Отец Пруцева: «Предложения по Егору были из Западной и Восточной Европы»

, отец полузащитника «Црвены Звезды» , рассказал о нынешнем положении игрока.

Егор на данный момент в расположении «Црвены», готовится, уже успел выйти на замену в первом туре. Будут предложения, которые устроят игрока и клуб, то, возможно, он куда-то и уйдет. Пока сербский клуб рассчитывает на сына.