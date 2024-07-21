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«Будё-Глимт» — «РФШ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

вчера, 12:38
«Будё-Глимт» — «РФШ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

"Будё-Глимпт”

"Глимпт” на данный момент стоит на 80-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "РФШ”. 13-го числа команда уступила один мяч "Саннефьёрду”.

Встреча произошедшая 19-го июля закончиллась поражением команды "Одд”.

"РФШ”

Футбольный клуб занимает 170-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 13-го июля команда обыграла "БФК Даугавпилс” с разницей в один мяч (2:1).

17-го июля клуб обошел команду "Ларн” на четыре мяча (4:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Будё-Глимт” — 1.35
  • Ничья — 5.44
  • Победа "РФШ” — 9.20
  • Победа "Будё-Глимт” с форой -1.5 — 1.92
  • ТБ 3.5 — 2.40
  • ТМ 3.5 — 1.48

Статистика

  • Норвежцы победили в четырех матчах из пяти последних.
  • Латвийцы стабильно выигрывают в каждом из последних семи матчей.
  • Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Норвежцы несмотря на менее удачную серию показывают больший профессионализм и опыт. Рекомендуем сделать ставку на победу "Будё-Глимт” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.35.

Все комментарии
yxx9daeqjz4g
yxx9daeqjz4g
вчера в 15:44
На основе предоставленной информации сложно сделать однозначный вывод о том, какая команда победит в предстоящем матче. Однако, судя по последним результатам, норвежская команда «Будё-Глимт» выглядит более подготовленной и опытной.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:17
Хозяева очевидные фавориты да еще и фактор своего поля, поэтому Ф1(-1) должен легко заходить.
Гость
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