"Жальгирис” — "Пафос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 11:51

"Жальгирис”

"Зелено-белые” на данный момент расположились на 181-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего матча с "Пафосом”. 11-го июля команда обыграла "ВПС” со счетом 2:1.

18-го числа встреча все с той же командой закончилась победой клуба "Жальгирис” с результатом 1:0.

"Пафос”

Данный футбольный клуб находится на 318-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с их участием. 11-го числа команда уступила три мяча "Эльфсборгу” (3:0).

18-го июля "Пафос” снова проиграл все той же команде но в этот раз с результатом 5:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Жальгирис” — 2.57

· Ничья — 3.20

· Победит — 2.72

· Победа клуба "Жальгирис” с форой -1.5 — 5.05

· ТБ 3.5 — 3.42

· ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

· "Жальгирис” победил в трех последних матчах из пяти.

· У "Пафоса” за тот же период времени две победы.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Жальгирис” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на их победу с коэффициентом 2.57 в БК Pinnacle.