"Партизан” — "Динамо Киев”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

"Партизан”
"Каток” на данный момент занимает 90-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Динамо Киев”. 23-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 6:2.
27-го июля "Партизан” обыграл «Единство У.” со счетом »4:0.
"Динамо Киев”
"Киевляне” на данный момент занимают 60-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты крайней пары матчей сыгранной с их участием. 18-го числа команда уступила один мяч "Унион Берлин” (3:2).
23-го июля "Динамо Киев” обыграли своих будущих соперников со счетом 6:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит "Партизан” — 4.47
- Ничья — 4.17
- Победит "Динамо Киев” — 1.76
- Победит "Динамо Киев” с форой -1.5 — 1.02
- ТБ 3.5 — 2.38
- ТМ 3.5 — 1.49
Статистика
- "Партизан” выиграл два матча из пяти последних.
- "Динамо Киев” за тот же период выиграли трижды.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу украинской команды.
Прогноз
При недавней встрече победили киевляне с разницей в четыре мяча. Поэтому рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Динамо Киев” с коэффициентом 1.76.