"Ильвес” — "Аустрия”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Ильвес”
"Рысь” на данный момент находится на 372-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход матча с "Аустрией”. 15-го июля футбольный клуб уступил "Хаке” с результатом 4:3.
21-го числа команда обыграла "ВПС” с разницей в один мяч (3:2).
"Аустрия”
"Филка” на данный момент расположились на 192-м месте. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием. 13-го числа команда обыграла "Злин” с результатом 1:0.
19-го июля футбольный клуб уступил два мяча "Порту” проиграв со счетом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Ильвес” — 3.72
· Ничья — 3.82
· Победит "Аустрия” — 1.87
· Победит "Аустрия” с форой -1.5 — 1.04
· ТБ 3.5 — 2.42
· ТМ 3.5 — 1.47
Статистика
· "Ильвес” победил в трех матчах из десяти последних.
· "Аустрия” за тот же период времени победила шесть раз.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
Австрийская команда показывает неплохую серию игр. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Аустрии” с коэффициентом 1.87.