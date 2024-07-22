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Отец Пруцева: «Предложения по Егору были из Западной и Восточной Европы»

вчера, 14:55

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал о нынешнем положении игрока.

Егор на данный момент в расположении «Црвены», готовится, уже успел выйти на замену в первом туре. Будут предложения, которые устроят игрока и клуб, то, возможно, он куда-то и уйдет. Пока сербский клуб рассчитывает на сына.

Предложения по Егору были из Западной и Восточной Европы, от клубов РПЛ, но не устроили либо нас, либо клуб. Вернуться в Россию? Нет, у Егора не пропало желание играть в Европе. Сын настроен играть и стремится в лучшие европейские лиги. На данный момент он футболист «Црвены», хочет играть здесь и доказывать всем, что он может выходить в каждом матче. Егор хочет добиться приглашения в более именитый клуб, и об этом мечтает любой футболист.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:36
Да на здоровье! Только не надо другом России прикидываться и одновременно годами стоять очередь в Евросоюз.
shlomo
shlomo
вчера в 15:56
Как то все расплывчато сказал... но думаю Реал им не заинтересуется.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:47
Пруцев не звезда, чтобы его обсуждать
m4nvg5x2bn5a
m4nvg5x2bn5a
вчера в 15:46
Он гражданин Сербии, чего ему делать в России.
Гость
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