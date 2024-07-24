Махачкалинское «Динамо» подписало защитника молодёжной сборной Словении

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Яна Дапо.
Игрок молодёжной сборной Словении подписал долгосрочный контракт с клубом из Дагестана. Последней командой футболиста был «Домжале».
В «Динамо» Дапо получил 71-й номер.
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Яна Дапо.
Игрок молодёжной сборной Словении подписал долгосрочный контракт с клубом из Дагестана. Последней командой футболиста был «Домжале».
В «Динамо» Дапо получил 71-й номер.
Нам надо сильное махачкалинское Динамо!
Нам надо сильное махачкалинское Динамо!