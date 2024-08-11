Выбран наследник Месси. Ямаль стал суперзвездой футбола, и это невероятно опасно

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сегодня, 21:37

Школьники нашли своего героя.

Каждое поколение выбирает своих героев

В мире десятки, сотни миллионов фанатов игры, которые не видели Месси и Роналду в величайших матчах аргентинца и португальца. Знают только пешеходную версию Лионеля. И Криштиану, который не может забить со штрафного. Пришли новые герои. Месси буквально купал Ямаля для рекламной кампании, связанной с интеграцией иммигрантов. Маленького толстого Ламина мама принесла на фотосъемку, ведь папа будущей звезды сборной Испании работал на «Барселону».

В мире мобильных телефонов у выпускников «Ла Масии» есть детские фотографии с Месси. Автор двух голов в финале Олимпиады против Франции – испанский хавбек Фермин, тоже знает Лионеля с детства. Но не он стал суперзвездой футбола этим летом. Школьники боготворят Ямаля, который похож на них самих с брекетами и экзаменами во время Евро. Ламин в начале пути, и многие футболисты «Барселоны» ломались психологически, когда видели отставание от темпа легенд.

Ямаля называют наследником Месси сами фанаты «Барселоны». Пошли шутки, что Лионелю надо искупать Кейна, чтобы англичанин выиграл первый официальный трофей. Форвард «Баварии» снова показал, что он толковый мужик – передал Киммиху капитанскую повязку, чтобы не поднимать кубок в летнем турнире на стадионе «Тоттенхэма». Кейн знает, что такое уважение. Ямалю надо учиться себя вести, правый вингер сборной Испании рискует потерять голову из-за славы.

Все это понимают, но сложно найти рецепт от зазнайства. Большая надежда на маму игрока Шейлу. Пока его марокканский папа Мунир шутит в интервью, что это Месси надо равняться на Ямаля, мама из-под лба смотрела на подругу сына. Старается запрещать Ламину всё, от чего надо ограждать 17-летнего парня. Легко скатиться, став миллионером настолько рано. Любовь к футболу у парня есть, примеры для подражания имеются, но в новом сезоне от Ямаля ждут невероятного успеха.

Ямаль слишком рано стал суперзвездой

Мир страдает от избытка информации и вырывания из контекста. Клиповое мышление давно в прошлом. Теперь мышление короткими видео и картинками. Плохо это или хорошо – покажет время. Но точно знаем, что людям сложнее делать выводы. Зато у всех обо всём есть мнение. Ямаль не успел завести первую девушку, как парочка оказалась в центре мирового внимания. Уже начались разговоры об изменах и расставании, «мыльная опера» как она есть.

Ямаль получил 20.5 млн подписчиков только на одной из своих страниц. Семнадцатилетний парнишка стал суперзвездой. Причем география не такая, как у Неймара. Вингер «Аль-Хиляля» популярен в основном в Бразилии. Благодаря победе на Евро-2024 и корням – у Ламина африканские и арабские предки, Ямаль нашел фанатов на разных континентах из различных культур. А это значит, что очень скоро футболист превратится в бизнес-проект Жоана Лапорты.

Спасибо парню, что пока у него на странице фотографии, сделанные на телефон – редкость в мире, где Роналду не ходит в душ без личного оператора. Но очень скоро улыбчивого ребенка Ламина заставят зарабатывать «Барселоне» миллионы. Деньги остро нужны клубу, который в долгах, как в шелках. Опасный момент, поскольку предыдущая попытка найти «нового Месси» провалилась, хотя Фати тоже был очень талантливым вингером.

Ансу таковым остается, но в 21 год атакующий полузащитник после серии травм и спада давно выписан из «наместников» Месси. Ханси Флику надо проявить всю свою немецкую рациональность и совсем не германскую эмпатию, чтобы будущий сезон прошел для Ямаля гладко. Будет обидно, если парень с тонкими, как кисть девушки, щиколотками получит нагрузки, которые кости не выдержат. Сберечь для футбола Ламина – одна из задач Флика.

Не стоит ждать от Ламина дикого футбола

На Евро-2024 правый вингер «Красной фурии» сыграл феноменально. Но в Ла Лиге было больше слабых матчей. «Барселона» с трудом опередила «Жирону», у Ямаля 5 голов и 5 ассистов. Статистика лучше, чем у Месси на старте карьеры. Но важнее десятый год в футболе, чем первые. Юным игрокам важно не потеряться в объятиях красоток, чтобы не повторить ошибки Неймара, у которого статистика была лучше, чем у Винисиуса в прошлом сезоне.

Будет даже хорошо, если Ямалю позволят играть обычные средние поединки. Хави правильно говорил, что чем быстрее «Барселона» захочет вернуться на былой уровень – тем хуже будут последствия для клуба. Надо ставить на качество футбола, а не пытаться проскочить ступени развития. Гюндоган верно описал состояние талантов из «Ла Массии». Технически невероятно одаренные, но не «включают голову», в отличие от Хави с Иньестой.

Ямаль действует интуитивно, в его возрасте невозможно ставить на опыт. Игрокам его поколения надо дать право на ошибки. Вот в «Реале» сразу набросились на форварда Эндрика. 18-летний бразилец стал героем шуток после заявления, что его кумиром является Бобби Чарльтон. Нравятся нарезки игры великого атакующего хавбека – пусть наслаждается. Сэр Бобби был тончайшим футболистом, наверное, сильнейшим из всех англичан.

Взрослым фанатам важно отцепиться от юных звезд футбола. А подросткам хочется посоветовать не спешить взрослеть. Пока Беллингем, Эндрик, Мусиала, Вирц и Ямаль будут получать удовольствие от футбола, а не превратятся в ретушированные бизнес-проекты – будет развитие. А попробуют выжать из них все деньги, то и на поле ничего не получится. Коммерция важна, но отчаянные поиски «нового Месси» всегда вредят его «наследникам».

«Барселона» Флика – одна из загадок будущего сезона. Новичок Ольмо всегда может стать центральной фигурой в команде. А может получать травмы, как Гави и Педро, которые платят за нагрузки в клубе и сборных последних лет. Ямаль не поехал на Олимпиаду, и это верное решение тренеров. Но после короткого отдыха в нём теперь будут видеть надежду клуба и чемпиона Европы. Желаем Ламину не сломаться под бременем мировой славы.