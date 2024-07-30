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"Эльфсборг” — "Шериф”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

вчера, 12:03

"Эльфсборг”

"Элегантные” на данный момент располагаются на 287-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Шерифом”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 1:0.

28-го июля "Эльфсборг” уступил один мяч "Юргордену” (2:1).

"Шериф”

"Осы” на данный момент занимают 85-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "Зирю” с результатом 3:1.

25-го июля "Шериф” уступил один мяч своему будущему сопернику (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит "Эльфсборг” — 1.49
  • Ничья — 4.45
  • Победит "Шериф” — 6.45
  • Победит "Эльфсборг” с форой -1.5 — 2.29
  • ТБ 3.5 — 2.78
  • ТМ 3.5 — 1.36

Статистика

  • "Эльфсборг” победил в четырех матчах из пяти последних.
  • "Шериф” за тот же период времени получил три триумфа.
  • Очная встреча закончилась в пользу шведской команды.

Прогноз

Оглядываясь на недавнюю встречу команд рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Эльфсборга” с коэффициентом 1.49.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:14
В первой встрече Шериф мягко говоря не впечатлил - Ф1(-1).
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