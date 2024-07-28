"Нью-Сейнтс” — "Ференцварош”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Нью-Сейнтс”
"Святые” на данный момент занимают 158-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков проведенных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ференцварош”. 20-го числа встреча с "Максфилд” закончилась вничью (1:1).
23-го июля команда уступила своему будущему венгерскому противнику пять мячей (5:0).
"Ференцварош”
"Фроди” на данный момент занимает 55-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с их участием. 15-го числа встреча с "Вест Хэмом” закончилась вничью (2:2).
23-го июля команда обыграла будущего соперника с результатом в 5:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Нью-Сейнтс” — 7.40
· Ничья — 5.13
· Победит "Ференцварош” — 1.42
· Победит венгерская команда с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 2.30
· ТМ 3.5 — 1.62
Статистика
· "Нью-Сейнтс” победили в одном матче из пяти последних.
· "Ференцварош” за тот же период времени выиграли в двух матчах из пяти последних.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ференцварош”.
Прогноз
Венгерская команда показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на победу "Ференцварош” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.42.