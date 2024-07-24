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Махачкалинское «Динамо» подписало защитника молодёжной сборной Словении

вчера, 18:50

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Яна Дапо.

Игрок молодёжной сборной Словении подписал долгосрочный контракт с клубом из Дагестана. Последней командой футболиста был «Домжале».

В «Динамо» Дапо получил 71-й номер.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:22
Это хорошо!
Нам надо сильное махачкалинское Динамо!
Вещий
Вещий
вчера в 18:58
Защитник лишним не будет... удачи в играх на Динамо.
7urmhpb53he6
7urmhpb53he6
вчера в 18:58
Отличное приобретение,на перспективу
Гость
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