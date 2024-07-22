«Спартак» снова ошибся с крупным трансфером. Отдали 13 миллионов за форварда, который полгода не может забить в РПЛ

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сегодня, 08:56

Не стал заменой Промесу по цене и классу.

Хороший форвард не играет в свой футбол

Загадочная история Манфреда Угальде. Тренеру Станковичу нужно было выбрать маневренную линию атаки, чтобы разгадать схему «Оренбурга». С Соболевым в основе Деян ошибся. Александр слишком габаритный и тяжелый для работы против команды, которая выходит в атаку длинным пасом. Навесов на рослого форварда, который ведёт переговоры с «Зенитом», тоже не хватило. Но у Станковича на лавке был второй самый дорогой новичок в истории «Спартака».

Молодой костариканец Угальде – перспективный футболист. У него получалось забивать и создавать моменты в составе неплохого голландского клуба «Твенте». Но в Москву словно привезли подмену. Манфред, за которого спортивный директор «Спартака» Амарал явно переплатил, не демонстрирует ничего из арсенала сильного нападающего. Агент игрока не скрывает, что мотивом выбора РПЛ стали деньги. Но костариканец не отрабатывает вложенные миллионы.

В 13 матчах за «Спартак» в рамках РПЛ нападающий Угальде не забил ни одного мяча. Провел на поле 791 минуту, выходил на разных позициях в атаке. Соболев грешил на Абаскаля, что тренер неправильно выбирает для Александра амплуа. Но у «Спартака» было место для «десятки», второго форварда или инсайда. То есть Угальде теоретически подходил Абаскалю и подходит Станковичу, ведь Деян всегда может перейти на схему «4-4-2». И пока плачевный результат.

«Спартак» вчера проиграл «Оренбургу», а Угальде не стал героем после выхода на замену. Есть два тревожных допущения. Первая догадка – Манфреду не нравится в Москве. Он с радостью бы уехал, но его трансферная стоимость обвалилась вдвое. «Спартак» не хочет снова терять деньги, ведь теперь нет Федуна, чтобы молча закрывал все долги. Второе допущение – Угальде категорически не подходит РПЛ . Иногда такая аллергия на лигу встречается, она почти не лечится.

«Спартак» не умеет делать дорогие трансферы

В первой пятерке самых дорогих новичков «красно-белых» есть Тиль, Угальде, МакГиди и Крал. Трое могут вспомнить удачные отрезки в «Спартаке», в отличие от костариканца. Но в итоге голландец Тиль уехал в ПСВ за 3 миллиона евро, хотя только на трансфер потратили 18 миллионов. МакГиди после нескольких удачных вечеров на фланге у «Спартака» также стал ярким символом нераскрытого потенциала той команды. Карпин не стал чемпионом России с ирландцем.

Валерий Георгиевич отстранял вингера за 12 миллионов евро от тренировок с командой. С учетом инфляции этот трансфер переплюнет сделку с Угальде. Карпин вспоминал, что у МакГиди были проблемы с психикой. С ним работал врач. Тренер пробовал разные техники, и кнут, и пряник. Не помогло. Теперь «Спартак» ищет подход к Угальде. Но из первой пятерки самых дорогих новичков за «Спартак» однозначно удачно заиграл только Фернандо, ведь с ним были чемпионами.

А вот чешский хавбек Крал уехал свободным агентом в «Унион» из Берлина этим летом. Получается, выбросили огромные деньги. Вингер Роша тоже является одним из символов неумения «Спартака» делать статусные ставки. Бразильский Педро обошелся клубу в большую сумму в миллионах евро, чем Промес. Голландец вместе с Фернандо являются единственным из дорогой десятки, кого можно похвалить за работу на «Спартак». А остальные ушли бесславно, как форвард Кавенаги.

Неумение работать с дорогими новичками – показательный момент в истории клуба. «Спартаку» редко удавалось выиграть чемпионат после последнего титула Романцева – один раз с Каррерой, поскольку соперники лучше освоили современные методы. Даже когда у тебя средние воспитанники и проблемы с покупкой сильных россиян, то можно поставить на дорогих легионеров. Но «Спартак» постоянно ошибается. Локально можно винить тренера, но есть и глобальные проколы.

Угальде олицетворяет важный минус москвичей

«Спартаку» не хватает ударов в створ. Промес умел бить по воротам. У голландца был коварный стиль. А Соболев часто долго готовит удары, поэтому попадает в защитников. Медина и Бонгонда небрежные в атаке. Их попытки могут отразить голкиперы, даже если бьют с близкого расстояния. Угальде нанес в девяти полноценных матчах, если поделить сыгранные минуты на полтора часа, 15 ударов. Но их качество сильно хромало. Собрал 0.98 xG. Ужасная новость для Станковича.

Молодой форвард не умеет открываться на идеальных ударных позициях в РПЛ . Также нет пока напарника, который понимает действия Угальде. Рослый Соболев не стал ему верным помощником, а Промеса не отпустили из ОАЭ . В итоге ждут появления на острие бразильского ветерана Жозе. Возможно, с ним Угальде сыграется? Вот только если будет схема «4-3-3», то опасно ставить Манфреда в роли одного из полузащитников. Манфред не очень хорош в работе без мяча.

Это изначально перспективный игрок, которым интересовались многие клубы. Но вместо Лиги чемпионов выбрал огромные деньги. У боссов «Твенте» потекли слюнки, когда услышали о 13 миллионах евро на переговорах со «Спартаком». Голландцы не заботились, чтобы Угальде попал в команду, где сможет вырасти. Ничего личного, только бизнес. Но существует риск, что у строгого тренера Станковича такой мягкий по стилю футболист не заиграет и огорчит поклонников «Спартака».