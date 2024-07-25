Необъяснимые трансферы «Зенита». Испортили репутацию легенде ЦСКА и просчитались с чемпионом Италии

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сегодня, 00:07

Фернандес ушёл, но не только Марио в итоге стал обузой.

В футболе важно не переплачивать за игроков. Но также принципиально не собирать безумные коллекции, даже если речь об известных свободных агентах. В новейшей истории «Зенита» – не вспоминаем древние неудачные приглашения Пюйгренье или Бухарова, хватало сделок, от которых первыми хватались за голову аналитики из Санкт-Петербурга. Один из участников необъяснимой сделки ушел из клуба именно сегодня.

Марио Фернандес, латераль

При живом Караваеве подписали Фернандеса, который не пустил Владислава в юности в основу ЦСКА . В «Зените» совершили преступление против здравого трансферного смысла. Можно было представить, что Марио чудесным образом заиграет. Но даже его возможное возвращение в состав «армейцев» год назад было продиктовано привычкой Гинера собирать блудных сыновей, а не ставкой на будущее. Марио Фернандесу скоро 34 года. В «Зените» говорят о травмах, но у бразильца была ужасная форма ещё на родине. Не старался заиграть, но при этом закрыл себе дверь в сердца фанатов ЦСКА . Трансфер испортил репутацию легенде «армейцев».

Клаудио Маркизио, плеймейкер

Ходил по музеям, пил кофе, ужинал в дорогих ресторанах Санкт-Петербурга. В футбол играл мало. Семикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» оказался недисциплинированным игроком. Сыграл всего 9 матчей в РПЛ , был хорош пять минут. Приехал нездоровым, травмы мешали. «Зенит» вывалил футболисту мешок денег. Сообщали про 3.5 млн евро, но злые языки добавляют ещё миллионов – 6.5 за год. Итальянец завершил карьеру, получив «пенсионные выплаты». Далеко не единственный легионер, который воспользовался щедростью, но даже не пробовал отплатить «Зениту» приличной игрой в футбол. Маркизио совсем не старался.

Антон Заболотный, нападающий

Зачем? Первый вопрос, когда «Зенит» доверился рослому воспитаннику школы ЦСКА . Заболотный никогда не был форвардом уровня первой команды «Зенита». Антон играл в Брянске и Воронеже вне высшего дивизиона. Неплохо смотрелся в «Тосно». Но Заболотный не подходил для «Зенита». А когда услышал, какую ему выдали зарплату, то не спешил уезжать. Забил за 2 сезона всего четыре гола. Заболотный оказался необъяснимым новичком. Лучше бы нашли юного парня в академии «Зенита», доверили ему выходы на замену и получили бы нового Кержакова. Но если ставить на опытных игроков, вроде Заболотного, то толку обычно очень мало.

Иван Новосельцев, защитник

Центральный защитник стал заложником «Зенита», как позже его коллега Чистяков. Иван неплохо играл в составе «Ростова», но затем стал частью лимитной коллекции в Санкт-Петербурге. Как и другие представители этой касты, испортил себе карьеру. Новосельцеву сейчас всего 32 года, а он уже два сезона не профессиональный футболист. Рыжебородый парень катался по арендам, поиграл за «Сочи», а потом ушел после отрезка в тульском «Арсенале». Новосельцев пожалел, что выбрал «Зенит». Очень жаль, что из-за необдуманного и неполезного для РПЛ лимита столько футболистов испортили себе карьеру. Опытный игрок увядает на лавке.

Йоан Молло, вингер

«Зенит» иногда любил забирать футболистов, которые хорошо себя показали в РПЛ . Молло разогнался в Самаре – за «Крылья Советов» выдал 9 голевых действий за первый круг. В Санкт-Петербурге решили подписать крайнего атакующего хавбека. Йоан не заиграл на новом уровне. Француз не смог себя показать сразу, а когда пришел Манчини, то поссорился с тренером. Футболиста перевели во вторую команду, где он показал средний палец фанатам «Зенита». Отличная идея, чтобы быстро покинуть клуб. Деньги взял, а играть в футбол не спешил. Таких «гастролеров» было невероятно много. Но вину с «Зенита» не снимаем, Молло не стоило подписывать.

Зелимхан Бакаев, плеймейкер

После «Спартака» Бакаев мог найти себе клуб, где в него бы поверили. Зелимхан выбрал деньги и получил в ответ ссылку в ОАЭ . В теплых краях провел сезон, но «Аль-Вахда» не планирует выкупать контракт плеймейкера. Бакаев вернулся в «Зенит», где на его идеальной позиции играет новичок Глушенков. У Максима два дубля против «Краснодара» и «Крыльев Советов». Зелимхан лишний, ему срочно надо искать клуб в РПЛ . Но о большой карьере можно забыть. Лучше бы остался в «Спартаке», или перешел в команду, где главный тренер умеет работать с россиянами. У Семака такого таланта нет. Местные игроки у него играют вопреки традиции.

Матиас Краневиттер, хавбек

Один из бесполезных аргентинцев времён закупок Манчини. Заплатили 8.5 млн евро за игрока, который играл в опорной зоне и боялся бороться за мяч. Матиас помог развалить старый «Зенит». На фоне ужасных напарников в слабом сезоне Краневиттер порой смотрелся неплохо, но если смотреть на всю недолгую карьеру, то Семак правильно сделал, что расстался с футболистом. Сравните с работой Барриоса в первых чемпионских сезонах – увидите огромную разницу. Бессмысленное подписание. Потеряли огромные деньги, ведь в мексиканский клуб «Монтеррей» аргентинец ушел за 2.6 млн евро. Добавьте зарплату – выбросили 10 млн евро.

Вильсон Изидор, вингер