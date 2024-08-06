Делегация Аргентины на ЧМ-30: руководители, 22 игрока, 2 тренера, массажист, арбитр и один неизвестный

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сегодня, 15:05

В предыдущих статьях о тренерах сборной Аргентины на ЧМ -30 было чётко определено где на старых фото Франсиско Олазар, считающийся главным тренером команды, а где Хуан Хосе Трамутола, который был тренером по физподготовке.

Статья 1; Статья 2

После дополнительных поисков обнаружилось ещё несколько фото, на которых запечатлены и Оласар, и Трамутола во время ЧМ -30.

Во-первых, 18 июля в день торжественного открытия главного стадиона Сентенарио оба тренера шли в знамённой группе аргентинской делегации. Франсиско Оласар нёс флаг Аргентины, Хуан Трамутола шёл по правую руку Оласара. Слева от Оласара шагал вратарь Анхель Боссио.

Вот несколько фото этого момента церемонии открытия.

Возглавляли делегацию Аргентины чиновники, официально их было 5 человек. Кто ещё один (пожилой, третий справа) — я пока не знаю.

Франсиско Оласар с флагом, лицо Хуана Хосе Трамутола перекрыто рукой знаменосца.

Но есть более чёткое фото команды Аргентины на ЧМ -30 без чиновников:

Отчётливо видим вратаря Боссио рядом со знаменосцем. Да и лицо Хуана Трамутола видно намного лучше (он слева от знаменосца).

Угол флага держит в вытянутой вверх руке Карлос Спадаро. Правее от него ещё один вратарь Хуан Ботассо.

Есть менее чёткое фото, но другой момент, игроки из второй шеренги угол полотнища флага уже не держат:

И вновь лицо Хуана Трамутола не видно, в этом случае из-за тени от флага.

Аргентинский коллега прислал ссылки на некоторые газеты из Аргентины того времени. Прояснились некоторые подробности прибытия и проживания делегации Аргентины в Монтевидео.

Во-первых, не все члены делегации приехали одним рейсом 8 июля в Монтевидео. Из игроков отсутствовали Адольфо Сумельсу, Луис Монти, Ноло Феррейра и Карлос Пеусель. Есть данные (не из аргентинских газет), что отсутствовал также рефери Хосе Бартоломе Масиас.

На самом деле арбитр Х.Масиас был вместе с командой. Вот снимок из аргентинской газеты Critica, с подписью. Два чиновника (Ухарт и Аньели), плюс реф Масиас (справа на фото) перед отплытием в Монтевидео:

Есть фото и после прибытия аргентинской делегации в Монтевидео:

Среди четверых присевших легко узнаётся Гильермо Стабиле, с галстуком бабочкой.

Слева направо стоят Орландини, Ботассо, Чивидини и Хуан Эваристо (но его можно перепутать и с младшим братом Марио Эваристо).

Над Стабиле стоит чуть повернувшийся к центру композиции Фернандо Патерностер. А вот справа на фото, сразу после плеча Патерностера, видно лицо как раз арбитра Хосе Бартоломе Масиаса. Так что утверждение, что реф подъехал позже, безосновательны.

Кстати, рядом же с арбитром видим лицо массажиста Мануэля «Чичило» СолА, который будет почти на каждом командном фото вместе с игроками перед каждым из 5 матчей на турнире.

На этом фото возле корабля, в центре, с широким белым кашне стоит вратарь Анхель Боссио. Чуть правее него (через одного человека), точно в центре, стоит Хуан Хосе Трамутола.

Имени Франсиско Оласара нет даже в списке пассажиров того рейса. Хотя имена Монти, Сумельсу, Пеуселья и Феррейры были внесены в этот список, но без номеров их билетов. Эти четверо подъехали позже к месту соревнования.

Вот фото всех 5 функционеров, входивших в состав аргентинской делегации:

Или вот этот вариант, тут кроме трёх чиновников есть вратарь Боссио и тренер Оласар:

Делегация Аргентины базировалась в 20 км от центра Монтевидео в местечке Сантьяго Васкес. Сначала забронировали одну гостиницу.

