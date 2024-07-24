"Гояс” — "Регатас”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (26.07.2024)

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вчера, 18:40

"Гояс”

"Попугаи” на данный момент занимают 21-е место в Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Регатас”. 18-го числа команда уступила два мяча "Операрио” (2:0).

21-го июля клуб "Гуарани” проиграл со счетом 3:2.

"Регатас”

На данный момент футбольный клуб стоит на 31-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последних двух встреч с их участием. 18-го числа команда обыграла "Ботафого Сан-Паулу” с результатом 4:1.

20-го июля клуб "Итуано” уступил один мяч проиграв "Регатас” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Гояс” — 1.80

· Ничья — 3.32

· Победа "Регатас” — 4.81

· Победа "Гояс” с форой -1.5 — 3.28

· ТБ 3.5 — 4.70

· ТМ 3.5 — 1.14

Статистика

· "Гояс” победили в двух матчах из пяти последних.

· "Регатас” за тот же период времени выиграли в трех поединках.

· Последняя очная встреча закончилась в Пользу "Гояс”

Прогноз

Футбольный клуб "Гояс” показывает неплохую игру. Рекомендуем заключить пари на победу "Попугаев” с коэффициентом 1.80 в БК Pinnacle.