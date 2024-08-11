«Спартак» провёл ужасный матч с «Ахматом». У Станковича совсем не чемпионский футбол

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вчера, 23:36

Вторая осечка Деяна в четырёх турах.

Станкович не впечатлил тактически

Серб тактически аккуратнее, чем Абаскаль. В нем больше солидности. У молодого испанца видели истерики, которые вредили «Спартаку». И одновременно Деян не предлагает ничего, чтобы захватывало дух у зрителей и соперников. Его поймали детским фокусом с дальними передачами против «Оренбурга». У Станковича были проблемы со смешанным составом в игре с резервом «Динамо». Там его футболисты сами разобрались, но такой сценарий – редкость для несамостоятельного состава.

С «Химками» диспетчер Барко переломил матч сильнее, чем главный тренер. Сегодня Станкович менял четверку в защите на тройку по ходу матча и двигал фигуры по доске, но не было невероятного перевоплощения «Спартака» в чемпионского феникса. Победа над «Крыльями Советов» тоже не показатель, учитывая состояние самарцев. «Спартак» снова не выиграл. Первые туры РПЛ наглядно объяснили, почему Станкович не тренирует клубы в Серии А. Футболисты тоже виноваты – 18 из 22 ударов мимо ворот.

Соперники не боятся игры «Спартака»

«Зенит» позволяет соперникам атаковать, но всегда чувствуется дистанция. Даже с «Динамо» теперь соперники в РПЛ играют не так, как в прошлом. А вот «Оренбург», «Химки» и сегодня «Ахмат» не изменили свое отношение к «Спартаку». Все последние годы речь шла о самом богатом середняке, который бывал десятым в таблице, поднимался выше, но частенько опускался в хвост первой пятерки в РПЛ . Гранд по истории, команда для шестого места по качеству футбола?

Даже с учетом, что «Спартак» часто контролирует мяч – первые по владению в РПЛ , Деян Станкович не добился пока смены их статуса. Уважение к «красно-белым» проявляют, но с «Зенитом» у клубов РПЛ совсем другие отношения. Команда Семака после шести подряд титулов и удачного подписания Глушенкова остается очевидным фаворитом РПЛ . «Спартак» не поднялся в иерархии, что им всегда мешает. Нет трепета, нет ошибок оппонентов, необоснованных ходом матча.

На поле много средних футболистов

У аргентинца Барко лишь несколько приличных поединков, поэтому странно рассказывать, будто Эсекьель уже ярко выраженный лидер. Аргентинец точно кандидат на почетную должность, но по классу хулигану сложно конкурировать с Квинси Промесом. Голландец птица другого полета, размах крыльев больше, летал выше. Соперники это быстро просекут, так что Барко для успеха нужна грамотная игра напарников. Сегодня хозяева поля сыграли скучно.

«Спартак» собрал средних игроков. Бонгонда, Зиньковский, Умяров и Денисов – крепкие ребята, особенно по меркам РПЛ . Но здесь никого не хочется протестировать в составе успешного клуба из Испании или «Аякса», как было с Промесом. Угальде со временем может вырасти, костариканец молодой форвард. Но Манфред на данный момент не может перекрыть средний уровень напарников. Медина и Бабич точно не готовы к чемпионству весной 2025 года.

Для титула нужно потратить деньги

В каком состоянии счета «Лукойла» на сторонние проекты? Могут увеличить расходы на «Спартак» в непростое для компании время? Вряд ли. То есть не стоит ждать серии из пяти трансферов уровня подписания Барко. А это значит, что Станковичу предложат работать с теми, кто оказался в «Спартаке» до него. Попытки подписать парочку сильных футболистов радуют фанатов. Но пока директор Амарал не нашел даже идеального опорника с первым пасом.

Сегодня у «Ахмата» не было высоченного прессинга. Но у «Спартака» не было ни первого, ни последнего пасов в атаке. Голкипер Шелия точно не стал главным героем поединка. А ведь сразу обозначили, что одной из первых сложных задач Станковича станет работа с позиционными атаками. Видать, Деян сдается. Хочет в плен индивидуального мастерства сильных новичков. А их пока не видно, одни только слухи о непростых переговорах.

«Спартак» окончательно потерял имя

Представлять «красно-белых» готовы только за большие деньги. Единственная мотивация. Так сказал агент Угальде. Планировали перебраться в команду из еврокубков, но «Твенте» взял деньги «Спартака». Вот только нет у московского клуба такого бюджета, чтобы впечатлить многих чемпионских новичков. Также нет больше репутации, ведь один титул за два десятилетия – показатель «Локомотива», ничего невероятного в победе Карреры молодые таланты не видят.

Школа клуба не работает, исключительных талантов на поле не видно. Коллекции молодых россиян под задачу взять титул тоже нет. А без сейва Максименко левый защитник «Ахмата» Богосавац мог забить победный мяч в Москве. Александр потащил плотный выстрел левши. Этот момент как символ состояния «Спартака». Рекомендовали в начале сезона не доверять этой команде на короткой дистанции. И это верно. Всегда могут подвести, даже если выиграли пару раз подряд.

Футболисты сами не верят в чемпионство

Личка подарил Станковичу кубковую победу. Но для гонки за «Зенитом» в РПЛ надо реже выдавать такие слабые отрезки, как в Оренбурге, в первые полчаса с «Химками». Или сегодня против «Ахмата», когда суеты хватало, а явных моментов было мало. Станкович изменил парочку настроек «Спартака», поэтому реже видим панику у собственных ворот. Значительная перемена. Но пока в середине поля такие скромные полузащитники, то Барко лишен шансов создать чемпионский треугольник.