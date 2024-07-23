Со скамейки запасных — в Лигу чемпионов. Ещё один российский вратарь уехал в Европу

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сегодня, 09:33

Даниил Худяков стал футболистом австрийского «Штурма».

Накануне определился со своим новым местом работы уже бывший вратарь «Локомотива» Даниил Худяков, оказавшийся не у дел в родном клубе. 20-летний голкипер подписал контракт с чемпионом Австрии «Штурмом». Договор рассчитан на четыре года. Таким образом, нынешним летом сразу два российских вратаря уехали в Европу. Более того, Матвей Сафонов и Даниил Худяков могут встретиться в матче Лиги чемпионов.

Уход Худякова из «Локомотива» был ожидаемым. Более того, появлялись слухи, что он окажется именно в Австрии. Но до последнего как-то не верилось, что не имевший на протяжении полутора лет игровой практики вратарь пополнит ряды участника Лиги чемпионов. Всё же у Сафонова и Худякова разные предыстории.

Молодой и ранний

Даниил Худяков дебютировал в основном составе в 17 лет. В таком же возрасте начинали Дмитрий Харин, Владимир Габулов и Игорь Акинфеев. Очень приличная компания. А в еврокубках, в матче Лиги Европы против «Лацио», Даниил впервые сыграл даже раньше всех трёх перечисленных — в 17 лет и неполные 11 месяцев.

Первый выход юного вратаря осенью 2021 года оказался скорее мерой вынужденной. В игре с «Химками» был удалён многолетний страж ворот «железнодорожников» Гильерме. Даниил в отведенное ему время сыграл очень достойно — «на ноль». Потом Худяков ещё два раза заменил русского бразильца, отбывавшего дисквалификацию. Тренером «Локомотива» совсем недавно стал Маркус Гисдоль. Немец не скупился на комплименты в адрес юноши, сравнивал его с молодым Мануэлем Нойером.

Прошло ещё немного времени, Гильерме получил травму и на несколько месяцев выпал из обоймы. «Железнодорожники» не стали искать нового вратаря, и Даниил получил хорошую игровую практику. Даже после стремительного отъезда Гисдоля из России.

Полтора года без дела

Нельзя сказать, что Худяков был безупречен. Случались ошибки. Пропускал Даниил тоже немало — 18 мячей в 12 встречах. Больше, чем Харин, Габулов и Акинфеев в его возрасте. Но выручал тоже много, ибо оборона москвичей прочностью не отличалась, и порой молодой вратарь был брошен на произвол судьбы. Именно тогда Даниил попал на карандаш зарубежных специалистов, многие из которых были солидарны с бывшим тренером в оценке молодого вратаря. Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов тоже вызывал Худякова. Но именно Галактионов, возглавивший «Локомотив» зимой 2022/23 усадил Даниила в запас. Особых претензий к игре молодого стража ворот не было. Просто пришёл Илья Лантратов, который прочно занял место в основе. А Худяков за полтора года сыграл лишь в кубковом матче с «Акроном», в котором его команда проиграла в серии пенальти 7:8.

Такая пауза в практике могла негативно сказаться на карьере молодого вратаря. И сломать его психологически. Поэтому, как бы ни был Даниил верен красно-зелёным цветам, он стал подумывать о смене клуба. А после того как зимой «Локомотив» анонсировал приход Антона Митрюшкина, стало понятно, что Галактионов не рассчитывает на Худякова даже как на запасного. Вариантов в Российской Премьер-Лиге не было. А может, и сам Даниил захотел поиграть за границей. Поэтому ответил на приглашение «Штурма».

Что ждёт в «Штурме»

Мы уже рассказывали, как «Штурм» стал чемпионом Австрии, нарушив многолетнюю гегемонию «Ред Булла» из Зальцбурга. В первой половине сезона ворота команды из Граца защищал голландец Кьелл Схерпен, чей рост 206 см. Потом этот рослый молодой человек получил травму, и сезон доигрывал ещё более высокий исполнитель — чех Витезслав Ярош, выросший до 216 сантиметров. Последний вообще был удостоен поездки на чемпионат Европы. Но Ярош стал чемпионом, съездил в Германию и вернулся в «Ливерпуль», которому принадлежит. Схерпен тоже арендован — только у «Брайтона», но арендный договор рассчитан до июня 2025-го. Именно 24-летнего Схерпена главный тренер Кристиан Илцер наверняка видит основным стражем ворот. И Худякову придётся конкурировать с более опытным голландцем. Но в декабре Кьелл порвал крестообразную связку, и не факт что успеет полностью восстановиться к началу сезона, который стартует в субботу матчем за Кубок страны. Вот и посмотрим, кто будет защищать ворота в игре с «Кремсом». Чемпионат Австрии начинается в первые выходные августа. Чемпиону предстоит сыграть в Вене с «Рапидом».

Помимо Схерпена и Худякова, «Штурм» располагает ещё двумя вратарями. Несмотря на имена, они австрийцы. Луке Маричу 22 года, а Маттео Биньетти — ровесник Даниила. Выиграть борьбу у них россиянину будет проще. Но опять же, Даниилу никто не гарантировал места в основе — ни в Бундеслиге, ни в Кубке, ни в Лиге чемпионов. Только конкуренция.

Нельзя не вспомнить об уже упомянутом Антоне Митрюшкине. В 2013 году Антон выиграл чемпионат Европы для юношей до 17 лет и был назван лучшим игроком турнира. А потом дебютировал в основе «Спартака». Болельщики «красно-белых» с огромным оптимизмом ждали дебюта юного вратаря. Но в игре с «Тереком» Антон пропустил на первой минуте, а москвичи проиграли 0:1. Митрюшкин провёл ещё две встречи. Не то чтобы подвёл. Просто спартаковцы в них не выиграли. А там Валерия Карпина сняли.

В 2015-м Митрюшкин снова стал чемпионом Европы среди футболистов, чей возраст не превышает 19 лет. Но в «Спартаке» сыграл лишь раз, и снова москвичи не выиграли. В итоге Митрюшкин уехал в Европу, в швейцарский «Сьон», где не только стал основным, но и дослужился до капитана. А потом травма, потеря места в основе, непродлённый контракт, поиски клуба. Антон вернулся в Россию, но пока лишь в роли запасного вратаря — сначала в «Химках», а потом в «Локомотиве». Наверное, голкипер с таким потенциалом заслуживал большего. А вот останься Антон в своё время в нашем чемпионате, глядишь, всё бы сложилось иначе.