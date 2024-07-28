"Партизан” — "Динамо Киев”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

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28 июля 2024, 23:01

"Партизан”

"Каток” на данный момент занимает 90-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Динамо Киев”. 23-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 6:2.

27-го июля "Партизан” обыграл «Единство У.” со счетом »4:0.

"Динамо Киев”

"Киевляне” на данный момент занимают 60-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты крайней пары матчей сыгранной с их участием. 18-го числа команда уступила один мяч "Унион Берлин” (3:2).

23-го июля "Динамо Киев” обыграли своих будущих соперников со счетом 6:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит "Партизан” — 4.47

Ничья — 4.17

Победит "Динамо Киев” — 1.76

Победит "Динамо Киев” с форой -1.5 — 1.02

ТБ 3.5 — 2.38

3.5 — 2.38 ТМ 3.5 — 1.49

Статистика

"Партизан” выиграл два матча из пяти последних.

"Динамо Киев” за тот же период выиграли трижды.

Последняя очная встреча закончилась в пользу украинской команды.

Прогноз

При недавней встрече победили киевляне с разницей в четыре мяча. Поэтому рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Динамо Киев” с коэффициентом 1.76.