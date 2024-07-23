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Чемпион Англии в составе «Лестера» устроился работать на стройку

вчера, 22:55

Бывший полузащитник «Лестера», «Челси» и сборной Англии Дэнни Дринкуотер на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию со строительной площадки, где сейчас работает.

Экс-футболист отметил, что получил множество насмешливых комментариев, в одном из которых ему сказали, что он достиг дна. Дэнни ответил, что ему нравится новый вид деятельности.

Осенью 2023-го чемпион Англии 2016 года завершил карьеру футболиста, после чего стал заниматься другими сферами жизни. Ранее он потерял 782 тысячи фунтов стерлингов из-за проблем с ресторанным бизнесом. Затем приобрёл 70-процентную долю в манчестерском ночном клубе Firefly, который закрылся в прошлом месяце после неудачных переговоров с арендодателем.

Чемпион Англии в составе «Лестера» устроился работать на стройку

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Дринкуотер Дэнни
Перевод с thesun.co.uk Фото: Соцсети Дэнни Дринкуотера
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:55
Достойная, серьёзная и востребованная профессия. Что тут может быть смешного? По крайней мере не ушёл в запой из-за неудач, а стал приносить пользу обществу.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 07:32
Смеются над ним, что он работает?? Интересно, кто? Те, кто в жизни не работал?
ncmtxtxpmkk9
ncmtxtxpmkk9
сегодня в 04:57
Не унывает и это главное.
Asper
Asper
сегодня в 03:47
Ну он хоть пытается работать, это достойно уважения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Когда денег остался последний чемодан, годится любой способ заработка. Лишь бы он не был связан с криминалом...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:01
Это к Фёдору Михайловичу Достоевскому....)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
Нужные работники —
столяры и плотники!

ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх

я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.

ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
     на вкус!

Кем быть?
В. Маяковский. 1928 г.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:30
Лучше так, чем уйти в запой с горя....
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:11
Сам работал на стройке было весело
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:02
Ну а что!Бывает и такое
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:00
каменщик тоже достойная профессия.
Гость
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