Хенесс раскритиковал ФИФА и УЕФА за увеличение количества матчей

Почётный президент «Баварии» критически высказался о повышении количества матчей в футболе.

Хватит! Так продолжаться не может. Мы должны остановить рост конкуренции. Большие клубы, такие как «Реал Мадрид», думают так же, как и мы, у них те же проблемы. В какой-то момент нам придётся установить ограничения. То, что планируют некоторые чиновники ФИФА и УЕФА , — безумие. Интерес к футболу снизится, если матчи будут проходить каждые три дня.