«Краснодар» не пустил ЦСКА на второе место. «Быки» порадовали болельщиков первой победой в чемпионате

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вчера, 23:22

Южане дожали «армейцев» в концовке.

ЦСКА в случае победы выходил на второе место в чемпионате. Но вот незадача. В последнее время «армейцы» не лучшим образом играют в Краснодаре. В последний раз они обыгрывали «быков» в гостях в 2017 году, а забивали в парке Галицкого — в 2020-м.

В стартовой обойме южан не оказалось Джона Кордобы. Не нашлось колумбийцу места и среди запасных. Похоже, начинается вторая серия мыльной оперы «отпустите меня в „Зенит“», но с другим главным героем. Также в основном составе хозяев вместо Витора Тормены вышел Кайо. Что касается ЦСКА , то Марко Николич решил обойтись без сюрпризов. Келвен и Секу Койта начали встречу на скамейке запасных. В стартовом составе появились Милан Гайич и Рифат Жемалетдинов.

Вынужденные замены и гол Батчи

Но Кайо смог отыграть только 16 минут. Бразилец, хромая, ушёл с поля, а вместо него Мурад Мусаев выпустил Тормену. У Кайо подозрение на повреждение крестообразной связки, но тренер «Краснодара» сообщил, что первичный осмотр не выявил тяжёлой травмы.

Первый тайм проходил при некотором преимуществе «Краснодара», но особой жары у ворот Игоря Акинфеева не наблюдалось. Хозяева больше атаковали правым флангом, где был активен Сергей Петров. Но стоило взять на себя игру Виктору Са на левом фланге, как «быки» создали первый момент. Но Жоау Батчи пробил по летящему мячу выше перекладины.

Незадолго до перерыва вынужденную замену провел уже ЦСКА . Эдуард Сперцян врезался в голеностоп Виллиану Роше. Бразилец не смог продолжить игру и уступил место на поле Матвею Лукину. Судья Владимир Москалёв явно пожалел капитана краснодарцев, не показав ему жёлтой карточки.

Вскоре после этой внеплановой замены «армейцы» пропустили. Снова активно поработал Са, который нашел Мозеса, а тот, в свою очередь, Батчи. Удар в дальний угол. Акинфеев не дотянулся до мяча — 1:0.

Голы-фантомы

В перерыве Николич произвёл замену. Вместо Кристияна Бистровича на поле не вышел, а выбежал Аббос Файзуллаев, вернувшийся с Олимпиады. Но второй тайм начался с острейшей атаки «Краснодара». Са вывел Сперцяна один на один с Акинфеевым. Эдуард перебросил вратаря. Мяч ударился о перекладину, потом о линию ворот, после чего москвичи вынесли на угловой. Краснодарцы настаивали, что гол всё же был, но Москалёв верно разобрался в непростой ситуации.

ЦСКА ответил сочным ударом Жемалетдинова. Станислав Агкацев в броске отвёл угрозу. Но это была разовая акция. «Краснодар» играл быстрее и острее, несмотря на появление в составе гостей Келвена и Койта.

А на 68-й минуте мяч побывал в воротах хозяев. И снова отличился защитник Игорь Дивеев. Но гол сразу не был засчитан, ибо у судей возникли сомнения по поводу правильности. Дивеев забивал из правильной позиции, но не было ли офсайда у Тамерлана Мусаева перед этим? После просмотра выяснилось, что мяч забит по правилам, а стало быть, гол был засчитан. Дивеев отличился в третьей встрече подряд.

Батчи просочился в штрафную по левому флангу, ударил с острого угла, но Акинфеева такими ударами не пробить. «Быки» продолжали нагнетать обстановку у ворот ЦСКА . Однако время таяло, а ничья становилась всё ближе и ближе.

Развязка наступила на первой из восьми добавленных ко второму тайму минут. Судья усмотрел угловой у ворот гостей. Сперцян подал от флажка, и выпрыгнувший выше всех Витор Тормена пробил головой. Койта выбил мяч, но тот уже пересёк линию ворот.

У ЦСКА был шанс спасти игру. Акинфеев сделал пас вперёд, Дивеев головой в касание отдал Мусаеву, а Тамерлан метров с 12 пробил выше ворот. «Быки» запороли два выхода к воротам гостей. Молодой Матвей Кисляк опасно бил по воротам хозяев.

«Краснодар» довёл встречу до победы 2:1. Первой в этом чемпионате. «Быки» набрали шесть очков и поднялись на седьмое место. При этом краснодарцы ещё никому не проигрывали в текущем чемпионате. У «армейцев» на очко больше и четвёртая позиция.

Джокер Мусаева

Любопытно, но победный гол забил Витор Тормена, которого Мурад Мусаев оставил в запасе и выпустил только после травмы Кайо. Но, как видим, замена сработала. Тормена безупречно отыграл в защите, а потом оказался в нужное время в нужном месте.

Закономерен ли успех южан? Да. «Краснодар» превосходил «армейцев» в этом матче во всём. В точности передач, в скорости, в остроте атак и их разнообразии. Ошибок в обороне подопечные Мурада Мусаева почти не допускали. Отсутствие чистого форварда — Фёдор Смолов травмирован, а у Кордобы «воспаление хитрости», не помешало «быкам» часто и много атаковать. Конечно, игра вице-чемпиона далека от идеала. Однако первая победа чрезвычайно важна с точки зрения психологии. Стоит отметить и вратаря Станислава Агкацева, даром, что работы у него было немного. В тех немногих эпизодах, что возникали у ворот хозяев, Станислав действовал уверенно. Что очень важно для голкипера, который только осваивается в роли основного.