Обвинения в предательстве, свадьба и крах надежд на Евро. У Кьезы насыщенное трансферное лето

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сегодня, 19:00

Федерико не будет частью нового «Ювентуса».

Тренер не взял Кьезу на сборы в Германию

Аллегри отправили в отставку, у «Ювентуса» новый тренер накануне возвращения в Лигу чемпионов. Молодой наставник Мотта решил, что в его планы не входит Федерико Кьеза. Неожиданно, ведь редко оставляют за бортом 26-летнего талантливого футболиста. Кьеза мечтал получить новый контракт с «Ювентусом», но прошлый сезон оказался для атакующего хавбека противоречивым. У Федерико договор лишь до следующего лета.

Это причина, почему «Ювентус» ищет покупателя прямо сейчас. Боятся потерять игрока бесплатно. А Кьеза хотел повышение оклада. У него была похожая история в «Фиорентине». Тогда спор повлиял на отношения клуба и футболиста. С успехом для «Ювентуса», ведь они заполучили сына бывшего футболиста сборной Италии Энрико Кьезы. Вот только можно ли однозначно сказать, что сделка обернулась успехом?

Кьеза рвал «кресты» два года назад, после этого взрывной игрок стал чаще получать мелкие травмы. Набрать форму не всегда получалось. У Федерико было 9 голов и 2 ассиста в прошлом сезоне Серии А. Но Аллегри частенько менял футболиста, а тот очень злился. Хотя Кьеза входил в планы Спаллетти на Евро-2024 и неплохо сыграл с Албанией, в решающих матчах с Испанией, Хорватией и Швейцарией не показал себя лидером команды.

Чемпионы Европы вылетели от сборной бывшего тренера «Спартака» Якина. Кьеза мог стать частью проекта Мотты. Но молодой наставник не видит Федерико в своей необычной схеме, где у флангов особая роль. Кьеза не может работать в связке с левым защитником так чисто, как классические вингеры. А в центре поля от него нет толку в широкой схеме Мотты «4-1-4-1». Кьезу в 26 лет очень активно подталкивают к смене клуба.

Федерико обвинили в переговорах с «Интером»

Фанаты «Ювентуса» раньше любили Кьезу, а в последнюю неделю ругают. Итальянцы – большие сплетники. Выдумали версию, почему «Ювентус» обиделся на Кьезу. Якобы Федерико перейдет в «Интер» через год бесплатно. Всё навалилось – критика, обвинения и свадьба. Женой Кьезы стала 23-летняя модель Лючия Брамани. Симпатичная шатенка теоретически может проголосовать за Милан вместо Турина, соседний город – одна из столиц моды.

Но «Ювентус» не хочет держать Кьезу год, чтобы потом подарить «Интеру» бесплатно. При этом тренер Индзаги не может предложить футболисту переход прямо сейчас, ведь у «Интера» нет денег. Даже 30 млн евро это много, когда надо отдавать долги. Также Кьеза может не усилить основу чемпионов Италии, где в атаке есть Маркус Тюрам и Лаутаро. Хотя теоретически Федерико может заиграть в центре поля, где есть атакующие Мхитарян и Чалханоглу.

Быть может, Кьеза и планировал уйти в «Интер» через год. Но у Федерико, судя по поведению тренера «Ювентуса», нет этого времени. Туринский клуб, не получив длительный контракт с футболистом на выгодных условиях – без значительного увеличения зарплаты, может выставить на трансфер 26-летнего атакующего хавбека. Тем более активно ищут ему замену. Присматриваются к игроку сборной Германии и «Боруссии» из Дортмунда Кариму Адейеми.

Необычному игроку сложно найти новую команду

Проблема Кьезы в том, что это не центральный хавбек, не чистый вингер, не нападающий и не плеймейкер. Напоминает дилемму Хаверца. Хотя за немца разные клубы платили огромные деньги, а крутые тренеры – Артета в «Арсенале» и Нагельсманн в сборной Германии, ему доверяют, в итоге у Кая всегда возникают проблемы. Кьеза не мазила, но и моменты в «Ювентусе» получал не всегда. Как и Влахович, он эффективен.

Но покупатели всегда сомневаются, сможет ли сын известного футболиста, которому игра не нужна для хорошей жизни, прогрессировать дальше? Старт был классным, Кьеза стал чемпионом Европы три года назад. Но был неудачный отрезок в «Ювентусе». Федерико не вернул Скудетто в Турин. И не хочет подписывать контракт, где ему готовы платить 9.2 млн евро. Кьеза третий по зарплате в клубе, только Щесны и Влахович идут выше.

Тренеры покупателей знают, что у Федерико есть игровые минусы. А ещё полузащитник мог стать высокомерным после европейского «золота». Родился с серебряной ложкой во рту, с детства окружен футбольными звездами. Для него Батистута это дядя Габи, а Симеоне дядя Диего. «Ювентус» не отказывался бы от Кьезы, не будь у Мотты причин не брать того на сборы. Дело не в «медовой неделе», игрок наперед знал, что его отстранили.

Кьеза может заинтересовать некоторые клубы АПЛ

Несколько лет назад Кьеза мог стать футболистом «Ливерпуля». Но Клопп ушел, а вместе с ним уехали трансферы. Слот знакомится с командой и не спешит требовать новичков. Для Федерико места в основе «красных» нет. Слева в атаке может сыграть Гакпо, а глубже по схеме расположиться атакующий Собослаи. «Арсенал» запрашивал информацию о Кьезе, но есть сомнения, что игрок в его нынешней форме намного сильнее Мартинелли.

Федерико упустил момент для отъезда из Турина. А теперь вспоминаем, что итальянцы не большие фанаты зарубежных вояжей. Даже бывший форвард «Ювентуса» Кристиан Вьери, хотя жил в Австралии, а затем сменил полтора десятка клубов и добрую сотню женщин, лишь дважды решался покинуть Италию. Вьери играл в «Атлетико» и «Монако», но недолго. Множество победителей ЧМ -2006 и Евро-2020 никогда не покидали Серию А на пике формы.