Футболисты РПЛ, которые деградируют в резерве. Соболева, Адамова и Сутормина спасут трансферы

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сегодня, 16:30

Игрок «Зенита» близок к переходу в «Ростов».

Вратарь

Денис Адамов («Зенит»)

Даже молодой вратарь Худяков из «Локомотива» ушел в «Штурм», чтобы не сидеть за спиной у Лантратова. Адамов может стать вторым голкипером «Зенита», когда Кержаков завершит карьеру. Но Латышонок стартовал идеально, поэтому Денису надо подумать о будущем прямо сейчас. Изначально Адамов заслужил шанс в «Зените» и не боялся конкуренции. Но Семаку нужен человек, который лучше играет ногами. Адамову будет тяжело вернуться в основу.

Защитники

Алексей Сутормин («Зенит»)

Когда читаете эти строки, Сутормин улаживает последние детали перехода в «Ростов». Для 30-летнего полузащитника это хорошая сделка. Алексей стал знаменитым благодаря истории о трансфере за 50 тысяч рублей. Случился скандал, «Оренбург» получил щедрую компенсацию от «Зенита». Спустя много лет Сутормин успел поиграть на разных позициях в Санкт-Петербурге, даже справа в защите. Но пришло время выбрать команду Карпина.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Есть ещё Павел Маслов, но с ним давно понятно, не сможет пробиться в основу «Спартака». А Литвинов не заиграл в старте даже без конкуренции со стороны Дуарте. Ветеран Чернов начал сезон. Руслана видят в «Спартаке» центральным защитником, а Литвинову хочется играть в центре поля, причем выше опорной зоны. Там Пруцев и Умяров, но Станкович активно ищет более жесткого опорника. Литвинову давно стоило подумать о смене клуба.

Виктор Мелехин («Ростов»)

У «Ростова» есть основная пара центральных защитников Сако и Осипенко. Даже разовые ошибки более опытных бойцов Умара и Максима не изменят мнение Карпина. Молодого Мелехина не будет в старте, как раньше. Виктору мало для футбола лет – всего 20, но у него уже много опыта. Привык играть, провел более 1 200 минут в каждом из последних трёх сезонов РПЛ . Разумеется, надо срочно искать клуб, который позволит развиваться в основе.

Марио Митай («Локомотив»)

У «железнодорожников» очень мало легионеров. И если армянину Тикнизяну с российским паспортом ещё могут найти место на поле в обороне или даже атаке, то универсального албанца Митая не будет в старте «Локомотива». Допустит грубую ошибку, если останется в Москве. Конкуренция в молодом составе живая, но Митай превратился у Галактионова в футболиста позиции «куда пошлют». Плохая роль, от нее нужно избавляться в зарубежном клубе.

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак»)

«Спартак» ищет бойкого разрушителя, а Мартинс играет иначе. Станкович четко обозначил потребность в сильном опорнике, когда подписал в полузащиту активного атакующего аргентинца Барко. «Шестерку» тоже искали на родине Эсекьеля. Пока москвичи не объявили о трансфере, но всё чаще возвращаются к разговору, что пора Мартинсу найти новую команду. Левый латераль Тавареш уехал в аренду, Кристофер отправится следом?

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Сомневаемся, что у чилийца выше шансы остаться в ЦСКА , чем у хорвата Бистровича, которому сербский тренер Николич давал игровые минуты в первых турах нового сезона. Мендес оправился от травмы лишь на днях, но ему сразу надо думать о будущем. Поскольку Виктор не является Вернблумом по позиции, то вряд ли будет правильным игроком старта. Раз уж сербу Зделару не позволили уехать, как хотел, то надо попрощаться с Мендесом. Николичу нужны свои люди в центре поля.

Лука Гагнидзе («Динамо»)

Участник молодежного чемпионата Европы забил красивый гол после выхода на замену в составе «Динамо» в РПЛ . Но после возвращения в Москву мексиканского хавбека Чавеса молодому грузину нет места в основе команды. Да и не было изначально. Ещё один сезон на скамейке или даже в аренде не имеет никакого смысла. Гагнидзе пора в клуб, где его видят в основе и важным футболистом. В идеале Лука должен найти себе зарубежную команду.

Нападающие

Виктор Давила ( ЦСКА )

Может выходить на замену, но разве это то, что Давила ждал? Тренер Николич вряд ли считает невысокого чилийца правильным выбором в центре атаки, где у него играет рослый и крепкий Мусаев. Также в оттяжке есть Файзуллаев и Обляков, если Иван не играет в центре поля. Жемалетдинов и Койта тоже заберут у Давилы игровое время. Если у агента футболиста есть совесть, то Виктор покинет ЦСКА в ближайшие недели.

Александр Соболев («Спартак»)

Поскольку тренер «Спартака» Станкович отстранил Соболева от работы с командой, то Александра может ждать судьба аргентинца Гайча, которого ЦСКА отдал в аренду в Турцию. Зарубежные клубы вряд ли будут выкупать контракт скандального форварда Соболева. Испортил себе репутацию, скауты хвалили его физическую силу и ругали из-за поведения. «Зенит» обманул ожидания Соболева, надо искать выход из ситуации.

Хесус Медина («Спартак»)

У Медины есть игровые минуты, но здесь важно считывать сигналы Станковича. Он пока не отпустил никуда Зиньковского, хотя говорили о «Локомотиве». Также Деян подписал Маркиньоса и пробовал убедить перейти в «Спартак» ещё одного левого атакующего хавбека. Коллекция исполнителей намекает Медине, что слева ему нет места. А справа Бонгонда. Бывший игрок ЦСКА должен искать себе новый клуб, чтобы не раствориться в запасе «Спартака».

Даже без учета видных свободных агентов – Дзюба и Джикия в том списке, набирается немало футболистов, которым для прогресса и стабильной игровой практики лучше сменить клуб до закрытия трансферного окна. Мариновка на лавке не имеет смысла, лучше играть в основе скромного клуба, как Бакаев за «Химки», чем сидеть на лавке в «Зените».