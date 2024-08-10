Хенесс раскритиковал ФИФА и УЕФА за увеличение количества матчей

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс критически высказался о повышении количества матчей в футболе.
Хватит! Так продолжаться не может. Мы должны остановить рост конкуренции. Большие клубы, такие как «Реал Мадрид», думают так же, как и мы, у них те же проблемы. В какой-то момент нам придётся установить ограничения. То, что планируют некоторые чиновники ФИФА и УЕФА, — безумие. Интерес к футболу снизится, если матчи будут проходить каждые три дня.
УЕФА и ФИФА возглавляют этот процесс.
УЕФА и ФИФА возглавляют этот процесс.
календарь просто бесчеловечен.
календарь просто бесчеловечен.