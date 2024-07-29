"Аустрия” — "Ильвес”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

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29 июля 2024, 20:18

"Аустрия”

"Фиалки” на данный момент занимают 124-е место в рейтинге УЕФА . Освежим результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ильвесом”. 25-го числа команда уступила своему будущему сопернику один мяч (2:1).

28-го июля "Аустрия” обыграла "Саалфелден” с разницей в шесть мячей (6:0).

"Ильвес”

"Рысь” на данный момент располагается на 371-м месте. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием. 21-го числа команда обыграла "ВПС” с результатом 3:2.

25-го июля "Ильвес” выиграли в поединке с будущим соперником со счетом (2:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Аустрия” — 1.43

· Ничья — 4.75

· Победит "Ильвес” — 6.43

· Победит "Ильвес” с форой -1.5 — 1.65

· ТБ 3.5 — 2.30

· ТМ 3.5 — 1.60

Статистика

· "Аустрия” среди последних пяти игр получили два триумфа.

· "Ильвес” за тот же период времени победили трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Рыси”.

Прогноз

Оглядываясь на прошлую встречу рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Ильвеса” с коэффициентом 6.43.