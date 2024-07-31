"Штурм 2” — "Брегенц”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

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вчера, 15:32

"Штурм 2”

На данный момент футбольный клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Второй лиги. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Брегенцом”. 19-го числа встреча с "Аль-Духаиль” завершилась вничью (2:2).

27-го июля "Штурм 2” обыграл "Гросуплье” со счетом 4:2.

"Брегенц”

Данный футбольный клуб в турнирной таблице Второй лиги занимает пятое место. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 19-го числа "Брегенц” выиграл "Ротис” со счетом 4:1.

27-го июля команда опередила "Швац” на два мяча (2:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Штурм 2” — 2.41

· Ничья — 3.60

· Победит "Брегенц” — 2.66

· Победит "Штурм 2” с форой -1.5 — 4.45

· ТБ 3.5 — 2.54

· ТМ 3.5 — 1.43

Статистика

· "Штурм 2” победил в трех матчах из пяти последних.

· "Брегенц” за тот же период времени получили два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Соперник "Берегенца” показывает неплохую игру. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу клуба "Штурм 2” с коэффициентом 2.41.