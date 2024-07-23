Чемпион Англии в составе «Лестера» устроился работать на стройку

Бывший полузащитник «Лестера», «Челси» и сборной Англии Дэнни Дринкуотер на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию со строительной площадки, где сейчас работает.
Экс-футболист отметил, что получил множество насмешливых комментариев, в одном из которых ему сказали, что он достиг дна. Дэнни ответил, что ему нравится новый вид деятельности.
Осенью 2023-го чемпион Англии 2016 года завершил карьеру футболиста, после чего стал заниматься другими сферами жизни. Ранее он потерял 782 тысячи фунтов стерлингов из-за проблем с ресторанным бизнесом. Затем приобрёл 70-процентную долю в манчестерском ночном клубе Firefly, который закрылся в прошлом месяце после неудачных переговоров с арендодателем.
столяры и плотники!
ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.
ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!
Кем быть?
В. Маяковский. 1928 г.
столяры и плотники!
ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.
ххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!
Кем быть?
В. Маяковский. 1928 г.