Вот та гостиница на фото:

Но на месте выяснилось, что номеров для всех не хватает. Тогда руководство присмотрело дом через дорогу и сняли его. Июль — разгар зимы в южном полушарии. И в гостинице, и в доме было довольно холодно. Пришлось закупить в каждый номер печь для обогрева. Не повезло игрокам клуба Расинг Патерностеру, Перинетти и Делла Торе — в их номере в стене было большое вентиляционное отверстие, сквозняк был нешуточный. Пришлось закрывать это отверстие. В газете Critica был напечатан список расселения игроков по номерам, сначала в гостинице, потом в доме напротив:

Как видим, в номере 4 в доме рядом с гостиницей в первую ночь оказался лишь Гильермо Стабиле. А в номере 1 был лишь рефери Масиас. Чтобы было нескучно, рефери перебрался в номер 4 к Стабиле, до приезда остальных игроков и чиновников.

Распределение игроков по номерам было по их желанию. Как видим, «забыли» внести в этот список одного игрока — Карлоса Пеусель. Похоже, что он проживал в одном из номеров гостиницы, где было 3 человека.

Есть фото футболистов Аргентины перед гостиницей у авто. Игроки ожидают шофёра, чтобы проехаться по незнакомой местности.

Делла Торе, Боссио, Муттис, Черро и Арико Суарес в ожидании водителя авто:

В газетах было сообщено, что на время турнира делегации Аргентины был предоставлен радиоприёмник фирмы Ditlevsen, чтобы они могли принимать передачи любимой радиостанции с родины.

А также у аргентинцев был проигрыватель грампластинок. Конечно, особой популярностью пользовались ритмы танго. К одному из фото в часы досуга была подпись: Пока Пьяджио выступает в роли виктролеро, остальные аргентинцы насвистываю модную мелодию танго.

Виктролеро — это диджей по-нынешнему, так как очень были распространены проигрыватели фирмы Victrola. Газетный снимок плохого качества, но на нём полностью виден вратарь Анхель Боссио справа:

Боссио стоит как раз сзади тренера Франсиско Оласара. А Хуан Трамутола на этом фото крайний слева. Это ещё одно их совместное фото.

Чтобы разглядеть кто насвистывает — есть чёткое фото, но Боссио на нём почти не виден:

Если Эдмундо Пьяджио ставит записи (он с пластинками в руках), то слева от него насвистывает Карлос Спадаро, а справа — арбитр Хосе Масиас.

Кстати, Пьяджио оказался единственным из 22 аргентинских игроков, кто так и не сыграл ни в одном из 5 матчей на ЧМ -30.

Делегация Аргентины сфотографировалась накануне отъезда в самом Буэнос-Айресе. Довольно широкое фото, к каждому члену делегации аргентинские историки сделали подпись с фамилией, включая и чиновников:

Без имени оказался всего один человек, крайний справа. Массажиста сборной Мануэля Сола по прозвищу «Чичило»» подписали. Арбитра Масиаса тоже. А этого человека, как оказалось, никто не знает из нынешних историков.

Любопытно, что на вопросительные посты с фотографиями этого члена штаба сборной в сети Х, и в фейсбуке были лишь комментарии типа: Эстебан Бекерман вам расскажет. Смешно, потому что до этого я и спрашивал у этого известного историка об этом неизвестном докторе (массажисте, физиотерапевте и т.п.). И именно Бекерман сказал, что НИКТО НЕ ЗНАЕТ его имени. Более того, было высказано предположение, что он и не аргентинец вовсе, а прикреплённый к делегации уругвайский специалист.

Заметно, что это широкое фото сделано не возле гостиницы, окна немного в другом стиле. Выходит — прикрепили спеца ещё до приезда аргентинцев в Монтевидео? Маловероятно. В списке пассажиров делегация Аргентины никак особо не выделена, но никакой подходящей кандидатуры вокруг их списка не обнаруживается.

