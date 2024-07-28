"Нью-Сейнтс” — "Ференцварош”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 16:06

"Нью-Сейнтс”

"Святые” на данный момент занимают 158-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков проведенных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ференцварош”. 20-го числа встреча с "Максфилд” закончилась вничью (1:1).

23-го июля команда уступила своему будущему венгерскому противнику пять мячей (5:0).

"Ференцварош”

"Фроди” на данный момент занимает 55-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с их участием. 15-го числа встреча с "Вест Хэмом” закончилась вничью (2:2).

23-го июля команда обыграла будущего соперника с результатом в 5:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Нью-Сейнтс” — 7.40

· Ничья — 5.13

· Победит "Ференцварош” — 1.42

· Победит венгерская команда с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.30

· ТМ 3.5 — 1.62

Статистика

· "Нью-Сейнтс” победили в одном матче из пяти последних.

· "Ференцварош” за тот же период времени выиграли в двух матчах из пяти последних.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ференцварош”.

Прогноз

Венгерская команда показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на победу "Ференцварош” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.42.