Кто «Манчестер Сити» или «Арсенал», Гвардиола или Артета выиграют титул или окажется лузером???

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вчера, 18:27

Вот и подошел как-то даже неожиданно очередной сезон в АПЛ , снова он нам подарил интригу до самого конца. Но кто окажется в итоге победителем? Конечно меня будет интересовать два матча это «Арсенал» — «Эвертон» и «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». При этом оба участника в одно время вылетели из ЛЧ , по этому сосредоточились на битве в чемпионате.

Арсенал — Эвертон

Что тут говорить, в 38 туре «Арсеналу» достался достаточно слабый и немотивированный соперник, коем является «Эвертон», с которого и очки снимали по ходу сезона, а они все равно так и не утонули, ну как говорится в одной поговорке, что у нас там не тонет — д***мо. Конечно обидно фанатам «ирисок», что я так их клуб назвал, но они выступают каждый сезон просто ужасно, балансируя на грани вылета, и только потому что в АПЛ есть те кто хуже, на подобие всяких бесхребетных «Шеффилдов», слабых «Лутонов» и лифтеров вроде «Бернли», такие клубы как «Эвертон» и выживают каждый раз.

Конечно многим обидно, особенно их фанатам, что «Арсенал» может второй сезон подряд упустить титул на самом финише. В прошлом сезоне просто провалили концовку, растеряв преимущество в 8 очков над Сити, на этот раз все почти для них закончилось в перенесенном 34 туре между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», когда вечные соперники по Лондону проиграли важную игру — 0:2. Ведь «Арсенал» все сделал в этом сезоне чтобы взять титул и обойти Сити, ведь канониры не проиграли им не одного матча, дважды победил их на суперкубке и один раз в чемпионате, также обыгрывали по ходу сезона «Ливерпуль» и МЮ , но что-то опять не дает им насладится триумфом в конце сезона.

Чем нас порадовали «пушкари» в последних турах, они обыграли: «Вулверхэмптон» — 2:0, разгромили «Челси» — 5:0, обыграли в северолондоском дерби — 2:3 «Тоттенхэм» и обыграли в последнем туре «Манчестер Юнайтед» минимально — 1:0. Но при этом уступили в 33 туре, как оказывается в важной игре «Астон Вилле», Эмери и Мартинес мстят «канонирам», что те в них не поверили, они отобрали у подопечных Артеты целых 6 очков в чемпионате. В принципе финиш у них получается достаточно хорошим. Так что в предстоящем матче против «Эвертон» подходят в бодром расположении духа, и в надежде на триумф в конце сезона.

Мой итог и прогноз: Думаю «Арсенал» не испытает проблем и выиграет разгромив «Эвертон», тем самым будут надеяться на ничью или поражение Сити в параллельном матче. Но думаю снова 2 место и серебро будет ждать команду Артеты.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Многие надеялись на «Тоттенхэм», что они смогут отобрать очки у «горожан», но дубль Холанда, которые многие критикуют, что норвежец не тащит в решающих матчах, приблизил Сити к чемпионству на 95 %. Теперь вся надежда на «Вест Хэм». Но думаю в Мойеса вообще никто не верит, тем более шотландец как известно уходит, но сможет ли сотворить чудо или нет, да и ВХ уже закончил сезон, при этом они были не так давно биты «Арсеналом» и «Челси» со четом — 5:0. Думаете подопечные Гвардиолы не смогут им закатить парочку голов? Не так давно в похожей ситуации «Ман Сити» уже оказывался, когда спорил с «Ливерпулем» за титул, так было в сезоне 2018/2019, тогда победный гол организовал Венсан Компани и Сити победил — 1:0, оформив внутренний требл. А еще нечто похожее было в сезоне 2021/2022, когда Сити организовал камбек во встречи с «Астон Виллой» проигрывая — 0:2, вырвав победу — 3:2, тем самым обеспечив для себя золото. Так, что им может помешать нечто подобное совершить в игре против «Вест Хэма»? Если только банальное невезение, которое произошло в 95 году только с «Манчестер Юнайтедом».

Вспоминаю триумф «Блэкберна», который проиграл «Ливерпулю», но все равно выиграл чемпионат, ведь тогда именно «Вест Хэм» отобрал очки у МЮ , сыграв вничью — 1:1. Так почему история не может повториться, но на этот раз с Сити, да и 4 титула подряд никто за все время в истории английского футбола не брал. Ведь для «Арсенала», который точно должен побеждать «Эвертон», ничья в матче между Сити и ВХ вполне устроит, тогда по разнице голов чемпионство может достаться подопечным Артеты или на поражение которое мало вероятно. Именно на это многие и будут рассчитывать, раз с «Тоттенхэмом» не повезло.

Чем нас порадовали в последних турах «горожане», подопечным Гвардиолы как оказалось еще проще было на финише: они раскатали «Лутон» — 5:1, затем последовала порка перехваленного де Зерби и «Брайтона» — 4:0, также размазали «Вулверхэмптон» — 5:1, нанизали «Фулхэм» — 4:0, не спеша приговорили «Ноттингем Форест» — 2:0, и разобрались в гостях с вечным неудобным соперником в лице «Тоттенхэма» также — 2:0. Так, что впереди их ждет небольшое препятствие в виде «Вест Хэма», который не должен стать серьезной проблемой, раз подобные клубы они разбили перед самым финишем.

Мой итог и прогноз: «Манчестер Сити» сломит сопротивление «Вест Хэма» и выиграет 4 рекордный титул подряд, как в принципе я и прогнозировал, чемпионство должно достаться Пепу. Он снова перепишет еще один рекорд. Не должно случится так, чтобы ученик, коем является Артета, превзошел учителя, коем является Гвардиола. Иначе ему пора будет тоже уходить вслед за Клоппом, ведь «Ливерпуль» немца тоже мог претендовать на титул до самого конца, если бы не сдулся за пару туров на финише сезона.