Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

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вчера, 18:51

Нападающий подписал новое соглашение с «Интером».

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

Аргентинец выступает за эту команду с 2018-го. В прошлом сезоне футболист сыграл в 44 матчах, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.