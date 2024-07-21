«Будё-Глимт» — «РФШ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

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вчера, 12:38

"Будё-Глимпт”

"Глимпт” на данный момент стоит на 80-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "РФШ”. 13-го числа команда уступила один мяч "Саннефьёрду”.

Встреча произошедшая 19-го июля закончиллась поражением команды "Одд”.

"РФШ”

Футбольный клуб занимает 170-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 13-го июля команда обыграла "БФК Даугавпилс” с разницей в один мяч (2:1).

17-го июля клуб обошел команду "Ларн” на четыре мяча (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа "Будё-Глимт” — 1.35

Ничья — 5.44

Победа "РФШ” — 9.20

Победа "Будё-Глимт” с форой -1.5 — 1.92

ТБ 3.5 — 2.40

3.5 — 2.40 ТМ 3.5 — 1.48

Статистика

Норвежцы победили в четырех матчах из пяти последних.

Латвийцы стабильно выигрывают в каждом из последних семи матчей.

Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Норвежцы несмотря на менее удачную серию показывают больший профессионализм и опыт. Рекомендуем сделать ставку на победу "Будё-Глимт” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.35.