"Адмира” — "Капфенберг”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 10:48

"Адмира”

На данный момент футбольный клуб располагается на первом месте в турнирной таблице Второй лиги. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Капфенбергом”. 20-го числа команда уступила два мяча "SK Rapid” (3:1).

27-го июля "Адмира” выиграли у "Вайндорф Сент Анны” с результатом 5:1.

"Капфенберг”

"Соколы” на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице Второй лиги. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 19-го числа команда обыграла "Фаворитнер” с разницей в три мяча (3:0).

26-го июля "Капфенберг” выиграл у "Трайбаха” с результатом 6:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Адмира” — 1.65

· Ничья — 3.94

· Победит "Капфенберг” — 4.88

· Победит "Адмира” с форой -1.5 — 2.65

· ТБ 3.5 — 2.84

· ТМ 3.5 — 1.35

Статистика

· "Адмира” выиграли два матча и четыре завершили вничью.

· "Капфенберг” за тот же период времени получил пять побед.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу клуба "Адмира”.

Прогноз

Команда из города Мёдлинг показывает игру несколько лучше чем у "Капфенберга”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Адмиры” с коэффициентом 1.65.