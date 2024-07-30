"Эльфсборг” — "Шериф”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Эльфсборг”
"Элегантные” на данный момент располагаются на 287-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Шерифом”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 1:0.
28-го июля "Эльфсборг” уступил один мяч "Юргордену” (2:1).
"Шериф”
"Осы” на данный момент занимают 85-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "Зирю” с результатом 3:1.
25-го июля "Шериф” уступил один мяч своему будущему сопернику (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит "Эльфсборг” — 1.49
- Ничья — 4.45
- Победит "Шериф” — 6.45
- Победит "Эльфсборг” с форой -1.5 — 2.29
- ТБ 3.5 — 2.78
- ТМ 3.5 — 1.36
Статистика
- "Эльфсборг” победил в четырех матчах из пяти последних.
- "Шериф” за тот же период времени получил три триумфа.
- Очная встреча закончилась в пользу шведской команды.
Прогноз
Оглядываясь на недавнюю встречу команд рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Эльфсборга” с коэффициентом 1.49.