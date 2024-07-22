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«Спартак» снова ошибся с крупным трансфером. Отдали 13 миллионов за форварда, который полгода не может забить в РПЛ

сегодня, 08:56
«Спартак»

Не стал заменой Промесу по цене и классу.

Хороший форвард не играет в свой футбол

Загадочная история Манфреда Угальде. Тренеру Станковичу нужно было выбрать маневренную линию атаки, чтобы разгадать схему «Оренбурга». С Соболевым в основе Деян ошибся. Александр слишком габаритный и тяжелый для работы против команды, которая выходит в атаку длинным пасом. Навесов на рослого форварда, который ведёт переговоры с «Зенитом», тоже не хватило. Но у Станковича на лавке был второй самый дорогой новичок в истории «Спартака».

Молодой костариканец Угальде – перспективный футболист. У него получалось забивать и создавать моменты в составе неплохого голландского клуба «Твенте». Но в Москву словно привезли подмену. Манфред, за которого спортивный директор «Спартака» Амарал явно переплатил, не демонстрирует ничего из арсенала сильного нападающего. Агент игрока не скрывает, что мотивом выбора РПЛ стали деньги. Но костариканец не отрабатывает вложенные миллионы.

В 13 матчах за «Спартак» в рамках РПЛ нападающий Угальде не забил ни одного мяча. Провел на поле 791 минуту, выходил на разных позициях в атаке. Соболев грешил на Абаскаля, что тренер неправильно выбирает для Александра амплуа. Но у «Спартака» было место для «десятки», второго форварда или инсайда. То есть Угальде теоретически подходил Абаскалю и подходит Станковичу, ведь Деян всегда может перейти на схему «4-4-2». И пока плачевный результат.

«Спартак» вчера проиграл «Оренбургу», а Угальде не стал героем после выхода на замену. Есть два тревожных допущения. Первая догадка – Манфреду не нравится в Москве. Он с радостью бы уехал, но его трансферная стоимость обвалилась вдвое. «Спартак» не хочет снова терять деньги, ведь теперь нет Федуна, чтобы молча закрывал все долги. Второе допущение – Угальде категорически не подходит РПЛ. Иногда такая аллергия на лигу встречается, она почти не лечится.

«Спартак» не умеет делать дорогие трансферы

В первой пятерке самых дорогих новичков «красно-белых» есть Тиль, Угальде, МакГиди и Крал. Трое могут вспомнить удачные отрезки в «Спартаке», в отличие от костариканца. Но в итоге голландец Тиль уехал в ПСВ за 3 миллиона евро, хотя только на трансфер потратили 18 миллионов. МакГиди после нескольких удачных вечеров на фланге у «Спартака» также стал ярким символом нераскрытого потенциала той команды. Карпин не стал чемпионом России с ирландцем.

Валерий Георгиевич отстранял вингера за 12 миллионов евро от тренировок с командой. С учетом инфляции этот трансфер переплюнет сделку с Угальде. Карпин вспоминал, что у МакГиди были проблемы с психикой. С ним работал врач. Тренер пробовал разные техники, и кнут, и пряник. Не помогло. Теперь «Спартак» ищет подход к Угальде. Но из первой пятерки самых дорогих новичков за «Спартак» однозначно удачно заиграл только Фернандо, ведь с ним были чемпионами.

А вот чешский хавбек Крал уехал свободным агентом в «Унион» из Берлина этим летом. Получается, выбросили огромные деньги. Вингер Роша тоже является одним из символов неумения «Спартака» делать статусные ставки. Бразильский Педро обошелся клубу в большую сумму в миллионах евро, чем Промес. Голландец вместе с Фернандо являются единственным из дорогой десятки, кого можно похвалить за работу на «Спартак». А остальные ушли бесславно, как форвард Кавенаги.

Неумение работать с дорогими новичками – показательный момент в истории клуба. «Спартаку» редко удавалось выиграть чемпионат после последнего титула Романцева – один раз с Каррерой, поскольку соперники лучше освоили современные методы. Даже когда у тебя средние воспитанники и проблемы с покупкой сильных россиян, то можно поставить на дорогих легионеров. Но «Спартак» постоянно ошибается. Локально можно винить тренера, но есть и глобальные проколы.

Угальде олицетворяет важный минус москвичей

«Спартаку» не хватает ударов в створ. Промес умел бить по воротам. У голландца был коварный стиль. А Соболев часто долго готовит удары, поэтому попадает в защитников. Медина и Бонгонда небрежные в атаке. Их попытки могут отразить голкиперы, даже если бьют с близкого расстояния. Угальде нанес в девяти полноценных матчах, если поделить сыгранные минуты на полтора часа, 15 ударов. Но их качество сильно хромало. Собрал 0.98 xG. Ужасная новость для Станковича.

Молодой форвард не умеет открываться на идеальных ударных позициях в РПЛ. Также нет пока напарника, который понимает действия Угальде. Рослый Соболев не стал ему верным помощником, а Промеса не отпустили из ОАЭ. В итоге ждут появления на острие бразильского ветерана Жозе. Возможно, с ним Угальде сыграется? Вот только если будет схема «4-3-3», то опасно ставить Манфреда в роли одного из полузащитников. Манфред не очень хорош в работе без мяча.

