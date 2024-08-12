Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

Нападающий Лаутаро Мартинес подписал новое соглашение с «Интером».
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.
Аргентинец выступает за эту команду с 2018-го. В прошлом сезоне футболист сыграл в 44 матчах, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.
это всего лишь делается для того, чтоб они не ушли бесплатно...
при поступлении достойных предложений от саудовских топ-клубов
все возможно.
еще бы Николо Барелла продлить контракт.
говорят, мадридский осьминог Р рассчитывает подписать его в 2025.
в Интере есть игроки фундаменты - это Димарко, Барелла, Бастони.
и они не продаются.
надеюсь, и Лаутаро в списке.
хорошо, что Индзаги наложит вето на линию полузащиты.
это всего лишь делается для того, чтоб они не ушли бесплатно...
при поступлении достойных предложений от саудовских топ-клубов
все возможно.
еще бы Николо Барелла продлить контракт.
говорят, мадридский осьминог Р рассчитывает подписать его в 2025.
в Интере есть игроки фундаменты - это Димарко, Барелла, Бастони.
и они не продаются.
надеюсь, и Лаутаро в списке.
хорошо, что Индзаги наложит вето на линию полузащиты.
Лаутаро лидер команды и главная ударная сила Интера, в клубе его любят и ценят, так зачем же ему что то менять?! Возможно, продление контракта позволит Интеру хорошенечко заработать на продажи игрока, если вдруг за ним придут "мешки", возможно игрок действительно счастлив Интере и готов провести там лучшие годы своей карьеры, в любом случаи, Интер в плюсе. Удачи Лаутаро, нравится мне этот форвард
Лаутаро лидер команды и главная ударная сила Интера, в клубе его любят и ценят, так зачем же ему что то менять?! Возможно, продление контракта позволит Интеру хорошенечко заработать на продажи игрока, если вдруг за ним придут "мешки", возможно игрок действительно счастлив Интере и готов провести там лучшие годы своей карьеры, в любом случаи, Интер в плюсе. Удачи Лаутаро, нравится мне этот форвард