Футболисты РПЛ, которые деградируют в резерве. Соболева, Адамова и Сутормина спасут трансферы

Игрок «Зенита» близок к переходу в «Ростов».
Вратарь
Денис Адамов («Зенит»)
Даже молодой вратарь Худяков из «Локомотива» ушел в «Штурм», чтобы не сидеть за спиной у Лантратова. Адамов может стать вторым голкипером «Зенита», когда Кержаков завершит карьеру. Но Латышонок стартовал идеально, поэтому Денису надо подумать о будущем прямо сейчас. Изначально Адамов заслужил шанс в «Зените» и не боялся конкуренции. Но Семаку нужен человек, который лучше играет ногами. Адамову будет тяжело вернуться в основу.
Защитники
Алексей Сутормин («Зенит»)
Когда читаете эти строки, Сутормин улаживает последние детали перехода в «Ростов». Для 30-летнего полузащитника это хорошая сделка. Алексей стал знаменитым благодаря истории о трансфере за 50 тысяч рублей. Случился скандал, «Оренбург» получил щедрую компенсацию от «Зенита». Спустя много лет Сутормин успел поиграть на разных позициях в Санкт-Петербурге, даже справа в защите. Но пришло время выбрать команду Карпина.
Руслан Литвинов («Спартак»)
Есть ещё Павел Маслов, но с ним давно понятно, не сможет пробиться в основу «Спартака». А Литвинов не заиграл в старте даже без конкуренции со стороны Дуарте. Ветеран Чернов начал сезон. Руслана видят в «Спартаке» центральным защитником, а Литвинову хочется играть в центре поля, причем выше опорной зоны. Там Пруцев и Умяров, но Станкович активно ищет более жесткого опорника. Литвинову давно стоило подумать о смене клуба.
Виктор Мелехин («Ростов»)
У «Ростова» есть основная пара центральных защитников Сако и Осипенко. Даже разовые ошибки более опытных бойцов Умара и Максима не изменят мнение Карпина. Молодого Мелехина не будет в старте, как раньше. Виктору мало для футбола лет – всего 20, но у него уже много опыта. Привык играть, провел более 1 200 минут в каждом из последних трёх сезонов РПЛ. Разумеется, надо срочно искать клуб, который позволит развиваться в основе.
Марио Митай («Локомотив»)
У «железнодорожников» очень мало легионеров. И если армянину Тикнизяну с российским паспортом ещё могут найти место на поле в обороне или даже атаке, то универсального албанца Митая не будет в старте «Локомотива». Допустит грубую ошибку, если останется в Москве. Конкуренция в молодом составе живая, но Митай превратился у Галактионова в футболиста позиции «куда пошлют». Плохая роль, от нее нужно избавляться в зарубежном клубе.
Полузащитники
Кристофер Мартинс («Спартак»)
«Спартак» ищет бойкого разрушителя, а Мартинс играет иначе. Станкович четко обозначил потребность в сильном опорнике, когда подписал в полузащиту активного атакующего аргентинца Барко. «Шестерку» тоже искали на родине Эсекьеля. Пока москвичи не объявили о трансфере, но всё чаще возвращаются к разговору, что пора Мартинсу найти новую команду. Левый латераль Тавареш уехал в аренду, Кристофер отправится следом?
Виктор Мендес (ЦСКА)
Сомневаемся, что у чилийца выше шансы остаться в ЦСКА, чем у хорвата Бистровича, которому сербский тренер Николич давал игровые минуты в первых турах нового сезона. Мендес оправился от травмы лишь на днях, но ему сразу надо думать о будущем. Поскольку Виктор не является Вернблумом по позиции, то вряд ли будет правильным игроком старта. Раз уж сербу Зделару не позволили уехать, как хотел, то надо попрощаться с Мендесом. Николичу нужны свои люди в центре поля.
Лука Гагнидзе («Динамо»)
Участник молодежного чемпионата Европы забил красивый гол после выхода на замену в составе «Динамо» в РПЛ. Но после возвращения в Москву мексиканского хавбека Чавеса молодому грузину нет места в основе команды. Да и не было изначально. Ещё один сезон на скамейке или даже в аренде не имеет никакого смысла. Гагнидзе пора в клуб, где его видят в основе и важным футболистом. В идеале Лука должен найти себе зарубежную команду.
Нападающие
Виктор Давила (ЦСКА)
Может выходить на замену, но разве это то, что Давила ждал? Тренер Николич вряд ли считает невысокого чилийца правильным выбором в центре атаки, где у него играет рослый и крепкий Мусаев. Также в оттяжке есть Файзуллаев и Обляков, если Иван не играет в центре поля. Жемалетдинов и Койта тоже заберут у Давилы игровое время. Если у агента футболиста есть совесть, то Виктор покинет ЦСКА в ближайшие недели.
Александр Соболев («Спартак»)
Поскольку тренер «Спартака» Станкович отстранил Соболева от работы с командой, то Александра может ждать судьба аргентинца Гайча, которого ЦСКА отдал в аренду в Турцию. Зарубежные клубы вряд ли будут выкупать контракт скандального форварда Соболева. Испортил себе репутацию, скауты хвалили его физическую силу и ругали из-за поведения. «Зенит» обманул ожидания Соболева, надо искать выход из ситуации.
Хесус Медина («Спартак»)
У Медины есть игровые минуты, но здесь важно считывать сигналы Станковича. Он пока не отпустил никуда Зиньковского, хотя говорили о «Локомотиве». Также Деян подписал Маркиньоса и пробовал убедить перейти в «Спартак» ещё одного левого атакующего хавбека. Коллекция исполнителей намекает Медине, что слева ему нет места. А справа Бонгонда. Бывший игрок ЦСКА должен искать себе новый клуб, чтобы не раствориться в запасе «Спартака».
Даже без учета видных свободных агентов – Дзюба и Джикия в том списке, набирается немало футболистов, которым для прогресса и стабильной игровой практики лучше сменить клуб до закрытия трансферного окна. Мариновка на лавке не имеет смысла, лучше играть в основе скромного клуба, как Бакаев за «Химки», чем сидеть на лавке в «Зените».