А вот неизвестный на фото вместе с игроками и арбитром Масиасом (оба в центре во втором ряду):

Это фото взято из издания IFFHS , чуть подправил подпись. У них этого неизвестного человека называют в одном фото Хуаном Трамутола. А в этом написали, что это и есть Франсиско Оласар (тренер). Таки нет, на этом фото нет ни одного из двух тренеров Аргентины на том турнире.

Кстати говоря, Франсиско Оласара нет и на широком фото, где он был неизвестно, когда прибыл в Монтевидео тоже.

Но есть в природе фото всей команды Аргентины с обоими тренерами, с арбитром Масиасом и массажистом Чичило. Неизвестного товарища тогда в кадре не было:

Подпись в этой вырезке из газеты с пропусками. Верхний ряд слева направо: после Скопелли стоит тренер Франсиско Оласар.

Второй ряд: Рамон Муттис, Хуан Эваристо (младший Марио над ним), Альберто Чивидини, Хуан Ботассо (вратарь), Атилио Демария, далее по подписи.

Нижний ряд: продолжение, в центре арбитр Масиас, далее Родольфо Орландини, Карлос Пеусель и Роберто Черро.

На этом фото нет одного неизвестного нам человека и отсутствует один хорошо известный. Капитан команды Мануэль «Ноло» Феррейра утром в среду 16 июля вернулся в Буэной-Айрес сдавать экзамен. Он учился в UBA (университет Буэнос-Айреса) на юридическом факультете, собирался стать нотариусом. Матч против Мексики он пропускал. Поэтому смело можно говорить, что фото сделано возле гостиницы (окна и решётки в помощь) с 16 по 21 июля 1930 года.

С возвращением капитана команды Феррейры в расположение сборной также была история. Его место в центре нападения прочно занял Гильермо Стабиле. Капитаном в матче с Мексикой был вратарь Боссио. Но капитанские полномочия к Феррейре вернулись к матчу с Чили. Только вот он сам отказывался играть левого инсайда, вытесняя тем самым из состава Черро. Тогда сам Черро попросил капитана играть слева. В таком случае нельзя было отказываться.

Пожалуй, больше и нет таких общих фото всех игроков и тренеров Аргентины. Получается, что 24 человека (22 игрока и 2 тренера) нет ни на одном совместном фото. Хотя есть ещё одно фото, низкого качества, но надо посчитать по головам:

Тут тоже нет 22 игроков, есть оба тренера, есть, кажется и кто-то из руководителей делегации.

Была целая история с прибытием 4 отставших игроков. Доктор Рукетт, как пишут аргентинские газеты — президент делегации (на самом деле зам),— специально задержался на день в Буэнос-Айресе, чтобы прибыть в Монтевидео с Сумельсу, Монти и Феррейрой. И если первые двое сумели сообщить шефу, что не смогут в тот день выехать по разным семейным обстоятельствам, то Феррейра вообще не вышел на связь, а президент ждал его у трапа до самого отправления судна. Но напрасно. Аугусто Рукетт прибыл вместе с парагвайской делегацией.

10 июля приехал Луис Монти, который задержался из-за недомогания супруги, но всё обошлось. Он прибыл вместе с боливийской делегацией.

Пока не прибыли все игроки не было и речи о полноценных тренировках на поле. Тем более отсутствовали ключевые игроки.

В минуты досуга игроки сборной Аргентины в отеле играют в лото:

Слева за спинами играющих стоит тренер Франсиско Оласар — всё под контролем.

Наконец, к 12 июня прибыли и Пеусель, а потом и Сумельсу с Феррейрой. Вроде все волнения позади. И тут оглушительная новость из Буэнос-Айреса — в реку упал сошедший с рельсов трамвай, много погибших. Не позавидуешь аргентинской делегации.

В первый же день турнира 13 июля делегация Аргентины посетила матч открытия Франция — Мексика. Известно, что аргентинская делегация также смотрели первый тайм матча Уругвай — Перу 18 июля.

