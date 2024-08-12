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Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

вчера, 18:51

Нападающий Лаутаро Мартинес подписал новое соглашение с «Интером».

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

Аргентинец выступает за эту команду с 2018-го. В прошлом сезоне футболист сыграл в 44 матчах, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.

Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:41
Зря.
Перерос он Интер..., как и всю Серию А.
АПЛ или Ла Лига , да, продвижение как в игровом, так и в финансовом смысле, а так...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:32
Отличная новость для болельщиков Интера.
Лаутаро лидер команды и главная ударная сила Интера, в клубе его любят и ценят, так зачем же ему что то менять?! Возможно, продление контракта позволит Интеру хорошенечко заработать на продажи игрока, если вдруг за ним придут "мешки", возможно игрок действительно счастлив Интере и готов провести там лучшие годы своей карьеры, в любом случаи, Интер в плюсе. Удачи Лаутаро, нравится мне этот форвард
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
продление контрактов не означает, что игроки не могут быть проданы!
это всего лишь делается для того, чтоб они не ушли бесплатно...
при поступлении достойных предложений от саудовских топ-клубов
все возможно.
еще бы Николо Барелла продлить контракт.
говорят, мадридский осьминог Р рассчитывает подписать его в 2025.
в Интере есть игроки фундаменты - это Димарко, Барелла, Бастони.
и они не продаются.
надеюсь, и Лаутаро в списке.
хорошо, что Индзаги наложит вето на линию полузащиты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:20
Иного решения от руководства клуба я и не ожидал .
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:00
Всё логично...
Мартинес лидер, статистика у него отличная.
Так почему не подписать его на большой срок?
Он ещё очень много пользы принесёт клубу.
Вещий
Вещий
вчера в 18:57
Нечего искать ничего.. у него и в Интере все прекрасно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Пусть продолжает и дальше выполнять свою работу...
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