Братья Месси и два Марадоны. Футболисты, которые остались в тени своих известных родственников

Их футбольные гены оказались не такими сильными.

Быть родственником известного футболиста нелегко. Только из-за имени или генов люди будут ожидать от вас соответствия почти невозможным стандартам. Просто спросите родственников таких игроков, как Лионель Месси, Диего Марадона, Хаби Алонсо, Тони Кроос и Эден Азар.

Мы составили список двенадцати футболистов, которые остались в тени своих гораздо более успешных и талантливых членов семьи.

Эмануэль и Макси Бьянкуччи (двоюродные братья Лионеля Месси)

У Месси не один, а целых два профессиональных футболиста в его большой семье – братья Эмануэль и Максимилиано Бьянкуччи являются сыновьями сестры матери иконы «Барселоны». Первого даже представлял Хорхе Месси.

Старший брат Макси, крайний нападающий, прошёл через академию «Сан-Лоренсо» и сделал классическую карьеру южноамериканского игрока, выступая за четырнадцать различных клубов с 2001 по 2017 год. Наиболее яркими моментами карьеры Макси стали выступления за бразильский клуб «Фламенго» и мексиканский клуб «Крус Асуль», а также восемь трофеев, завоеванных им в пяти разных клубах в трёх странах.

Младший брат Эмануэль, который был на год младше своего легендарного кузена, покинул академию «Ньюэллс» в 2008 году, чтобы продолжить своё развитие в «Мюнхене 1860». Полузащитник сыграл 15 матчей за немецкую команду, а затем недолгое время провёл в «Жироне», прежде чем вернуться в Южную Америку, следуя по стопам Макси и побывав во многих разных клубах. Он всё ещё играет сегодня в менее известной бразильской команде «Ресенде».

Лало и Уго Марадона

Рауль «Лало» Марадона родился через шесть лет после Эль Диего. Он дебютировал за «Бока Хуниорс» в 1986 году, в том же, когда его культовый старший брат зажёг в Мексике на чемпионате мира, вернув кубок мира в Аргентину.

Однако он сыграл всего несколько матчей за «Бока» и после довольно невзрачного сезона в испанской «Гранаде» продолжил карьеру в 1990-х годах вдали от всеобщего внимания, играя за североамериканские клубы с такими фантастическими названиями, как «Форт-Лодердейл Страйкерс», «Торонто Италия», «Торонто Шутинг Старз», «Норт-Йорк Тэлонс» и «Баффало Близзард».

Младший брат Уго, который на девять лет младше Диего, играл в Аргентине («Аргентинос Хуниорс»), Италии («Асколи»), Испании («Райо Вальекано»), Австрии («Рапид»), а затем в Венесуэле, Уругвае, Японии и Канаде. Он скончался от сердечного приступа в 2021 году, через год после Диего, в возрасте всего 52 лет.

Матиас и Флорентин Погба

Всегда было что-то поразительное в разнице между уровнями, достигнутыми в игре Полем Погба и его старшими братьями-близнецами. Поль остаётся рекордным приобретением «Манчестер Юнайтед» и забил потрясающий гол в финале чемпионата мира 2018 года, в котором Франция одержала победу над Хорватией.

Это разительный контраст с Матиасом, в послужном списке которого значатся «Крю», «Кроули» и «Патрик Тисл», а в последний раз он выступал за «Белфорт» в третьем французском дивизионе.

Контраст с Флорентином не так заметен, поскольку он сыграл более ста матчей за «Сент-Этьен», выиграл Открытый кубок США с «Атлантой Юнайтед» и провел 31 матч за сборную Гвинеи.

Килиан и Итан Азары

Хотя он никогда не был таким же топовым футболистом, каким был Эден в расцвете сил, футболист сборной Бельгии Торган может похвастаться более чем достойной карьерой. Он выигрывал кубки с «Боруссией» Дортмунд и ПСВ .

Менее известны два младших брата Азара. 28-летний Килиан недолгое время числился в «Челси», но так и не вышел на поле и сделал скромную карьеру в Бельгии. У 20-летнего Итана ещё есть время, но игра за скромные бельгийские клубы показывает, что он, скорее всего, не сможет сделать успешную карьеру.

Но всё же, четыре брата, которые стали профессионалами, это нечто.

Феликс Кроос

Звучит неприятно, но Феликс Кроос выглядит так, словно вы купили Тони Крооса на «Авито».

Менее известный младший брат представлял Германию в молодёжных сборных, начиная с команды для 16-летних и заканчивая составом U21, но так и не получил вызова в главную команду. Он провёл большую часть своей клубной карьеры в низших дивизионах немецкой лиги, но также играл в Бундеслиге за «Вердер» и «Унион Берлин», помогая последнему подняться в высшую лигу в 2019 году.

Как и Тони, он рано завершил карьеру, повесив бутсы на гвоздь в возрасте всего 30 лет после непримечательного периода в «Айнтрахте» из Брауншвейга. В отличие от Тони, он не ушёл с шестой медалью победителя Лиги чемпионов. В конечном счёте, Феликс, вероятно, больше известен тем, что ведёт подкаст со своим знаменитым братом, чем своими достижениями на футбольном поле.

Микель Алонсо

Старший брат Хаби, Микель, также прошёл через академию «Реала Сосьедад» и сыграл более ста матчей в Ла Лиге за клуб. В отличие от своего брата, те годы в его детском клубе, вероятно, были вершиной его карьеры.

Болельщики Английской Премьер-Лиги могут вспомнить, что полузащитник семь раз выходил на поле в аренде в «Болтоне» Гари Мегсона, когда клуб занял 16-е место в сезоне 2007/08.

Чедрик Зеедорф

Кларенс Зеедорф, как известно, выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами: один раз с «Аяксом» в 1995 году, один раз с «Реалом» в 1998 году и дважды с «Миланом» в 2003 и 2007 годах.

Вы, вероятно, не помните его младшего брата Чедрика, чью карьеру можно четко разделить на две категории. На юношеском уровне он играл за «Аякс», «Реал» и «Интер», а на взрослом — за малоизвестные клубы Италии, Бельгии и Нидерландов.

Правда, в 25 лет Чедрик неожиданно оказался в «Милане». За «россонери» брат легенды голландского футбола не провёл ни одного матча, скитаясь по арендам.

Маттеус Оливейра (сын Бебето)

Рождение сына Бебето было отмечено одним из самых знаковых и широко копируемых празднований в истории футбола — укачиванием воображаемого младенца после того, как Бразилия забила гол в ворота Нидерландов на чемпионате мира в США в 1994 году.

Этим ребенком был Маттеус Оливейра, родившийся за два дня до этого в Рио-де-Жанейро. Он сам профессиональный футболист, бывший игрок «Спортинга» из Лиссабона и «Фламенго», но ему никогда не удавалось добиться чего-то столь же примечательного, как празднование, отметившее его рождение.