"Жальгирис” — "Пафос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Жальгирис”
"Зелено-белые” на данный момент расположились на 181-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего матча с "Пафосом”. 11-го июля команда обыграла "ВПС” со счетом 2:1.
18-го числа встреча все с той же командой закончилась победой клуба "Жальгирис” с результатом 1:0.
"Пафос”
Данный футбольный клуб находится на 318-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с их участием. 11-го числа команда уступила три мяча "Эльфсборгу” (3:0).
18-го июля "Пафос” снова проиграл все той же команде но в этот раз с результатом 5:2.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Жальгирис” — 2.57
· Ничья — 3.20
· Победит — 2.72
· Победа клуба "Жальгирис” с форой -1.5 — 5.05
· ТБ 3.5 — 3.42
· ТМ 3.5 — 1.25
Статистика
· "Жальгирис” победил в трех последних матчах из пяти.
· У "Пафоса” за тот же период времени две победы.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Жальгирис” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на их победу с коэффициентом 2.57 в БК Pinnacle.