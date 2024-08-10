Глушенков забивал, Латышонок спасал. «Зенит» стал единоличным лидером РПЛ

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вчера, 20:37

Зачем Нгамалё пробивал пенальти?

В центральном матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги встречались команды, до сих пор не терявшие очков. «Зенит» принимал столичное «Динамо».

Изменения в составах двух соперников оказались минимальными. У «Динамо» вернулся капитан команды Фабиан Бальбуэна, заменивший Ивана Лепского в центре обороны. На левом краю защиты Диего Лаксальт вышел вместо Дмитрия Скопинцева. Тренер хозяев поля Сергей Семак выпустил всех сильнейших.

Первый тайм без голов

Первая же атака «Зенита» едва не стала голевой. На 20-й секунде Вячеслав Караваев бил с хорошей позиции, но направил мяч выше ворот. Однако это была разовая акция. «Динамо» сумело навязать петербуржцам равную игру. Москвичи подали несколько угловых, а главное — высоко прессинговали, что стало некоторой неожиданностью для хозяев поля. Равно как и смелая игра гостей. В отличие от предыдущих соперников «Зенита» динамовцы не испытывали робости перед чемпионом.

Первый удар в створ ворот нанесло «Динамо». Даниил Фомин забрался в штрафную хозяев и, уличив момент, пробил. Евгений Латышонок был на месте. Круто ворвавшийся в новый сезон Максим Глушенков проверил бдительность Андрея Лунёва. Бывший вратарь «Зенита» забрал мяч. Хороший момент был у Страхини Эраковича, но сербский защитник с близкого расстояния не попал в ворота.

Первый тайм завершился вничью 0:0. Впервые в текущем сезоне «Зенит» не смог отличиться до перерыва.

Гол из ничего

Во втором тайме в составе гостей вышел Хорхе Карраскаль, заменивший несколько выпадавшего из игры Ярослава Гладышева. И первым же движением колумбиец подковал Вендела. Жёлтую карточку Карраскаль, конечно, получил. Но Вендел не смог продолжить игру и был заменён на Артура.

Гол «Зенита» возник на фоне спокойного течения матча. Где-то запропастился отвечающий за правый фланг обороны «Динамо» Эли Даса. Педро получил мяч от Клаудиньо, пробежал по краю и прострелил в штрафную, где подставил ногу Глушенков. Лунёв был не в состоянии отразить удар в касание. Так Максим забил свой седьмой мяч в чемпионате, продолжив голевую серию.

Положение обязывало динамовцев идти вперёд и отыгрываться, но мяч у гостей не держался. Атаки также не получались, растворился на поле Константин Тюкавин, и хозяева без особых проблем удерживали преимущество. Отсутствие Вендела не ощущалось. А Глушенков много и полезно работал в обороне.

Невезучий Нгамалё

А на 81-й минуте динамовская пружина разжалась. Бителло забросил мяч в штрафную на Муми Нгамалё. Но камерунец вместо того, чтобы сделать пас свободному Тюкавину, пробил прямо в Латышонка.

Это был тревожный звонок у ворот «Зенита». Через пару минут Вильмар Барриос рукой прервал полёт мяча после передачи Карраскаля в штрафную. А раз дело было в штрафной, то Сергей Иванов указал на «точку». Сергей Семак и его помощники протестовали, но Иванов настоял на своём. Однако Нгамалё пробил откровенно слабо и не смог переиграть Латышонка. Евгений отбил мяч, летевший в угол. Почему бил именно Нгамалё — вопрос к Марцелу Личке.

В оставшееся время динамовцы владели мячом, но не создали почти ничего. Почти — это опасный прострел Лаксальта, но мяч не дошёл до Тюкавина. Хозяева могли даже забить, будь Вильсон Изидор чуть расторопнее. Но всё решил один гол Глушенкова. «Зенит» выиграл в четвёртом матче подряд и, набрав 12 очков, стал единоличным лидером. «Динамо» потеряло первые очки в чемпионате. У москвичей осталось девять баллов. Столько же стало у «Локомотива» после победы над махачкалинским «Динамо». Не исключено, что на второе место выйдет ЦСКА .

Сегодня мы увидели несколько иной «Зенит», чем в предыдущих матчах. Весьма рациональный, осторожный, выжавший максимум. И в чём-то везучий. А ещё зенитовцам удалось безболезненно обойтись без травмированного Вендела. Лучше, чем в предыдущих встречах, смотрелся Клаудиньо, который и начал голевую атаку.

Максим Глушенков продолжает свою голевую серию. Семь голов в четырёх матчах. Причём новичку «Зенита» удаётся забивать самые разные мячи. В игре с «Динамо» нельзя объяснить точное попадание везением. Мяч после передачи Педро неслучайно нашёл ногу Максима.

Ещё один герой чемпионата Евгений Латышонок продлил свою сухую серию до 360 минут. Даже и не вспомнишь, кто из зенитовских вратарей начинал столь сильно. Во встрече с «Динамо» именно Евгений стал одним из героев, потащив два удара Нгамалё — сначала с игры, а затем с пенальти.

«Динамо» хорошо провело первый тайм. Но, возможно, замена Гладышева на Карраскаля не принесла должного эффекта. Вряд ли стоит хвалить колумбийца за травму Вендела. Хорхе не ускорил игру, а, напротив, замедлил её. Правда, пенальти заработал, но там скорее случайность. Сначала мяч попал в грудь Барриосу, и уже потом отскочил в руку. К тому же 11-метровый реализован не был.

Не лучший матч провёл Тюкавин, менее эффективен, чем прежде был Бителло. Нгамалё старался, мог забить с игры и с пенальти, но это был не его день. Выбор исполнителя 11-метрового также был ошибочен.

Но всё же «Динамо» показало, что «Зениту» можно и нужно сопротивляться. Вопрос о чемпионстве далеко не закрыт. И необязательно, что главным соперником петербуржцев окажутся динамовцы.