Но следующее фото однозначно сделано на стадионе Парк Сентраль. На этой арене было проведено всего 5 матчей, 4 из которых между командами не из группы, где играла сама Аргентина. Логично предположить, что снимок сделан 16 июля на матче Чили — Мексика. Тут кроме игроков на переднем плане (Патерностер, как всегда в фуражке, Стабиле с галстуком-бабочкой и задумчивый Сумельсу) присутствуют также руководители делегации (в дальней кабинке) и вдали виден вратарь Ботассо:

И как всегда в кадре арбитр Хосе Бартоломе Масиас, по центру, он стоит за Сумельсу, без шляпы, и улыбается. Масиас есть на очень многих фото с игроками и членами делегации.

Ему ведь было всего 28 лет — исполнилось 4 июля. Он был не только первым аргентинским арбитром (и лайнсменом) на мундиалях, но до сих пор остаётся самым молодым среди судей соотечественников на мировых первенствах. И отработал Масиас на ЧМ -30 в поле в двух матчах, оба с участием США (плюс лайнсменом в матче Парагвай — Бельгия). Именно он зафиксировал первый хет-трик в истории чемпионатов мира. Хотя «зафиксировал» он совсем другое, я имею в виду то, что записано в протоколе, в котором поставили подписи все трое судей, капитаны и — что главное! — руководитель делегации США , он даже свою печать поставил. Авторы голов у американцев в этом протоколе совершенно отличаются от того, что мы знаем сегодня! Фамилии Пейтноуда в авторах голов не было совсем в протоколе. А потом оказалось, что он и забил все 3 гола. Судите сами:

Документ есть. Но есть и газеты тех лет. В аргентинской Critica в отчёте о матче все три гола действительно забил Пейтноуд. Как-то так.

Возвращаясь к сборной Аргентины, вновь отмечаем, что не нашлось ни одного фото, где были бы 22 игрока и оба тренера. Ранее представленное широкое фото — это единственное, где запечатлены все 22 игрока. Но там нет главного тренера Франсиско Оласара!

В газете после финала ЧМ -30 на всю полосу дали лица аргентинских футболистов рисованные. Так и там оказался только 21 футболист, Пьяджио не включили, он не сыграл ни разу:

Есть одно фото, газетное, аргентинская делегация сфотографировалась по прибытию в Буэнос-Айрес:

Возможно, тут все 22 игрока. Улыбку арбитра Масиаса найти легко. Есть и Трамутола. Оласара ни в ком не признал. Есть руководитель делегации. Но на фото такого качества трудно идентифицировать всех игроков.

За время ЧМ -30 в аргентинской газете Critica ни разу не было фото состава Аргентины перед матчами. И всего однажды в объектив попали массажист Мануэль Сола и неизвестный никому человек в такой же как у Сола кофте. В финальном матче уругваец Эктор Кастро врезался шипами своей бутсы в правую руку вратаря Ботассо. Довольно болезненно. На снимке вратарю Хуану Ботассо экстренно оказывают помощь:

В подписи сказано, что массажисты «ремонтируют» вратаря. Это значит, что неизвестный человек был также массажистом, как и Мануэль «Чичило» Сола.

Есть ещё одно фото, вернее вариант известного фото перед финальным матчем. Оба массажиста, один из которых неизвестен до сих пор никому, и лицо Хуана Хосе Трамутола видны полностью среди игроков, выходящих на поле Сентенарио 30 июля 1930 года:

Неизвестный человек справа несёт в руке наполненную грелку. Как вы думаете, чем наполнена у него эта грелка — горячей водой или водой со льдом?

Есть варианты этого фото, где эти же люди бегут или идут немного в другом порядке:

Фото все известные. А вот человек с грелкой в руках уже почти 100 лет остаётся неизвестным.

Кстати, на фото с Олимпиады 1928 на фото команды есть и массажист Сола, и есть также человек с грелкой. Но это другой неизвестный, потому что думаю, что и того носителя грелки историки также не знают.

Вот в этом списке к ЧМ -30 все 22 футболиста Аргентины и одна фамилия тренера:

В общем, у Аргентины постоянно либо один отсутствует, либо присутствует неизвестный. Зато фото сохранилось много.