Чемпион Англии в составе «Лестера» устроился работать на стройку

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вчера, 22:55

Бывший полузащитник «Лестера», «Челси» и сборной Англии на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию со строительной площадки, где сейчас работает.

Экс-футболист отметил, что получил множество насмешливых комментариев, в одном из которых ему сказали, что он достиг дна. Дэнни ответил, что ему нравится новый вид деятельности.

Осенью 2023-го чемпион Англии 2016 года завершил карьеру футболиста, после чего стал заниматься другими сферами жизни. Ранее он потерял 782 тысячи фунтов стерлингов из-за проблем с ресторанным бизнесом. Затем приобрёл 70-процентную долю в манчестерском ночном клубе Firefly, который закрылся в прошлом месяце после неудачных переговоров с арендодателем.