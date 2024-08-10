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Хенесс раскритиковал ФИФА и УЕФА за увеличение количества матчей

вчера, 19:43

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс критически высказался о повышении количества матчей в футболе.

Хватит! Так продолжаться не может. Мы должны остановить рост конкуренции. Большие клубы, такие как «Реал Мадрид», думают так же, как и мы, у них те же проблемы. В какой-то момент нам придётся установить ограничения. То, что планируют некоторые чиновники ФИФА и УЕФА, — безумие. Интерес к футболу снизится, если матчи будут проходить каждые три дня.

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Все комментарии
FootFun
FootFun
сегодня в 04:32
Помню в 2013 за неделю было 3 Эль-Классико, из которых я смотрел только одно
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:50, ред.
Он прав, у людей не так много свободного времени, интерес потеряют
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:48
Календарь просто убийственный. В современном футболе нужно уже иметь два равноценных состава.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
Деньги бегут впереди футбола.
УЕФА и ФИФА возглавляют этот процесс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
Хенесс прав.
календарь просто бесчеловечен.
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