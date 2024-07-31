"Лиферинг” — "Ферст Вена”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

"Лиферинг”
Футбольный клуб на данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице первой лиги. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ферст Веной”. 20-го июля команда обыграла "Зандхаузен” с результатом 2:1.
27-го числа "Лиферинг” выиграл в поединке с "Ниццей 2” со счетом 4:3.
"Ферст Вена”
Данный венский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблицей второй лиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 19-го числа встреча с "Мюнхеном 1860” завершилась вничью 0:0.
26-го июля команда обыграла "Маршфельд” со счетом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Лиферинг” — 2.10
· Ничья — 3.88
· Победит "Ферст Вена” — 3.02
· Победит "Лиферинг” с форой -1.5 — 3.48
· ТБ 3.5 — 2.15
· ТМ 3.5 — 1.68
Статистика
· "Лиферинг” получили пять триумфов за последнее время.
· "Ферст Вена” за тот же период времени победила трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ферст Вены”.
Прогноз
Соперник "Ферст Вены” демонстрирует отличную серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Лиферинга” с коэффициентом 2.10.