орт. Далее два игрока с предыдцщего фото — Сааведра и Пуарье.

Вот Дьёрдь Орт в полной футбольной амуниции:

В шляпе его, конечно, признать труднее. Но справедливость восстановлена.

Всё, о чём здесь и в прошлой статье написано — это отдельные факты. Но ведь и Аргентина, и Чили играли на ЧМ -30 в одной группе.

А это значит, что 22 июля 1930 г. вошло в историю Кубка мира. В этот день на главном стадионе турнира, на Сентенарио, на решающий матч за выход в плей-офф сборные Аргентины и Чили вывели два тренера в возрасте менее 30 лет оба. Такого в истории Кубка мира больше не будет никогда.

И если на фото сборной Аргентины кроме 27-летнего Хуана Хосе Трамутола в кои-то веки появился 45-летний Франсиско Олазар, то вот у чилийцев 29-летний тренер Дьёрдь Орт на плёнку не попал, в кадре со звездой на груди был его помощник Энрике Теуче.

Команда Аргентины 22 июля 1930 года:

Команда Чили 22 июля 1930 года:

Тут, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Фото из большой чилийской книги, целиком посвященной сборной Чили на ЧМ -30. И то ошиблись — это не Дьёрдь Орт, а его помощник Теуче с саквояжем в руке стоит слева.

А на фото со звездой на груди тренер Дьёрдь Орт тоже запечатлён, смотрите обложку этой статьи.

Ошибки были и есть, и будут. Не всегда верьте подписям на старых снимках, у главного тренера в руках не должно быть грелки или другого медицинского скарба в саквояже.