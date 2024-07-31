"Лиферинг” — "Ферст Вена”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 11:12

"Лиферинг”

Футбольный клуб на данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице первой лиги. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ферст Веной”. 20-го июля команда обыграла "Зандхаузен” с результатом 2:1.

27-го числа "Лиферинг” выиграл в поединке с "Ниццей 2” со счетом 4:3.

"Ферст Вена”

Данный венский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблицей второй лиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 19-го числа встреча с "Мюнхеном 1860” завершилась вничью 0:0.

26-го июля команда обыграла "Маршфельд” со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Лиферинг” — 2.10

· Ничья — 3.88

· Победит "Ферст Вена” — 3.02

· Победит "Лиферинг” с форой -1.5 — 3.48

· ТБ 3.5 — 2.15

· ТМ 3.5 — 1.68

Статистика

· "Лиферинг” получили пять триумфов за последнее время.

· "Ферст Вена” за тот же период времени победила трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ферст Вены”.

Прогноз

Соперник "Ферст Вены” демонстрирует отличную серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Лиферинга” с коэффициентом 2.10.