Это изначально перспективный игрок, которым интересовались многие клубы. Но вместо Лиги чемпионов выбрал огромные деньги. У боссов «Твенте» потекли слюнки, когда услышали о 13 миллионах евро на переговорах со «Спартаком». Голландцы не заботились, чтобы Угальде попал в команду, где сможет вырасти. Ничего личного, только бизнес. Но существует риск, что у строгого тренера Станковича такой мягкий по стилю футболист не заиграет и огорчит поклонников «Спартака».

Причем наличие Угальде и Игнатова – двух бесполезных пока футболистов, тормозит директора Амарала. Скаут не может искать элитную «десятку», на которую любит делать ставку Станкович в схеме «4-4-2» с «ромбом». Или второго форварда для «4-2-3-1». Формально в заявке москвичей два диспетчера в стиле Глушенкова. Именно Максима стоило слезно убеждать выбрать «Спартак». Но когда пришел чемпионский «Зенит», Глушенков ушел к ним и стартовал с дубля в РПЛ.

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Все комментарии
war4ar
war4ar
сегодня в 21:07
А как угальде забивать , разве что самому идти в обводку и бить по 9 , но такие игроки стоят других денег. У Спартака нет центра поля совсем , по уровню это игроки середины таблицы. Никто не может пас отдать под обострение, нормального разрушителя тоже нет , фланги не работают. Из года в год все говорят нужен опорник и созидатель, но берут нападающего . Отпустите уже умярова и игнатова , ну сколько уже можно давать шансы , ну не тянут ребята, может в условных крыльях им лучше будет , что то глядишь и получится. Большинство игроков в центреа не рыба ни мясо , ни обороняться ни атаковать не могут. Мартинс и зобнин туда же , но ведь они уже лучше вряд-ли станут. А крайние защитники для атакующий команды где? Хлусевич как был уровень Химок так и остался, но ведь играют же в старте... играющий промес тут бы тоже не сильно помог , в том сезоне затащил их выше середины чемпионата, но большее ведь и не светит.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 20:26
Про Кавенаги незаслуженно не вспомнили и не упомянули.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:23
Не угадали с Угальде.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:34
Позвольте посоветовать всем тренерам РПЛ: берите ребят с африканского континента. Вот кто никогда и нигде не подведёт, и кто будет отдавать себя полностью и игре, и команде, Работоспособны, пластичны, техничны, не обижены скоростью..., что ещё нужно команде ? Нет, берут белолицых товарищей, которые изначально избалованы спросом из РПЛ. Но, понюхав, чем пахнет российский футбол, и поняв что к чему, эти белолицые начинают валять дурака, считая, что их "мастерства" достаточно, чтобы "побаловать" им российского болельщика. Да и отсутствие международных игр служит им плохую службу: зачем лишний раз напрягать мышцы и сухожилия, если знаешь, что в Европу ты ни ногой.
Чего наши тренеры упёрлись в бледнолицых, не понимал и не пойму.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:44
Да, селекционная служба Спартака работает безобразно. С трансфером Угальде получился очередной промах. Не пора ли об этом задуматься руководству и что-то предпринять? Давно пора, ведь сколько раз уже наступали на "одни и те же грабли".
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 14:39, ред.
ИМХО, дело не в конкретных игроках. В клубе явные разброд и шатания. Глядя на нынешний СпаМ ловлю DejaVu - разваленный изнутри Зенит пост-чемпионского 1985-го. Кто помнит думаю согласится.
ЗЫ: В такой ситуации последнее, что нужно было делать - брать нового незнакомого с клубом ГТ. Не захотели оставлять Слишковича , легко могли подписать Карреру ?
112910415
112910415
сегодня в 13:48
пусть пока бегает
может, научится забивать
69xaqs5bt5ca
69xaqs5bt5ca
сегодня в 13:45
Опять в руководстве спартака кто-то на Угальде нагрелся.
альсато
альсато
сегодня в 12:45
    505ldickadmin
    505ldickadmin ответ m65wvhdv9m5f (раскрыть)
    сегодня в 12:37
    Сергеева ещё бы дальше задвинул.
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:53
    Пожалуй, пора вносить в думу предложение о признании Угальде иноагентом...
    m65wvhdv9m5f
    m65wvhdv9m5f ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    сегодня в 11:03
    Слишком высоко оцениваете Соболева, в Зените он бы сидел на лавке и погоды не делал.
    ProKop92
    ProKop92 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:58
    Наверное, не совсем правильно искать виноватых в личностях кого бы то ни было (Угальде, Соболев, Деян и т.д.) в отсутствии стратегии развития (игры прежде всего).
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    сегодня в 10:26
    Возможно, повторюсь, но опять скажу: пока Соболев и ещё пара-тоойка игроков будут в команде(!!!), играющие за одолжение, коллектива( дружины сплочённый) в Спартаке не будет.
    Деян ошибся ,когда выпустил Соболева( мина замедленного действия для любого коллектива) в старте
    В свою очередь, Зенит, купив Соболева, чемпионом уже не станет!
    Как быть?
    Мне Деяна просто жаль.
    Деян, Деян, куда ты попал...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:36
    По Угальде ещё в том сезоне было понятно, что провал, но сейчас то куда бежать с такой статьёй, вчера он точно не хуже Соболева сыграл, может ещё и найдет себе место
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 09:20
    Здравствуйте. Добавили недостающие заработанные Вашей командой очки за вице-капитана.
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