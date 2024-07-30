"Эльфсборг” — "Шериф”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 12:03

"Эльфсборг”

"Элегантные” на данный момент располагаются на 287-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Шерифом”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 1:0.

28-го июля "Эльфсборг” уступил один мяч "Юргордену” (2:1).

"Шериф”

"Осы” на данный момент занимают 85-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа команда обыграла "Зирю” с результатом 3:1.

25-го июля "Шериф” уступил один мяч своему будущему сопернику (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит "Эльфсборг” — 1.49

Ничья — 4.45

Победит "Шериф” — 6.45

Победит "Эльфсборг” с форой -1.5 — 2.29

ТБ 3.5 — 2.78

3.5 — 2.78 ТМ 3.5 — 1.36

Статистика

"Эльфсборг” победил в четырех матчах из пяти последних.

"Шериф” за тот же период времени получил три триумфа.

Очная встреча закончилась в пользу шведской команды.

Прогноз

Оглядываясь на недавнюю встречу команд рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Эльфсборга” с коэффициентом 1.49.