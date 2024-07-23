"Ильвес” — "Аустрия”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 12:45

"Ильвес”

"Рысь” на данный момент находится на 372-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход матча с "Аустрией”. 15-го июля футбольный клуб уступил "Хаке” с результатом 4:3.

21-го числа команда обыграла "ВПС” с разницей в один мяч (3:2).

"Аустрия”

"Филка” на данный момент расположились на 192-м месте. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием. 13-го числа команда обыграла "Злин” с результатом 1:0.

19-го июля футбольный клуб уступил два мяча "Порту” проиграв со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Ильвес” — 3.72

· Ничья — 3.82

· Победит "Аустрия” — 1.87

· Победит "Аустрия” с форой -1.5 — 1.04

· ТБ 3.5 — 2.42

· ТМ 3.5 — 1.47

Статистика

· "Ильвес” победил в трех матчах из десяти последних.

· "Аустрия” за тот же период времени победила шесть раз.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Австрийская команда показывает неплохую серию игр. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Аустрии” с коэффициентом 1.87.